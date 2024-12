Jak nie zgubić dzieci w sieci?

Nadmierne korzystanie przez dzieci z urządzeń ekranowych, takich jak telefony czy tablety, to coraz poważniejszy problem społeczny. W badaniu przeprowadzonym przez agencję badawczą SW RESEARCH na pytanie o to, co jest główną motywacją rodziców do tego, by udostępniać dzieciom urządzenia ekranowe, niemal połowa badanych stwierdziła, że dzieci korzystają z tego typu urządzeń do zabawy i odpoczynku (prawie 50 proc.) oraz do nauki (ponad 40 proc.). Co trzeci opiekun akceptuje te urządzenia jako alternatywę do zabawy, gdy dziecko się nudzi (35 proc.) lub kiedy dorośli nie mają czasu się nim zająć (prawie 20 proc.). To pokazuje, że dzieci mają problem z samodzielną zabawą, a ich rodzice i opiekunowie nie mają pomysłów na to, co im – poza smartfonem - zaproponować.

Jednym z takich momentów, w których dziecko często korzysta z telefonu lub tabletu to jazda samochodem (ok. 30 proc.). W zdecydowanej większości dzieci samodzielnie trzymają urządzenie w ręku lub na kolanach (64 proc.), 15 proc. badanych wskazało, że urządzenie jest zamocowane w zagłówku fotela pasażera lub w specjalnym uchwycie samochodowym (12 proc.).

Jak żyć w świecie ekranów? Ja się pytam Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: materiały prasowe

Złe strony popularnego smartfonu

- Nadmierne korzystanie z urządzeń ekranowych, w tym telefonów, szczególnie w młodym wieku może spowodować pogorszenie pamięci, problemy z koncentracją, a w efekcie trudności w szkole. Dzieci mogą mieć problem z czytaniem, ze zrozumieniem tekstów, ubożeje również ich język – mówi Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci online z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Co więcej, jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ponad połowa (54 proc.) młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie. Niemal co trzeci (32 proc.) widział w sieci rzeczywiste sceny okrucieństwa i przemocy, zaś co czwarty – treści dotyczące sposobów samookaleczania (26 proc.), materiały pornograficzne (25 proc.) lub zachęcające do obrażania innych czy dyskryminujące (24 proc.). Co my, dorośli, możemy w tej sytuacji zrobić? Jak przeciwdziałać?

- Sama rozmowa z dzieckiem na temat bezpieczeństwa nie wystarczy. Musimy, jako rodzice, naprawdę być obecni w życiu dziecka, naprawdę to kontrolować, bo inaczej ekrany zawsze wygrają – ostrzega Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

i Autor: materiały prasowe

Ty też możesz pomóc dzieciom!

Kolejnym problemem jest uzależnienie od Internetu. Jak wynika z danych fundacji, średnio dzieci korzystają z urządzeń elektronicznych aż przez 6 godzin dziennie, a w weekendy jeszcze dłużej, bo 7 godzin. Dlatego tak ważne jest to, że każdy może włączyć się w działania, które wspierają akcje na rzecz dzieci i ich bezpieczeństwa w cyfrowym świecie oraz edukację.

- Chcemy pomóc rodzicom i opiekunom właściwie nawigować dzieci w internetowym gąszczu, dlatego rozpoczynamy akcję społeczną „Dziecko w sieci”. Będzie ona budować świadomość na temat tego, jak zgubny wpływ na dzieci może mieć nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu. Pokaże alternatywne sposoby spędzania czasu, w oderwaniu od urządzeń ekranowych. Akcja „dzieci w sieci” będzie też miała realny wpływ na wsparcie działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę służących poprawie bezpieczeństwa dzieci w Internecie - mówi Rafał Droździak, szef działu Marketingu i Komunikacji w Circle K.

Wystarczy kupić kawę na stacji Circle K, a 10 proc. zysku z jej sprzedaży oraz innych napojów z kawiarki z kartą EXTRA zostanie przekazane na wsparcie działań profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w tym przypadku programu „Sieciaki”.

i Autor: materiały prasowe

- W ramach tego programu przygotowujemy książki, słuchowiska, scenariusze zajęć i lekcje. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej dzieci wiedziało, jak unikać zagrożeń i jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny i konstruktywny – dodaje ekspert fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Akcja na stacjach Circle K potrwa do 26 lutego 2025 r. W jej ramach sieć przekazuje 10 proc. zysku ze sprzedaży kawy i wszystkich napojów z kawiarki (w tym np. gorącej czekolady) z użyciem karty lojalnościowej Circle K Extra. Elementem akcji jest także specjalny kubek na napoje, który również będzie pełnił funkcję edukacyjną pokazującą zagrożenia płynące z Internetu.

- Jesteśmy firmą, dla której ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a działania CSR, które prowadzimy realizujemy w myśl przyjętej w ramach firmy strategii zrównoważonego rozwoju. To już szósta edycja podobnych działań prowadzonych na stacjach Circle K, w ramach której część zysku ze sprzedaży kawy przekazujemy na szczytny cel. Wspieraliśmy m.in. PCK, Telefon zaufania, a w tym roku wspólnie z klientami dokładamy cegiełkę do działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – dodaje Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K.

i Autor: materiały prasowe

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.circlek.pl. Dane i badania na temat funkcjonowania dzieci w Internecie znajdują się na stronie https://fdds.pl/ Inspiracje na ciekawe zajęcia dla dzieci, bez wykorzystania telefonu i tabletu, można znaleźć na stronie programu Sieciaki: https://sieciaki.pl/

Badanie przeprowadzone metodą wywiadów online na panelu internetowym SW Panel przez agencję SW RESEARCH w dniach 29.11.-2.12.2024 obejmowało próbę 601 osób mających dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

i Autor: materiały prasowe