Jak zmieścić się w limitach cen energii na przyszły rok?

Od początku stycznia 2023 r. wchodzą w życie roczne limity cen energii: do 2 000 kWh dla gospodarstwa domowego, do 2 600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami, do 3 000 kWh dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny (również dla seniorów, którzy posiadają kartę i odchowali co najmniej troje dzieci). Co zrobić, żeby zmieścić się w limitach cen i jednocześnie żyć na dotychczasowym poziomie? Podpowiadamy.

Warunek jest jeden

Zamrożenie cen energii elektrycznej pozwoli gospodarstwom domowym rozliczyć się po tegorocznych cenach w 2023 r., o ile te nie przekroczą określonych rozporządzeniem limitów cen. Jeśli z przerażeniem zauważymy, że rachunki za prąd z ostatniego roku są zbyt wysokie tj. pobór energii elektrycznej przewyższa limit wskazany w rozporządzeniu, to… to może najwyższa pora wdrożyć nowe nawyki? Oszczędzanie energii nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje, a dzięki temu będziemy mogli skorzystać z niższych cen energii od nowego roku. Jest to opłacalne rozwiązanie.

Co robić, żeby zmieścić się w limicie?

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przygotowała analizę ukazującą, o ile konkretnie możemy obniżyć zużycie energii najpopularniejszych sprzętów domowych, dzięki wdrożeniu kilku prostych nawyków:

żelazko – zmniejszysz zużycie prądu o 41 proc. do 2,85 kWh na tydzień (używaj ręcznego spryskiwacza z wodą zamiast funkcji nawilżania ubrania; prasuj dłużej, ale z mniejszą częstotliwością, by skrócić łączny czas potrzebny do nagrzania żelazka);

– zmniejszysz zużycie prądu o 41 proc. do 2,85 kWh na tydzień (używaj ręcznego spryskiwacza z wodą zamiast funkcji nawilżania ubrania; prasuj dłużej, ale z mniejszą częstotliwością, by skrócić łączny czas potrzebny do nagrzania żelazka); telewizor 55’ – ograniczysz zużycie energii o 50 proc. do 0,90 kWh na tydzień (wybieraj standardowy tryb wyświetlania obrazu SDR, to obniża pobór mocy przez urządzenie; skonfiguruj ustawienia telewizora tak, aby po wyłączeniu nie przechodził w tryb czuwania);

– ograniczysz zużycie energii o 50 proc. do 0,90 kWh na tydzień (wybieraj standardowy tryb wyświetlania obrazu SDR, to obniża pobór mocy przez urządzenie; skonfiguruj ustawienia telewizora tak, aby po wyłączeniu nie przechodził w tryb czuwania); odkurzacz tradycyjny – zmniejszysz zużycie energii o 31 proc. do 1,35 kWh tygodniowo (wystarczy dostosowywać moc do odkurzanej powierzchni, przy gładkich powierzchniach nie musisz odkurzać na pełnej mocy urządzenia; regularnie dbaj o zapewnienie drożności we wszystkich elementach urządzenia, aby utrzymać deklarowany przez producenta pobór energii elektrycznej);

– zmniejszysz zużycie energii o 31 proc. do 1,35 kWh tygodniowo (wystarczy dostosowywać moc do odkurzanej powierzchni, przy gładkich powierzchniach nie musisz odkurzać na pełnej mocy urządzenia; regularnie dbaj o zapewnienie drożności we wszystkich elementach urządzenia, aby utrzymać deklarowany przez producenta pobór energii elektrycznej); pralka – obniżysz zużycie o 40 proc. do 0,38 kWh na tydzień (pierz ubrania w niższych temperaturach i pamiętaj o pełnym załadunku pralki);

– obniżysz zużycie o 40 proc. do 0,38 kWh na tydzień (pierz ubrania w niższych temperaturach i pamiętaj o pełnym załadunku pralki); piekarnik elektryczny – ograniczysz zużycie prądu o 39 proc. do 2,56 kWh tygodniowo (piecz z wykorzystaniem funkcji termo obiegu; piekąc dłużej niż 30 min, możesz bez utraty efektu cieplnego wyłączyć piekarnik na 10 min przed końcem pieczenia, gdyż zmagazynowane ciepło wystarczy do ukończenia procesu pieczenia);

– ograniczysz zużycie prądu o 39 proc. do 2,56 kWh tygodniowo (piecz z wykorzystaniem funkcji termo obiegu; piekąc dłużej niż 30 min, możesz bez utraty efektu cieplnego wyłączyć piekarnik na 10 min przed końcem pieczenia, gdyż zmagazynowane ciepło wystarczy do ukończenia procesu pieczenia); chłodziarko-zamrażarka – zmniejszysz zużycie energii o 7 proc. do 3,78 kWh na tydzień (staraj się jak najrzadziej i jak najkrócej otwierać drzwi urządzenia, żeby zmniejszyć ucieczkę chłodu; warto podwyższyć też temperaturę wewnątrz lodówki o 1 C°);

– zmniejszysz zużycie energii o 7 proc. do 3,78 kWh na tydzień (staraj się jak najrzadziej i jak najkrócej otwierać drzwi urządzenia, żeby zmniejszyć ucieczkę chłodu; warto podwyższyć też temperaturę wewnątrz lodówki o 1 C°); zmywarka – ograniczysz zużycie o 25 proc. do 3,52 kWh na tydzień (pamiętaj o całkowitym załadunku zmywarki, by zmniejszyć ilość cykli wykonywanych przez urządzenie; unikaj włączania krótkich cykli w wysokiej temperaturze - zdecydowanie korzystniej jest zaplanować dłuższy, ale oszczędniejszy tryb eko).

Sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej jest wiele i nie wymagają od nas większego wysiłku. Wystarczy, że będziemy przestrzegać tych kilku prostych zasad, aby znacząco obniżyć rachunki za prąd i zużycie energii, co pozwoli nam zmieścić się w limicie zamrożonych cen.

Wiele zależy od nas samych

– Kolejna już analiza energochłonności najpopularniejszych urządzeń AGD przygotowana dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej uświadamia, jak wiele w kwestii wysokości rachunku za prąd zależy od nas samych. To wiedza cenna szczególnie teraz, w kontekście wprowadzania limitów cen energii, ale przede wszystkim w kontekście kształtowania nawyków, które wprost przekładają się na długotrwałe zmniejszenie ilości zużywanego prądu, a w efekcie oczywiście wysokości naszego rachunku. Najtańsza energia to ta niezużyta – warto więc korzystać z informacji i porad udostępnianych na stronie www.liczysieenergia.pl, aby nowy rok nie przyniósł nieprzyjemnych niespodzianek, szczególnie dla naszego portfela – mówi Włodzimierz Cupryszak, ekspert ds. regulacji Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Liczy się energia to kampania edukacyjna Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dostępna na stronie www.liczysieenergia.pl. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak można racjonalnie korzystać z energii, a tym samym zmniejszyć wysokość naszego rachunku za prąd. Sprawdź na stronie kampanii PKEE, co jeszcze możesz zrobić, aby obniżyć zużycie energii w swoim domu.

Partnerem materiału jest Polski Komitet Energii Elektrycznej