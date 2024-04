Kawa we własnym kubku za 1 grosz? Brzmi jak EKSTRA poranek na stacjach Circle K

Co Ci robi EXTRA poranek? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kawa to nieodłączony element spotkań towarzyskich i biznesowych, codzienny rytuał i sposób na dobre rozpoczęcie dnia. Lubimy kawę, potrzebujemy kawy, kupujemy kawę. To strzał energii w postaci kofeiny, to przyjemność picia rozgrzewającego i aromatycznego napoju, co niejednokrotnie zdarza nam się w drodze do pracy czy podczas spaceru. Masz ochotę na kawę i musisz zatankować auto? Jedź na Circle K, to po drodze.

W zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Akcja sieci stacji i sklepów Circle K może się przyczynić do zmniejszenia ilości opakowań jednorazowych – to jeden z celów ESG. Napój przygotowany w profesjonalnym ekspresie wysokociśnieniowym będzie smakował jeszcze lepiej, gdy uświadomimy sobie, że w ten niewymagający sposób dbamy o naszą planetę. Marka angażuje się również w wiele innych działań wspierających zrównoważony rozwój. Wszystkie stacje Circle K prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, dzięki czemu zebrane odpady m.in. opakowania, odpady żywnościowe czy płynne z myjni czy separatorów – mogą być dalej przetwarzane, poddawane recyklingowi. Dodatkowo kawa, którą pijesz na stacjach Circle K posiada certyfikat Rainforest Alliance. Oznacza to, przy pozyskiwaniu i przygotowaniu kawy nie ucierpiało środowiska, produkt powstał bez wycinki lasów, krzywdzenia zwierząt czy zanieczyszczania wód.

Sposób na EXTRA poranek

Jeśli kawa sprawia, że twój poranek jest dobry, to pamiętaj, że zawsze może być lepszy – na stacjach Circle K w ramach akcji „EXTRA poranki z kawą”.

Chcesz mieć kawę za 1 grosz? Wystarczy, że:

Przyjedziesz na stację Circle K między godziną 7 a 9 z własnym kubkiem. Zatankujesz minimum 20 litrów dowolnego paliwa: miles®, milesPLUS® lub SupraGas. Z kartą programu EXTRA cieszysz się aromatyczną kawą za 1 grosz we własnym kubku!

A co jeśli zapomniałeś własnego kubka?

W takiej sytuacji możesz nabyć kubek termiczny na stacji. Akcja Circle K nie stygmatyzuje tych, którzy zdecydują się na standardowy, jednorazowy kubek. Posiadacze karty lojalnościowej EXTRA (po spełnieniu wymaganych warunków) także mogą skorzystać z promocji – wówczas dowolną kawę dostaną w cenie 99 groszy! Dotyczy to także nowych klientów, którzy w momencie korzystania z promocji (zakupu min. 20 l paliwa z kartą EXTRA) stwierdzą, że chcą dołączyć do programu lojalnościowego. Pamiętaj! Aby promocja zadziałała, wszystko musi być w jednej transakcji.

– Dla wielu osób aromatyczna kawa jest nieodłącznym elementem udanego poranka. Dlatego w ramach akcji „EXTRA poranki z kawą” nasi klienci mogą się nią cieszyć we własnym kubku za symboliczny 1 grosz. To dobra okazja do spróbowania naszych kaw, których wybór jest naprawdę szeroki: od czarnych po wersje mleczne, w tym również z napojem owsianym, idealnym dla wegan. Chcielibyśmy zachęcić klientów do wspólnego działania i ograniczenia jednorazowych opakowań w codziennym życiu. „EXTRA poranki z kawą” są jednym z wielu przykładów akcji ze zniżkami, z których można skorzystać, dołączając do naszego programu lojalnościowego EXTRA – mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska. Szczegóły i regulamin promocji wraz z listą stacji, na których obowiązuje oferta, są dostępne na stronie internetowej www.circlek.pl. Postaw na własny kubek – zrezygnuj z jednorazówek!