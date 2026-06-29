Jak budować silne państwo w trudnych czasach?

Konferencja Poland Future Summit odbyła się 22 czerwca 2026 r. w Warszawie, pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Spotkali się na niej uznani stratedzy i eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, przedstawiciele ambasad Chin, Czech, Rumunii, Rwandy, Słowenii, Szwajcarii, Tajlandii, Węgier i Włoch oraz polscy decydenci, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele instytucji pozarządowych i liderzy opinii.

Polaków ubywa

Jeszcze niedawno Polska miała 38 mln mieszkańców. Dziś jest nas o blisko milion mniej. Polaków nie przybywa – rodzi się mało dzieci, a część mieszkańców wyemigrowała. Uczestnicy konferencji rozmawiali właśnie o tym, jak utrzymać stabilny rozwój i bezpieczeństwo państwa, mierząc się jednocześnie z kryzysem demograficznym. Tematyka przyciągnęła setki uczestników, a skala frekwencji pokazała, jak duże zainteresowanie budzą merytoryczne dyskusje o rozwiązaniach dla rozwoju Polski.

Autor: FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH / Materiały prasowe

Konferencję otworzyło wystąpienie specjalne Prezydenta RP Karola Nawrockiego „Jak budować silne państwo w epoce globalnych przesileń”. Prezydent mówił nie tylko o inwestycjach czy konieczności przyciągania do Polski kapitału, ale także o demografii. Podkreślił też znaczenie rodziny:

– To jest nasza polska odpowiedź na kryzys demograficzny. To jest troska władz państwa polskiego, a z całą pewnością Prezydenta RP, że rodzinę chcemy stawiać na pierwszym miejscu, jako najważniejszą komórkę, pierwszą komórkę społeczną – mówił.

Potrzebne porozumienie

Marcin Chludziński, Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych zarysował polską drogę w kierunku G7.

– Polska potrzebuje strategicznego konsensusu wokół rozwoju. Jeżeli chcemy myśleć o miejscu w gronie najważniejszych gospodarek świata, musimy wyjść poza logikę zaczynania od nowa każdej strategicznej rozmowy po zmianie politycznej – podkreślił Marcin Chludziński.

- Energetyka, ekspansja zagraniczna, wsparcie dyplomacji gospodarczej i kultura działania państwa powinny wzmacniać polskie firmy, bo to one będą budować naszą pozycję w horyzoncie 20-25 lat – dodał.

Autor: FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH / Materiały prasowe

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