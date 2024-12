Dłuższy nabór wniosków na dotacje w programie Mój Prąd 6.0

Łącznie na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła można otrzymać maksymalnie 28 tys. zł, do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 trwa do 6 marca 2025 r. lub do wyczerpania środków.

Budżet naboru wynosi 1,25 mld zł, z tego dotychczas złożone wnioski wyczerpują około 70 proc.

W ramach programu Mój Prąd 6.0 dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Obowiązkowe jest złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Brak tego zaświadczenia skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych, złożonych dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie dostępne na https://mojprad.gov.pl/nabor-vi.

Mój Prąd 6.0

W trwającym od września naborze wpłynęło 67 462 wniosków na 870 mln zł, w tym 28 378 wniosków na 404 mln zł dotyczy magazynów energii elektrycznej.

Szósty nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd, Część 3) program na lata 2024 – 2027, finansowany jest w ramach „Projektu Grantowego pn. Program priorytetowy „Mój Prąd” w ramach działania 2.2 Rozwój OZE priorytet II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celu szczegółowego: 2.2 Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.