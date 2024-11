Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? Praktyczny przewodnik

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie za lot?

Zasady dochiodzenia odszkodowań za opóźnienia i odwołania lotów w Europie są regulowane przez Rozporządzenie WE nr 261/2004. Przepisy te obejmują:

• loty rozpoczynające się w krajach UE oraz loty do UE obsługiwane przez linie lotnicze zarejestrowane w UE,

• odszkodowanie przysługuje, jeśli lot był opóźniony o co najmniej 3 godziny (na lotnisku docelowym) lub został odwołany.

Pamiętaj, że linie lotnicze rzadko oferują odszkodowania z własnej woli. Dodatkowo, przewoźnicy mogą uniknąć wypłaty, jeśli opóźnienie wynika z nadzwyczajnych okoliczności, jak zła pogoda czy strajki obsługi lotniska.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od dystansu lotu oraz długości opóźnienia:

• 250 euro dla lotów do 1500 km,

• 400 euro dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz dla innych lotów o długości między 1500 a 3500 km,

• 600 euro dla lotów poza UE powyżej 3500 km, jeśli opóźnienie wyniosło co najmniej 4 godziny.

W przypadku odwołanego lotu, jeśli linia lotnicza zaoferowała alternatywny lot w podobnym czasie, odszkodowanie może być zmniejszone o 50%.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za lot?

Jeśli spełniasz kryteria do ubiegania się o odszkodowanie, proces jego uzyskania można rozpocząć, postępując według poniższych kroków:

• Skontaktuj się z linią lotniczą.W pierwszej kolejności złóż reklamację bezpośrednio do linii lotniczej. Możesz to zrobić poprzez formularz na stronie internetowej przewoźnika, telefonicznie lub pisemnie. Warto dołączyć informacje o locie (numer lotu, datę) oraz dane dotyczące opóźnienia lub odwołania.

• Zachowaj dokumenty. Zadbaj, aby posiadać wszystkie dokumenty dotyczące podróży, takie jak karta pokładowa, bilety oraz wszelkie dowody opóźnienia, np. e-maile lub SMS-y od przewoźnika.

• Jeśli linia lotnicza odrzuci Twój wniosek lub nie odpowiada, warto poszukać specjalistycznej firmy ds. odszkodowań za loty, która poprowadzi Twoją sprawę.

Skorzystanie z usług firm odszkodowawczych

Jeśli samodzielne ubieganie się o odszkodowanie wydaje się zbyt skomplikowane lub czasochłonne, można skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w odzyskiwaniu odszkodowań. Takie firmy pobierają prowizję (zwykle ok. 25-30% od wygranej kwoty), ale mogą przyspieszyć i ułatwić cały proces.

Co zrobić, gdy lot jest opóźniony o więcej niż 2 godziny?

Oprócz odszkodowania, pasażerom przysługują również dodatkowe prawa, gdy lot jest opóźniony o co najmniej 2 godziny. Linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia pasażerom:

• posiłków i napojów

• dostępu do środków komunikacji (np. telefonów),

• zakwaterowania w hotelu, jeśli opóźnienie trwa do następnego dnia,

• transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Czy za odwołany lot przysługuje Ci zwrot kosztów?

W przypadku odwołanego lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnej ceny biletu lub uzyskania przelotu alternatywnego na podobnych warunkach. Linia lotnicza powinna zaproponować wybór między zwrotem kosztów, a innym lotem.

O jakie koszty dodatkowe można się ubiegać?

Oprócz standardowego odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, pasażerowie mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z tym zdarzeniem, takich jak:

• Koszty posiłków i napojów, jeśli linia lotnicza nie zapewniła odpowiedniego wsparcia, można ubiegać się o zwrot wydatków na jedzenie i napoje zakupione na lotnisku lub w jego okolicy podczas oczekiwania na lot.

• Zakwaterowanie w hotelu, w przypadku długiego opóźnienia, które wymagało noclegu, linia lotnicza powinna pokryć koszty zakwaterowania, a jeśli tego nie zrobiła, można starać się o ich zwrot.

• Koszty transportu, jeśli opóźnienie zmusiło Cię do skorzystania z dodatkowego transportu, np. pomiędzy lotniskiem a hotelem, możesz ubiegać się o zwrot tych wydatków.

