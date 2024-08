Czy Polska wykorzysta szansę na szybki rozwój?

Polska już za chwilę będzie musiała zagospodarować ok. 600 mld zł (134 mld euro) z Funduszy Europejskich. To pieniądze Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz przyznane nam kwoty z funduszy spójności. Fundusze spójności mają za zadanie wyrównać szanse nie tylko pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ale także poszczególnymi regionami.

Pieniądze z KPO trzeba wydać do 2026 roku. Zapowiada się, że w latach 2025-2027 w Polsce nastąpi kumulacja inwestycji publicznych na drogach, kolei, w energetyce i samorządach. Polska stanie się największym placem budowy w Europie. W debacie „Fundusze Europejskie. Jak efektywnie wykorzystać szansę na szybki rozwój?” wezmą udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak z zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Andreas Schwarz, z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF z Belgii, Małgorzata Kuczewska-Łaska z Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a także prof. Bartłomiej Nita, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Gotówka przechodzi do historii

Wielu z nas już od dawna nie nosi ze sobą gotówki wszystkie sprawy załatwiając za pomocą karty płatniczej lub aplikacji bankowej. Inni przekonali się do płatności bezgotówkowych podczas pandemii, gdy ostrzegano, że na banknotach mogą być niebezpieczne wirusy.

Zwolennicy tego rodzaju płatności twierdzą, że jest to bezpieczniejsze, wygodniejsze i zapewni lepszą ściągalność podatków. Jednak krytycy upatrują w tym możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad populacją we wszystkich dziedzinach życia. Wszak płacąc zostawiamy po sobie czytelny ślad. O tym, czy jesteśmy gotowi na Europę bezgotówkową dyskutować będą: Rafał Witold Górski, prezes Fundacji Instytutu Spraw Obywatelskich, Tejmuraz Chomeriki z zarządu Narodowego Banku Gruzji, prof. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. Kształcenia z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Simon Anko, dyrektor działu Systemów Płatności i Rozliczeń Banku Słowenii, Peter Kremský, były poseł słowackiego parlamentu i Artur Soboń z zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Kryzys demograficzny zachwieje runkiem pracy

Niekorzystne trendy demograficzne oraz migracja osób w wieku produkcyjnym już stały się największym wyzwaniem europejskiego rynku pracy. W wielu dziedzinach gospodarki obserwowany jest niedostatek pracowników, co z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego. Walka o pracownika, szczególnie dobrze wykwalifikowanego, będzie się zaostrzać. Konkurencja o kapitał ludzki motywuje kraje do stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków pracy i życia, co przyciąga talenty i pobudza rozwój gospodarczy. Jak będzie wyglądał europejski rynek pracy w najbliższej przyszłości? W debacie „Walka o kapitał ludzki. Procesy migracyjne i ich wpływ na gospodarkę” udział wezmą Keith Best z Wyndham Place Charlemagne Trust z Wielkiej Brytanii, Igor Lisin, z Fundacja Ukraina w Ukrainie, Agnieszka Ścigaj, posłanka, Aleksandra Zapolska, z Fundacji Zustricz i Bryan Roberts, Konsultant Badawczy, CREATE - University of Southern California w USA.

Trudny do osiągnięcia zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Jak zapewnić zrównoważony rozwój i zadbać o społeczeństwo, inwestując dużą część budżetu na zbrojenia? Aby realizować wyborcze obietnice, zapewniając jednocześnie sprawiedliwą transformację i zrównoważony rozwój, państwa muszą się zadłużać. Jak w takiej sytuacji zachować zdrowy rozsądek? W debacie „Sprawiedliwy i zrównoważony rozwój gospodarczy. Czyli w co i jak inwestować, aby żyło się lepiej?” udział wezmą: Jean-Marc Daniel, przewodniczący Stowarzyszenia Ekonomii politycznej z Francji, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, posłanka Izabela Bodnar, Maciej Kliś, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Paulo Miguel da Silva Santos, przewodniczący Komisji Gospodarki, Robót Publicznych i Mieszkalnictwa, Zgromadzenie Republiki z Portugalii oraz Szabolcs Pásztor z Fundacji Badań Ekonomicznych Oeconomus na Węgrzech.

Jak dzisiaj osiągnąć sukces w biznesie?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, stworzenie wyróżniającego się biznesu wymaga podejścia, które będzie w sobie łączyć ponadczasowość, innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. Ponadczasowy biznes opiera się na solidnych fundamentach, które przetrwają zmienne trendy rynkowe, oferując produkty i usługi o trwałej wartości. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko naturalne i społeczność, zyskuje coraz większe znaczenie. Innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku, wyróżnią firmę na tle konkurencji. Kombinacja tych elementów tworzy silną, rozpoznawalną markę, która nie tylko przetrwa próbę czasu, ale będzie wyznaczała kierunki w swojej branży. W debacie „Ponadczasowy, zrównoważony, innowacyjny - jak stworzyć wyróżniający się biznes?” wezmą udział: Magdalena Mazur, Szefowa Zespołu ds. Polityk Publicznych CEE, Bolt w Polsce, Maciej Seliński, vice-president, General Manager Poland, Ukraine and Baltics LEGO Polska, Łukasz Rut z Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o., Ryszard Machoj z zarządu Lidl Polska, Agnieszka Olszewska, p.o. prezesa, Urzędu Zamówień Publicznych, a także Ákos Kozák z Equilibrium Institute na Węgrzech.

