Jak budować silne państwo w trudnych czasach?

FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH
2026-06-29 0:00 Materiał sponsorowany

Aby móc się rozwijać, aby móc prowadzić inwestycje, ściągać kapitał, Polska i Europa muszą być bezpieczne. Aby być bezpiecznym w XXI wieku, gdy śledzimy pola współczesnych bitew, trzeba się po prostu rozwijać – powiedział Prezydent RP Karol Nawrocki otwierając Poland Future Summit – konferencję zorganizowaną przez Centrum Strategii Rozwojowych.

Prezydent RP Karol Nawrocki wygłasza przemówienie na konferencji Poland Future Summit, zorganizowanej przez Centrum Strategii Rozwojowych. Duża publiczność słucha wystąpienia, podczas którego omówiono budowanie silnego państwa i wyzwania demograficzne. Więcej o tym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH / Materiały prasowe

Konferencja Poland Future Summit odbyła się 22 czerwca 2026 r. w Warszawie, pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Spotkali się na niej uznani stratedzy i eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, przedstawiciele ambasad Chin, Czech, Rumunii, Rwandy, Słowenii, Szwajcarii, Tajlandii, Węgier i Włoch oraz polscy decydenci, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele instytucji pozarządowych i liderzy opinii.

Polaków ubywa

Jeszcze niedawno Polska miała 38 mln mieszkańców. Dziś jest nas o blisko milion mniej. Polaków nie przybywa – rodzi się mało dzieci, a część mieszkańców wyemigrowała. Uczestnicy konferencji rozmawiali właśnie o tym, jak utrzymać stabilny rozwój i bezpieczeństwo państwa, mierząc się jednocześnie z kryzysem demograficznym. Tematyka przyciągnęła setki uczestników, a skala frekwencji pokazała, jak duże zainteresowanie budzą merytoryczne dyskusje o rozwiązaniach dla rozwoju Polski.

FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH
Autor: FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH / Materiały prasowe

Konferencję otworzyło wystąpienie specjalne Prezydenta RP Karola Nawrockiego „Jak budować silne państwo w epoce globalnych przesileń”. Prezydent mówił nie tylko o inwestycjach czy konieczności przyciągania do Polski kapitału, ale także o demografii. Podkreślił też znaczenie rodziny:

To jest nasza polska odpowiedź na kryzys demograficzny. To jest troska władz państwa polskiego, a z całą pewnością Prezydenta RP, że rodzinę chcemy stawiać na pierwszym miejscu, jako najważniejszą komórkę, pierwszą komórkę społeczną – mówił.

Potrzebne porozumienie

Marcin Chludziński, Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych zarysował polską drogę w kierunku G7.

Polska potrzebuje strategicznego konsensusu wokół rozwoju. Jeżeli chcemy myśleć o miejscu w gronie najważniejszych gospodarek świata, musimy wyjść poza logikę zaczynania od nowa każdej strategicznej rozmowy po zmianie politycznej – podkreślił Marcin Chludziński.

- Energetyka, ekspansja zagraniczna, wsparcie dyplomacji gospodarczej i kultura działania państwa powinny wzmacniać polskie firmy, bo to one będą budować naszą pozycję w horyzoncie 20-25 lat – dodał.

FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH
Autor: FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH / Materiały prasowe

PARTNEREM MATERIAŁU JEST FUNDACJA CENTRUM STRATEGII ROZWOJOWYCH

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