Karta wielowalutowa z ekologicznego plastiku od Banku Pekao dla przedsiębiorców

Bank rozpoczął wydawanie debetowej wielowalutowej karty MasterCard z materiału uzyskanego z recyklingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Takie działanie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, co stanowi odpowiedź na oczekiwania klientów.

Karta debetowa z ekoplastiku

Wielowalutowa karta debetowa MasterCard została wyprodukowana w 99 proc. z polichlorku winylu (PCV), powstałego w wyniku recyklingu odpadów poprzemysłowych. Co ciekawe, produkcja ekologicznej karty płatniczej zmniejsza całkowite zużycie energii o 54 proc., a ślad węglowy aż o 75 proc.! Ponowne wykorzystanie plastiku redukuje też zużycie materiałów nierecyklingowych o 98 proc.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

– Wielu naszych klientów jest silnie zorientowanych na działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy dostarczać im produkty i usługi, które będą pasowały do ich organizacji, czyli zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Stworzone z myślą o otoczeniu, zarówno tym bliższym, jak i dalszym. Ta karta to nie tylko nasz ukłon w stronę klientów, to także mała cegiełka dołożona do działań Banku Pekao, która wraz z innymi prowadzonymi przez nas aktywnościami, składa się na realizację złożonego planu ESG – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Z myślą o środowisku

Przedsiębiorcy mogą otrzymać taką ekokartę, wyprodukowaną w sposób przyjazny środowisku. Karta umieszczana jest w kopercie zawierającej certyfikat PEFC, czyli dokumentem potwierdzającym wykorzystanie w produkcji drewna pozyskanego z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał jest monitorowany na każdym etapie produkcji, jak i procesów handlowych. Do karty wielowalutowej dołączany jest też folder wyprodukowany w 100 proc. z papieru z recyklingu.

Wprowadzona do oferty Banku Pekao S.A. karta z ekologicznego PCV jest zgodna z założeniami Strategii ESG na lata 2021-2024. Jej założeniami są m.in. dalsze wdrażanie proekologicznych rozwiązań w swoich lokalizacjach, monitorowanie zużycia surowców i materiałów oraz inne działania less waste.