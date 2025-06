Bolt rozpoczyna szkolenia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Będzie wprowadzać także nowe funkcje bezpieczeństwa

Kwestia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych oczekiwań pasażerów. To dlatego Bolt wprowadził procedury szczegółowej weryfikacji kierowców oraz pojazdów. W ostatnich latach pojawiły się takie możliwości jak np. śledzenie trasy przejazdu, dzielenie się trasą ze znajomymi lub nagrywanie dźwięku w trakcie przejazdu. Wdrażane ostatnio nowości to m.in. kod odbioru, żeby zniwelować ryzyko pomylenia auta, czy zdjęcia otoczenia, które ułatwią określenie dokładnego miejsca odbioru.

– Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, procesów weryfikacji oraz wszystkich funkcji bezpieczeństwa mamy pewność, że usługa, którą pasażer zamawia, jest bardzo przejrzysta. Pasażer od samego początku zna jej przebieg, wie, kto i w jaki sposób ją wykona. Ma również przekonanie o tym, że ta usługa będzie bezpieczna i komfortowa – wyjaśnia Paweł Kuncicki, dyrektor generalny Bolt w Polsce.

Bolt zadeklarował, że w ramach trzyletniej inwestycji ogłoszonej w ubiegłym roku przeznaczy globalnie 100 mln euro na rozwój kolejnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, w tym technologicznych. Środki mają być przeznaczone także na działania zespołu wsparcia ds. bezpieczeństwa. Istotnym elementem tej polityki są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Polsce cykl takich szkoleń rozpoczął się w 2023 roku.

– Dwa lata temu zaczęliśmy oferować szkolenia online, których treści były konsultowane z Komendą Główną Policji. Teraz podjęliśmy współpracę z Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wspólnie z ekspertami z tej instytucji przygotowaliśmy szkolenie dla partnerów flotowych, czyli dla naszych partnerów biznesowych. W czasie szkolenia zapewniamy im narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w szkoleniu kierowców z nimi współpracujących – mówi dyrektor generalny Bolt w Polsce.

Mowa o inicjatywie szkoleniowej, która gwarantuje edukację w całej sieci transportowej platformy. Poświęcona jest zwiększeniu świadomości bezpieczeństwa drogowego i odpowiedzialnej jazdy wśród kierowców taksówek. W ramach projektu realizowane są warsztaty edukacyjne oparte na modelu peer-education – przeszkoleni przedsiębiorcy będą następnie edukować kierowców na temat najlepszych praktyk bezpieczeństwa drogowego. Taka forma edukacji zapewnia lepsze zrozumienie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa drogowego – wspomniani przedsiębiorcy dzielą się wiedzą z innymi kierowcami w ich ojczystym języku. Szkolenia skupiają się przede wszystkim na aspektach BRD, które są bardzo istotne dla kierowców taksówek.

– Jednym z bardzo istotnych elementów tych szkoleń jest bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego. Nasze usługi są świadczone za pomocą telefonu komórkowego, który posiada zarówno kierowca, jak i pasażer, natomiast nieprawidłowe korzystanie z niego w trakcie jazdy przez kierowcę może być przyczyną wypadków, tak jak to wynika z wielu danych – wyjaśnia Paweł Kuncicki. – Dlatego szczególnie istotne dla nas jest to, żeby zwrócić uwagę i położyć dodatkowy nacisk na to, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z telefonu, żeby to nigdy negatywnie nie wpłynęło na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego to bardzo szeroki obszar, na który składają się m.in. infrastruktura, pojazdy i edukacja. Dzisiaj dotykamy obszaru właśnie edukacji, przygotowania człowieka. Czynnik ludzki odpowiada bowiem za ponad 90 proc. wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli nie tylko samochody, drogi, ale przede wszystkim człowiek, który decyduje, co się dzieje na drodze – mówi Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezeska Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ekspertka Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Z danych Policji wynika, że w ubiegłym roku na drogach doszło do 21, 5 tys. wypadków, z czego 19,6 tys. zostało spowodowanych przez kierowców, 971 przez pieszych, a 127 przez pasażerów. Dla porównania brak sprawności technicznej został wskazany jako przyczyna 32 wypadków.

– Takie działania edukacyjne, które dzisiaj zostały rozpoczęte przez firmę Bolt, pokazują, jak ważna jest edukacja. Pokazują, jaką wagę przykłada się do bezpieczeństwa dzisiaj, i coraz bardziej rozumiemy, że to właśnie człowiek wpływa na to, co się dzieje na drogach. Obojętnie, jakim uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy, czy kierowcą, czy pieszym, czy rowerzystą, zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje – wyjaśnia Katarzyna Dobrzańska-Junco.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym traktuje priorytetowo. Resort pracuje nad projektem zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, którego przyjęcie zaplanowano wstępnie na II kwartał br. Przewiduje on m.in. ograniczenia możliwości redukcji punktów karnych, okres próbny dla młodych kierowców, odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym czy też cofnięcie uprawnień za jazdę w okresie zatrzymania prawa jazdy.

Pod koniec kwietnia br. wystartowała najnowsza kampania informacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o bezpieczeństwie ruchu drogowego pod hasłem: „Pomyśl przed! Idź, jedź, prowadź bezpiecznie!”. To kilka filmów, które poruszają problemy i zagrożenia, jakie mogą spotkać wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy codziennie korzystają z infrastruktury drogowej. Jeden z tematów dotyczy konsekwencji rozproszenia uwagi, korzystania z telefonu lub pisania wiadomości tekstowych, rozmowach bez zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego.

– Bezpieczeństwo to także partnerstwo na drodze, to, jak współpracujemy z innymi. Również umiejętności miękkie niesamowicie wpływają na to, jakimi jesteśmy kierowcami. Mówimy tutaj o komunikatywności, odporności na stres, empatii, zrozumieniu dla innych uczestników ruchu drogowego. Cieszę się, że na szkoleniu firmy Bolt mówimy nie tylko o tym, dlaczego warto się stosować do przepisów ruchu drogowego, ale też w jaki sposób kontrolować siebie, swoje zdrowie, leki, które przyjmujemy – wymienia prezeska Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