• Koszty komunikacyjne, jeśli konieczne było wykonanie dodatkowych połączeń telefonicznych lub wysłanie wiadomości związanych z organizacją alternatywnego transportu lub zmianą rezerwacji, można wnioskować o ich zwrot.

• Koszty alternatywnego transportu, w przypadkach, gdy linia lotnicza nie zaoferowała dogodnego przelotu alternatywnego, a pasażer był zmuszony do samodzielnego zorganizowania transportu (np. pociągiem lub autobusem), można również domagać się zwrotu tych wydatków.

Aby móc skutecznie ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów, należy zachować wszystkie rachunki oraz dowody poniesionych wydatków. Dzięki temu w razie potrzeby będzie można przedstawić je przewoźnikowi lub specjalistycznej firmie odszkodowawczej, która zajmie się sprawą w Twoim imieniu.

Jak długo mogę ubiegać się o odszkodowanie?

W zależności od kraju, w którym miało miejsce zdarzenie, pasażerowie mają różny czas na złożenie wniosku o odszkodowanie. W Polsce jest to 1 rok, ale np. w Wielkiej Brytanii pasażerowie mają na to 6 lat.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot to prawo, które warto znać i egzekwować. Pamiętaj, aby zachować wszelkie dokumenty związane z podróżą i składać reklamacje w odpowiednim terminie. Nawet jeśli proces ten wydaje się skomplikowany, warto podjąć starania o uzyskanie rekompensaty za niedogodności, jakie niesie ze sobą opóźnienie lub odwołanie lotu.

Dlaczego warto złożyć wniosek o odszkodowanie za lot do specjalistycznej firmy, jak AirCashBack?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie może być czasochłonna, zwłaszcza gdy linia lotnicza odmawia wypłaty lub nie odpowiada na Twoje zgłoszenie. W takich sytuacjach skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań, jak AirCashBack, może okazać się pomocne.

Ekperci z AirCashBack mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw, znają przepisy oraz strategie przewoźników, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dodatkowo AirCashBack działa na zasadzie „no win, no fee”, czyli pobiera prowizję tylko wtedy, gdy uda się uzyskać odszkodowanie, co minimalizuje ryzyko finansowe dla pasażera.

Jak wygląda procedura prowadzenia sprawy przez ekspertów z AirCashBack?

Współpraca z AirCashBack to przejrzysty i wygodny proces. Po przesłaniu zgłoszenia eksperci analizują Twoją sprawę, aby upewnić się, że spełnia ona wymogi formalne i jest zgodna z przepisami. Jeśli sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, AirCashBack przejmuje pełną odpowiedzialność za kontakt z linią lotniczą, przygotowując wszystkie dokumenty i prowadząc negocjacje w imieniu klienta. Jeśli zajdzie taka potrzeba, firma może także skierować sprawę do sądu, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania rekompensaty. AirCashBack działa na zasadzie „no win, no fee”, więc pasażer nie ponosi żadnych opłat, dopóki sprawa nie zostanie zakończona sukcesem.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za lot do AirCashBack?

Złożenie wniosku do AirCashBack jest proste i zajmuje tylko kilka minut. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

• Online przez stronę internetową. Na stronie AirCashBack dostępny jest intuicyjny formularz, w którym podajesz podstawowe informacje dotyczące Twojego lotu: numer lotu, datę, nazwę linii lotniczej oraz przyczynę opóźnienia lub odwołania. Formularz krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces zgłoszenia, a po jego wypełnieniu zespół AirCashBack rozpocznie analizę Twojej sprawy.

• Telefonicznie lub e-mailowo. Jeśli preferujesz kontakt bezpośredni, możesz również skontaktować się z AirCashBack telefonicznie lub wysłać wiadomość e-mail z niezbędnymi informacjami o locie. Eksperci z AirCashBack odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w złożeniu wniosku.

W podróży mogą zdarzyć się niespodzianki, ale dzięki znajomości swoich praw i możliwości odzyskania odszkodowania, możesz sprawić, że nawet najbardziej frustrujące sytuacje będą miały swoje pozytywne zakończenie!