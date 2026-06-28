Upalny początek tygodnia przerwie nawałnica. Prognoza pogody na 29 czerwca

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-28 21:03

Upały nie odpuszczają, a do tego nadchodzą silne burze. Meteorolodzy ostrzegają przed obfitymi opadami deszczu, porywistym wiatrem, gradobiciem i miejscowymi podtopieniami. Nawałnice spodziewane są w prawie całej Polsce. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 100 km/h, a ilość deszczu może dojść do 50 mm.

Kobieta w niebieskim płaszczu z parasolem na mokrej ulicy w deszczowy dzień, z niewyraźnymi światłami samochodów w tle, co symbolizuje prognozowane nawałnice i potrzebę przygotowania. Więcej o gwałtownych burzach na naszym portalu.
Autor: Unsplash.com Deszcz i burze w prognozie pogody. Przydadzą się parasole

Gwałtowne burze, gradobicie, ulewy i wichury w Polsce uderzą w poniedziałek, 29 czerwca

Po niezwykle upalnym weekendzie czeka nas nagła zmiana pogody, chociaż początkowo nadal będzie bardzo gorąco. Nad naszym krajem znajduje się układ niskiego ciśnienia, a od północnego zachodu w stronę centralnej Polski przesuwa się chłodny front, który wywoła powstawanie intensywnych wyładowań. Synoptycy przewidują, że w poniedziałek, 29 czerwca, nawałnice uderzą w niemal wszystkie zakątki kraju. Najniższe szanse na ich wystąpienie notuje się w rejonach północno-zachodnich, ale i tam całkowicie ich nie wykluczono.

Najgroźniejsza pogoda na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej i Śląsku

Szczególnie niebezpieczne warunki zapowiadane są na obszarze ciągnącym się od Podlasia i województwa lubelskiego, przez środek kraju, aż do Ziemi Lubuskiej i obszaru Śląska. W tych rejonach wyładowaniom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, sięgające 35 mm, a także wichury o prędkości dochodzącej do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Dodatkowo może spaść grad o wielkości do 5 cm. Inaczej sytuacja ukształtuje się na południu i południowym wschodzie. Tam zjawiska będą przesuwać się wolniej, co zwiększa ryzyko nawalnych opadów. Punktowo może spaść nawet 50 mm wody, co rodzi realne zagrożenie zalania ulic, podwórek i podziemnych kondygnacji.

Na południu kraju duże ryzyko gradobicia

Mimo że na południu wiatr powieje nieco słabiej niż w centrum, jego porywy mogą osiągnąć od 80 do 85 km/h. Na tym obszarze również przewiduje się opady gradu o wielkości 5 cm. Synoptycy podkreślają, że bezpośrednią przyczyną tak gwałtownych burz jest nagromadzenie bardzo gorącego i wilgotnego powietrza, które pojawiło się nad Polską w czasie fali wysokich temperatur. Zderzenie tej masy z chłodnym frontem generuje doskonałe warunki dla potężnych nawałnic.

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