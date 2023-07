Finanse – ostatnia rzecz, o którą chcemy martwić się na wakacjach

Wsparcie dla wakacyjnego budżetu

Jednym z najlepszych sposobów na wygospodarowanie pieniędzy na wakacje jest oszczędzanie. Warto zacząć jak najwcześniej, żeby regularne odkładanie weszło nam w krew i stało się nawykiem. Nie każdemu jednak się to uda. Powodów może być wiele – inne ważniejsze wydatki, brak systematyczności, czy aktualnie – rosnące ceny. Nie oznacza to, że nie mamy innych możliwości sfinansowania wyczekanego wyjazdu. Z pomocą może przyjść bank.

Na rynku można znaleźć wyjątkowe propozycje, które pozwalają uzyskać nawet darmowe finansowanie. Taką ofertę udostępnił VeloBank dla nowych klientów. W ofercie kredytu VeloRaty RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa, wynosi 0% (wyliczona na przykładzie reprezentatywnym na dzień 13.04.2023) przy spłacie rozłożonej nawet na 2 lata, a maksymalna kwota to 6,5 tys. zł. Uzyskanie środków jest bardzo proste i szybkie, bo wniosek o kredyt składa się online z wykorzystaniem weryfikacji poprzez selfie lub aplikację mObywatel. Zaoszczędzony czas i uzyskane pieniądze można zainwestować w niepowtarzalne, wakacyjne wspomnienia, a sam kredyt wygodnie, bez stresu i dodatkowych kosztów spłacać w ratach po powrocie.

Kredyt z głową

Wysokie koszty tegorocznych wakacji mogą zaskoczyć. Wycieczki, hotele i inne usługi znacząco podrożały. Sfinansowanie wymarzonej podróży dla całej rodziny może okazać się nie lada wyzwaniem. Kiedy potrzebujemy większej kwoty, znowu z pomocą może przyjść kredyt bankowy. Warto wybrać ofertę, która nie obciąży za mocno naszego budżetu po powrocie. Dobrze, żeby finansowanie można było rozłożyć na dopasowane do naszych możliwości raty. Ważna jest też długość maksymalnego okresu spłaty oraz RRSO. Obliczeń nie trzeba wykonywać samemu. VeloBank dla swojej oferty kredytu gotówkowego do 200 tys. zł (RRSO 13,2% wyliczone na przykładzie reprezentatywnym na dzień 24.04.2023) udostępnia prosty kalkulator. Dzięki temu szybko zobaczymy na jaki okres możemy rozłożyć raty i ile będziemy co miesiąc zwracać. Dużą zaletą oferty jest też jej przejrzystość. To kolejny punkt, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze finansowania. Jasna informacja i warunki, pomogą podjąć najlepszą decyzję dla naszych finansów.

Więcej informacji o ofercie kredytowej VeloBanku można znaleźć na stronie velobank.pl i w placówkach VeloBanku. Udzielenie oraz wysokość kredytu zależą od badania i oceny zdolności kredytowej.