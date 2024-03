Bądź człowiekiem, pomóż kotom!

My, ludzie, jesteśmy bardzo groźnym gatunkiem. Zaniedbujemy i krzywdzimy zwierzaki, pozwalamy im się niekontrolowanie rozmnażać i rzadko bierzemy za to odpowiedzialność. Gdyby nie organizacje takie jak Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt, bezdomne, porzucone i chore zwierzaki byłyby pozostawione same sobie. Stowarzyszenie pomogło już setkom zwierząt, a jego hasło brzmi: „Przywracamy zwierzętom wiarę w ludzi”.

Ostatnio pod opiekę Stowarzyszenia trafiły dwa koty. Fiona to kotka w typie brytyjskiego kota długowłosego. Miała tak bardzo zaniedbaną sierść, że potrzebne były aż cztery wizyty u groomera, by doprowadzić ją do porządku. U Fiony zdiagnozowano zapalenie pęcherza i chorobę zwyrodnieniową stawów. Poruszanie się sprawia kotce ból, a przy szybszym przemieszczaniu na śliskich powierzchniach jej nóżki się rozjeżdżają. Przed snem długo kręci się i szuka pozycji, która sprawi jej najmniejszy dyskomfort.

i Autor: Materiał prasowy

Fiona ma wilczy apetyt i nawet w czasie drzemek budzi się, by sprawdzić czy dźwięk, który usłyszała, to nie jest otwierana saszetka. Byłoby to zabawne, ale nie jest. Kotka, mimo pochłaniania pokarmu ponad normę, traci mięśnie i chudnie. Trzeba jej pilnie zmierzyć poziom hormonów tarczycy. Nieleczona tarczyca uszkadza kocie nerki i serce. Badania sporo kosztują, a Stowarzyszenie ma pustą sakiewkę.

Fiona jest towarzyska, uwielbia pieszczoty. Mruczy rozkosznie, gdy opiekun drapie ją za uchem. Kotka chętnie poddaje się pielęgnacji, lubi czesanie.

i Autor: Materiał prasowy

Tadzik to kot rasy europejskiej. Trafił do lecznicy ze złamaną nogą i uszkodzonym okiem. Oka nie dało się już uratować, nóżka jest po operacji. Przez najbliższe dni Tadzik będzie musiał mieć ograniczony ruch, żeby nóżka mogła się prawidłowo zrosnąć. Tadzik bardzo potrzebuje kochającego domu i ludzkiego ciepła. Jest niezwykle przyjacielski.

Bądź człowiekiem, nie pozwól, by Fiona i Tadzik spędziły życie w schronisku. One już wystarczająco dużo wycierpiały z powodu ludzkiej głupoty! Chętne do adopcji osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 533 307 455.

Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt zbiera pieniądze, by pomóc Fionie i Tadzikowi, a także innym bezdomnym kotom w leczeniu i hospitalizacji. Ty też możesz pomóc! Zbiórka na Burka

Stowarzyszenie prosi też o przekazanie 1,5 proc. podatku dla futrzastych bezdomniaków. Nr KRS 0000213078.