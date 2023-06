Dzwoni do ciebie bank? Uważaj! To może być oszust!

To ostatni dzwonek, by zwiększyć limit

1. Nigdy nie podawaj danych

Każdy, kto zadzwoni do ciebie i domaga się podania danych, np. kodów BLIK lub loginu i hasła do logowania do konta, czy numeru karty kredytowej, to stuprocentowy oszust! Pamiętaj, że cyberprzestępcy są mistrzami manipulacji. Potrafią podszyć się pod dowolny numer telefonu. Dzwonią, aby „pomóc”, np. zablokować podejrzaną transakcję. Nie przelewaj pieniędzy na „konto techniczne”. Najlepiej się rozłącz.

2. Nie instaluj żadnego oprogramowania

Cyberprzestępca może próbować nakłonić cię do zainstalowania na swoim telefonie czy komputerze oprogramowania, które ma cię chronić przed oszustwami i włamaniami. W rzeczywistości umożliwi mu dostęp do twojego komputera i telefonu. Będzie wykradać dane albo śledzić wszystko to, co wpisujesz na klawiaturze – w tym hasła dostępowe do twojego konta. Gdy już je uzyska, wyczyści twoje konto z oszczędności.

3. Uważaj na linki i załączniki

To metoda, którą bardzo często stosują cyberprzestępcy. Wysyłają maile lub wiadomości np. z Facebooka (przejmując dostęp do konta Twoich znajomych) z fałszywym załącznikiem albo linkiem, który kieruje na podstawioną stronę albo ściąga na twój sprzęt złośliwe oprogramowanie. Jeśli otrzymasz np. wiadomość, że twoje konto jest zablokowane i w treści będzie link do odblokowania dostępu, albo pracownik banku poprosi o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania bądź niezwykle ostrożny. Najprawdopodobniej jest to oszustwo.

4. Nie instaluj aplikacji

Oszuści mogą również próbować zdobyć dostęp do twojego smartfonu i znajdujących się tam informacji, np. wiadomości SMS. Będą próbowali skłonić cię do zainstalowania aplikacji. Przestępcy powołując się na względy bezpieczeństwa mogą nakłaniać do zainstalowania na urządzeniu aplikacji pozwalających na zdalny dostęp do urządzenia. Pamiętaj! Pracownik banku nigdy o to nie poprosi! Jeśli zatem odbierzesz telefon z dziwną prośbą chociażby o zainstalowanie aplikacji od razu rozłącz się.

5. Przede wszystkim dzwoń do banku

Gdy zaobserwujesz, że z twojego rachunku zostały wykonane nieautoryzowane przez ciebie transakcje, powinieneś najpierw skontaktować się bankiem. Dzięki temu bank będzie mógł podjąć działania, by np. zablokować środki na rachunku odbiorcy oraz zabezpieczyć cię przed dalszym nieuprawnionym dostępem do twojego rachunku. A następnie zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa na Policji.

Jak odróżnić oszusta od pracownika banku

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeśli masz konto w PKO Banku Polskim, to pracownik ma już część twoich danych i nie musi o nie prosić. Nie poprosi cię o cały numer PESEL. Prawdziwy pracownik banku nie będzie chciał od ciebie loginu czy hasła do konta, numeru BLIK itp. Nie poprosi cię też nigdy o podanie pełnego numeru i serii dokumentu tożsamości, a także numeru karty płatniczej oraz kodu CVV/CVC. W razie wątpliwości czy podejrzeń, zawsze możesz potwierdzić tożsamość konsultanta pod numerem infolinii lub sprawdzić, w jakim celu dzwonił pracownik banku.

PKO BP stara się chronić klientów

PKO Bank Polski, jak i inne banki, edukuje i ostrzega o tych oszustwach na stronie banku, stronach logowania, w aplikacjach mobilnych czy mediach społecznościowych. Takie ostrzeżenia publikuje też Związek Banków Polskich i Policja.

Dodatkowo, aby zapobiegać tego typu oszustwom PKO Bank Polski w ubiegłym roku wdrożył rozwiązanie, dzięki któremu klienci, którzy mają aktywną aplikację mobilną IKO, mogą za jej pomocą zweryfikować czy kontaktuje się z nimi rzeczywisty pracownik banku. Klient otrzymuje w aplikacji wiadomość (push) z danymi pracownika i poprosi go o podanie tych danych np. imienia i nazwiska - jeśli dane się zgadzają zatwierdza je PIN-em do IKO. To rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo danych i finansów klientów banku, pomaga zapobiegać wielu wyłudzeniom i kradzieżom, dokonywanym przez oszustów podających się za bankowych doradców czy konsultantów (tzw. spoofing).

Partnerem materiału jest PKO Bank Polski