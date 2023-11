KOMFORTOWE PODRÓŻE i nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Co firma zyskuje dzięki e-podpisowi

W nowym rozkładzie jazdy pojawi się nowy pociąg TLK Szczeliniec, który połączy Kraków z Jelenią Górą, zatrzymując się po drodze między innymi w Katowicach, Nysie czy Kłodzku.

Składy IC Heweliusz oraz TLK Rozewie pojadą z Trójmiasta przez Bydgoszcz do Wrocławia. Tu będzie można się przesiąść do nowoczesnego pociągu jadącego do Kłodzka. Siatkę połączeń na trasie Warszawa – Białystok uzupełni nowy skład IC Esperanto, a między Przemyślem a Krakowem – pociąg IC Łukasiewicz. Oba będą kursowały w niedziele.

Dodatkowo w nowym rocznym rozkładzie jazdy pociąg IC Górski pojedzie w zmienionej relacji Świnoujście – Hrubieszów, a skład IC Zamoyski z Kołobrzegu aż do Rzeszowa.

Od nowego rozkładu jazdy część pociągów będzie miała wydłużone relacje zapewniając obsługę kolejnych miejscowości. I tak pociąg EIP 1602/6102 relacji Warszawa – Wrocław dojedzie aż do Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a skład IC Fredro z Wrocławia przez Warszawę do Białegostoku. Natomiast trasa IC Morcinek relacji Lublin – Katowice zostanie wydłużona do Gliwic. Pociąg IC Skaryna będzie kursował na trasie Terespol – Warszawa – Łodź, a pociąg IC Rejewski w relacji Bydgoszcz – Warszawa – Lublin.

Do rozkładu wraca Zakopane

Dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne, połączenie z Zakopanem było utrudnione. Od 22 grudnia wróci 5 całorocznych połączeń do Zakopanego i 2 sezonowe. Z Krakowa do stolicy Tatr pojedzie TLK Małopolska, TLK Karpaty oraz IC Witkacy. Z Warszawy będzie można pojechać w Tatry pociągami EIC Tatry oraz IC Karłowicz (zatrzyma się w Kielcach), a także 2 składami wyruszającymi z Trójmiasta. EIC Tatry pojedzie o 50 minut szybciej niż poprzednio i pokona całą trasę w czasie 4 godziny i 53 minuty! Z Krakowa do Zakopanego zaplanowano 5 połączeń: EIC Tatry, TLK Małopolska, TLK Karpaty, IC Karłowicz oraz IC Witkacy. Z kolei ze Szczecina przez Poznań i Katowice pojedzie sezonowy skład IC Podhalanin, a z Bydgoszczy sezonowy pociąg IC Halny, który zabierze pasażerów z województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Wyższy komfort podróżowania

W rozkładzie jazdy będzie mniej pociągów kategorii TLK, a więcej kategorii IC obsługiwanej nowymi i zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT). Wyższą kategorię otrzyma pociąg Wyczółkowski relacji Szczecin – Lublin oraz Uznam jeżdżący między Warszawą a Świnoujściem. Komfortową podróż na pokładzie zmodernizowanych lub nowych wagonów zapewni pasażerom także pociąg IC Łukasiewicz relacji Kraków – Przemyśl. Skład Doker kursujący na trasie Trójmiasto – Katowice, Nida relacji Kielce – Warszawa oraz Chemik jeżdżący między Płockiem a Katowicami będą obsługiwane nowoczesnymi zespołami trakcyjnymi ED160 FLIRT. Natomiast pociągi Żubr relacji Warszawa – Białystok oraz Czechowicz kursujący z Warszawy do Lublina zmienią kategorię na wyższą wraz z sukcesywnym odbiorem przez PKP Intercity nowych wagonów w 2024 r.

Nowe połączenia międzynarodowe

Wraz z nowym rocznym rozkładem jazdy zwiększy się liczba połączeń międzynarodowych. Dzienny pociąg IC Odra połączy Kraków z Berlinem, a po drodze zatrzyma się m.in. w Katowicach, Opolu, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Natomiast skład IC Danubius zapewni poranne połączenie Wrocławia i Krakowa z Wiedniem oraz wieczorny powrót. Pociągi połączą się w Bohuminie, skąd wyruszą dalej do Austrii. Połączenie IC Chopin zacznie kursować w wydłużonej relacji z Warszawy do Monachium. Nocny pociąg przejedzie przez trzy kraje i po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie, Ostrawie, Wiedniu oraz Salzburgu.

Zarezerwuj miejsce ze schematu

Od 10 grudnia PKP Intercity będzie zwiększało liczbę połączeń, w których podróżni będą mogli wybrać miejsce ze schematu graficznego. Graficzna rezerwacja miejsc pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu.

Kolej się modernizuje

Rozkład jazdy musi uwzględnić modernizację stacji Warszawa Zachodnia, która potrwa do czerwca 2024 r. Część pociągów nadal będzie obsługiwało stację Warszawa Gdańska, zamiast Warszawy Centralnej, część natomiast pojedzie w skróconej relacji do/z Warszawy Wschodniej.

Również do czerwca 2024 r. remontowana będzie linia kolejowa Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. Trasę obsłuży autobusowa komunikacja zastępcza. Z powodu remontu pociągi nie pojadą na odcinku Ełk – Korsze. Na trasie Olsztyn Główny – Kętrzyn – Giżycko wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Rozpoczęte zostaną prace inwestycyjne na katowickim węźle kolejowym. Od 10 grudnia pociągi IC Chopin, IC Cracovia, IC Porta Moravica oraz TLK Galicja zostaną skierowane na trasę okrężną, z pominięciem Katowic. Organizacja ruchu na stacji Katowice może się zmieniać kilkakrotnie w tym roku.

Tu szukaj informacji o rozkładzie

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy można uzyskać na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod numer 22 391 97 57 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Do dyspozycji pasażerów 10 grudnia będą informatorzy mobilni. Pojawią się na dworcach w największych miastach Polski – Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław.

