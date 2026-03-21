Aktualizacja, godz. 12:48

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że najprawdopodobniej awaria została opanowana i sytuacja będzie wracać do normy.

- Wygląda na to, że awarię udało się opanować, poszczególne kraje Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska - wróciły lub wracają do pełnego działania. Będziemy wyjaśniać i sprawdzać przyczyny awarii NMVS, oraz informować o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie - przekazano w najnowszym komunikacie.

Wcześniej informowaliśmy:

Paraliż aptek w całej Polsce. Co się stało?

W wielu krajach Europy doszło do poważnych problemów z funkcjonowaniem systemu odpowiedzialnego za weryfikację autentyczności leków. Awaria objęła zarówno apteki, jak i hurtownie farmaceutyczne, znacząco utrudniając ich codzienną pracę.

O sytuacji poinformowała Naczelna Izba Aptekarska, publikując pilny komunikat:

"AWARIA SYSTEMU PLMVS. Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych. System praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami w weryfikacji. Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość."

Problemy techniczne przełożyły się bezpośrednio na sytuację w aptekach. Obsługa klientów trwa znacznie dłużej niż zwykle, a w niektórych przypadkach była wręcz niemożliwa.

System PLMVS odpowiada za sprawdzanie autentyczności leków, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów. Jego niedostępność oznacza konieczność wstrzymania części procedur lub ich znaczne opóźnienie.

Farmaceuci podkreślali, że sytuacja była całkowicie niezależna od nich, a jedynym rozwiązaniem jest oczekiwanie na przywrócenie działania systemu.