A może kurs językowy lub abonament telefoniczny?

Ofertę usług dodatkowych, często spotykamy przy zakupach w marketach, decydując się na podróż wybranymi liniami lotniczymi czy wybierając abonament telewizyjny. Warto pamiętać o tym, że oferowane nam dodatkowe usługi i produkty to opcja, a nie konieczność. To klient decyduje, czy i na co przeznaczy swoje środki.

Usługi dodatkowe, czyli co

Często rozważamy różne możliwości zakupu. Patrząc na atrakcyjność oferty, porównujemy ją z innymi. Wśród usług dodatkowych mogą się pojawić m.in. ubezpieczenia dla klienta i jego bliskich, abonament medyczny, w ramach którego można szybko i bez kolejki skorzystać z pomocy specjalistów czy doradztwo prawne. Po zapoznaniu się z warunkami oferty, możemy uznać, że usługa dodatkowa jest dla nas odpowiednia lub nie.

Kurs językowy lub abonament telefoniczny

Provident p osiada d la swoich klientów w ofercie również usługi takie jak np. kursy językowe, które są świadczone przez profesjonalne podmioty. Dzięki temu klient może uczyć się języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego online z limitem grupy oraz ma możliwość odbycia konsultacji indywidualnych. Ponadto, Provident pośredniczy przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych swoim klientom. Mogą zdecydować się na abonament telefoniczny na rozmowy i SMS-y bez limitu w Polsce lub tylko transfer danych w zasięgu sieci BTS Orange. Abonament można zakupić razem z telefonem bądź routerem.

Mieczysław, Doradca Klienta:

Szczegółowo omówiłem pakiet kursu językowego u klientki. Zainteresowanie było duże, ze względu na córkę, która rozpoczęła naukę w średniej szkole i dodatkowe lekcje języka obcego były jej potrzebne.

