Jak tworzyć eleganckie i casualowe looki? Wskazówki

Tworzenie casualowych stylizacji wymaga przede wszystkim umiejętnego zarządzania proporcjami w ubiorze. Harmonie łatwo uzyskać, gdy łączysz ze sobą odzież o różnych stopniach formalności. Jeśli lubisz nosić eleganckie rzeczy, ale nie wiesz, jak wykorzystać je w codziennych outfitach, aby nie były zbyt uroczyste? Przede wszystkim pamiętaj o umiarze. Wybierasz eleganckie spodnie w kant? Zamiast białej koszuli zrównoważ je luźniejszą górą w kontrastowym kolorze np. T-shirtem czy sweterkiem z okrągłym dekoltem.

Formalna marynarka w kratę zestawiona z jeansami będzie nadawała się na spotkania z bliskimi na mieście czy wyjście na obiad. Podobnie, gdy ubierzesz elegancką koszulę, zamiast zarzucać na nią marynarkę, postaw na casualową kurtkę bomberkę czy parkę w neutralnym odcieniu. Różnorodne sportowe fasony, które dodadzą luzu Twoim codziennym outfitom, możesz znaleźć np. na stronie: https://answear.com/k/on/odziez/kurtki.

Materiały i tekstury a outfit

Tkaniny odgrywają równie istotną rolę przy tworzeniu stylizacji i decydowaniu o jej charakterze, co forma czy rodzaje elementów odzieży. Do budowania eleganckich outfitów warto wykorzystać np. wełnę, kaszmir czy jedwab. Do casualowych looków przyda się z kolei bawełna, denim, a także len. Na przykład zestawienie wełnianej marynarki z koszulą i spodniami w kant będzie eleganckim strojem na różne uroczyste okazje. Jednak ta sama marynarka ubrana z bawełnianym T-shirtem i jeansami nada się na casualowe spotkania na mieście czy na zakupy.

Eksperymentując z teksturami, nadasz także swoim stylizacjom unikatowego charakteru. Połączenie gładkich i szorstkich materiałów nada lookowi głębi i eleganckiego sznytu. Z kolei jednakowy np. bawełniany zestaw będzie sugerował swobodny codzienny charakter.

Proste i ponadczasowe eleganckie looki

Klasyczna elegancja nie wychodzi z mody, dlatego warto zaopatrzyć się w ponadczasowe klasyczne ubrania, które będą służyły przez lata. Te looki charakteryzują się głównie minimalizmem, dbałością o szczegóły oraz wysoką jakością materiałów, dlatego nie są skomplikowane do skomponowania.

Elegancja nie wymaga niezwykłych zestawień. Aby stworzyć ciekawe looki, kieruj się paroma zasadami:

dobieraj dopasowane kroje – zbyt duże ubrania i oversizowe fasony koszul często są wykorzystywane do casualowych outfitów. Odzież dobrze dopasowana do sylwetki podkreśli jej atuty,

– zbyt duże ubrania i oversizowe fasony koszul często są wykorzystywane do casualowych outfitów. Odzież dobrze dopasowana do sylwetki podkreśli jej atuty, zwracaj uwagę na długość rzeczy – nogawki nie powinny być za krótkie, aby spodnie nie wyglądały na za małe, ani nie powinny być na tyle długie, aby marszczyły się na bucie,

– nogawki nie powinny być za krótkie, aby spodnie nie wyglądały na za małe, ani nie powinny być na tyle długie, aby marszczyły się na bucie, kontroluj proporcje ubioru – pamiętaj, aby zachować odpowiednie proporcje między górą a dołem stylizacji. W ten sposób w zależności od posiadanego typu sylwetki optycznie wydłużysz swoje nogi lub tułów.

– pamiętaj, aby zachować odpowiednie proporcje między górą a dołem stylizacji. W ten sposób w zależności od posiadanego typu sylwetki optycznie wydłużysz swoje nogi lub tułów. uważaj z intensywnymi kolorami – elegancja nie oznacza jedynie neutralnych czerni, bieli czy szarości. Jednak dobierając do formalnych stylizacji np. koszulę w bardziej wyrazistymi kolorze, nie dodawaj zbyt intensywnej biżuterii lub kolejnych jaskrawych odcieni.

Nowoczesna elegancja lubi eksperymentować z formą czy to rękawów, sukienek czy spodni. Dlatego, chociaż warto zacząć swoją przygodę z modą z klasycznymi elementami garderoby, nie rezygnuj z eksperymentowania i szukania własnego stylu.

Jak akcesoria zmienią look?

Akcesoria wbrew pozorom są kluczowym elementem stylizacji, który może przesądzić o jej ostatecznym charakterze. Do codziennych casualowych looków warto dodać swoją ulubioną kolorową biżuterię, bawełnianą torbę czy sportowe obuwie. Buty mogą całkowicie zmienić estetykę ubioru, dlatego tak istotne jest, aby przed wyjściem zastanowić się, czy wybrane np. sneakersy nie psują eleganckiego looku.

Luźny charakter stylizacji będzie sugerować także plecak czy czapka z daszkiem, niezależnie od tego czy masz na sobie garnitur, czy bluzę. Gdy do tego samego zestawu ubrań dobierzesz złotą lub srebrną biżuterię, skórzaną torebkę i buty na obcasie zyska on zupełnie nowy elegancki look.

Jeśli chcesz połączyć elegancką estetykę z casualowym lookiem, wybierz proste i delikatne dodatki, które nie będą przytłaczać ubrań. W ten sposób będziesz mógł ubrać dany zestaw zarówno na spotkanie, do pracy, jak i później na bardziej uroczyste okazje. Ważne jest także to, aby akcesoria były spójne i nie dominowały nad głównymi elementami garderoby.

Tworzenie stylizacji, czy to casualowych, eleganckich czy połączeń tych estetyk nie musi być trudne. Wymaga jedynie odrobinę kreatywności, która pozwala na wyrażanie swojej osobowości i charakteru. Warto pamiętać o zasadzie proporcji w stylizacjach, dobraniu odpowiednich materiałów czy akcesoriów. Do tego przemyślany wybór kolorów sprawi, że stworzysz spójne i stylowe looki na każdą okazję.