Adres wirtualny w Warszawie – czy legalnie mogą korzystać z niego wszystkie rodzaje działalności?

Wyobraź sobie, że prowadzisz prężnie rozwijającą się firmę, ale biuro pochłania większość Twoich zysków. Marzysz o rozwoju, w którym mógłby pomóc prestiżowy adres w centrum stolicy, ale ceny nieruchomości zniechęcają. Co w tej sytuacji możesz zrobić? Z pomocą przychodzi adres wirtualny w Warszawie. To popularna usługa, która otwiera drzwi do świata nowych możliwości.

Czym jest usługa wirtualnego biura w Warszawie? Wirtualne biuro jest usługą oferowaną przez różne firmy, które umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie z adresu do korespondencji i rejestracji działalności gospodarczej, bez konieczności wynajmowania fizycznej przestrzeni. Rozwiązanie to zyskuje na popularności, szczególnie wśród małych firm i startupów, ze względu na niskie koszty i elastyczność. W trosce o komfort, przedsiębiorstwa posiadające w ofercie adresy wirtualne często zapewniają również dodatkowe usługi, takie jak obsługa poczty, rejestrowanie przesyłek, dedykowaną linię telefoniczną czy wynajem sal konferencyjnych. Kto najczęściej korzysta z adresu wirtualnego firmy w Warszawie? Ze względu na swoje liczne zalety, oferta wirtualnych biur w stolicy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony firm z różnych branż. Najczęściej decyzję o podpisaniu umowy podejmują: graficy,

copywriterzy,

programiści,

specjaliści ds. bezpieczeństwa IT,

korektorzy tekstów,

fotografowie,

twórcy filmów wideo,

szkoleniowcy,

tłumacze,

kancelarie prawne,

sklepy internetowe,

biura rachunkowe. Jeśli szukasz sposobu na to, by podnieść prestiż własnej marki oraz zaoszczędzić na kosztach wynajmu przestrzeni, sprawdź ofertę taniego wirtualnego biura w Warszawie: https://biznescentrum.com/. Czy korzystanie z wirtualnego adresu jest zawsze legalne? Mimo tego, że idea wirtualnego biura jest znana od lat 90.XX wieku, nadal zdarzają się osoby, które mają opory przed skorzystaniem z tej oferty. Wielokrotnie wstrzymuje ich obawa, że tego typu rozwiązanie jest nielegalne. Gdyby jednak tak było, z pewnością na rynku nie pojawiałyby się nowe firmy, zajmujące się kompleksowym outsourcingiem obsługi biurowej. Skąd zatem to przeświadczenie? Jego genezy należy szukać w kontrolach urzędów skarbowych. Zdarzają się one co jakiś czas, niezależnie czy mówimy tu o firmach z rzeczywistym lub wirtualnym adresem. Nie należy się ich obawiać, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Sądu Administracyjnego z dnia 08.05.2014 II FSK 3549/13 „czynności zarządcze i działalność gospodarcza są i mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych czy biur coworking (dzielonych)”. W Warszawie, jak i w całej Polsce, nie ma zatem przepisów zakazujących korzystania z adresu wirtualnego dla wszystkich rodzajów działalności. Niezależnie zatem, czy chcemy sprzedawać pluszowe misie w sklepie internetowym, czy posiadamy firmę budowlaną, mamy pełne prawo założyć firmę na wirtualnym adresie. Co z rejestracją VAT? Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy są zobowiązani do zarejestrowania firmy do VAT. Czy w tej sytuacji adres wirtualny w Warszawie może być problematyczny? Zdecydowanie nie. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie zakazuje rejestracji podatnika, którego siedzibą jest wirtualne biuro. W tym wypadku istotne jest, żeby pod wskazaną we wniosku lokalizacją biuro faktycznie się znajdowało. Jeśli zatem podpiszemy z firmą oferującą usługi wirtualnego adresu stosowną umowę, będziemy mogli legalnie zarejestrować się jako płatnik VAT. Warto pamiętać, że usługa wirtualnego adresu ma ułatwiać prowadzenie biznesu, a nie komplikować ten proces. i Autor: Materiał prasowy Cennik wirtualnego biura w Warszawie od Biznes Centrum Cennik wirtualnego biura w Warszawie od Biznes Centrum