Krwiomocz? Działaj! To może być rak pęcherza moczowego

Fundacja Wygrajmy Zdrowie ogłosiła niedawno inaugurację kampanii edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki w kierunku raka urotelialnego, skupiając się szczególnie na informowaniu o istotności wczesnego wykrywania tej groźnej choroby.

Ambasadorem kampanii został miedzy innymi znany aktor Jacek Borkowski, który aktywnie wspiera inicjatywę, angażując się w działania informacyjne i edukacyjne. Więcej na www.krwiomoczdzialaj.pl

Kampania ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie regularnych badań profilaktycznych, ale także edukację na temat objawów, które mogą wskazywać na obecność raka urotelialnego, w tym szczególnie na krwiomocz, o czym rozmawiamy z Szymonem Chrostowskim – Prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Jackiem Borkowskim.

Jakie objawy powinny szczególnie zaniepokoić, jaka jest ścieżka diagnostyczna i jak leczy się raka pęcherza moczowego? Pytamy Szymona Chrostowskiego, prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

- Jeśli podczas wizyty w toalecie widzisz w nim krew w moczu, to nie powinieneś lekceważyć tego objawu. To właśnie krwiomocz jest często pierwszym objawem raka pęcherza moczowego. Owszem, tak może się też manifestować zapalenie pęcherza, ale czy istotnie tak jest, można stwierdzić wyłącznie na podstawie odpowiednich badań. Jednak istnieją też inne, trudniej dostrzegalne objawy (krwinkomocz, częstomocz, nagłe parcia), dlatego tak ważnym jest regularne badania moczu, czy też USG jamy brzusznej.

- Czy można wyróżnić jakąś grupę, szczególnie narażoną na ten rodzaj nowotworu?

- Wzrost ryzyka zachorowania na raka pęcherza jest związany np. z wiekiem - im jesteś starszy, tym to ryzyko jest większe. Ok. 90% chorych z rakiem pęcherza to osoby w wieku powyżej 55 lat, a najwyższa zachorowalność na ten rodzaj nowotworu występuje w szóstej, siódmej i ósmej dekadzie życia. Warto też zauważyć, że rak urotelialny występuje aż 4 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Inne grupy ryzyka to przede wszystkim palacze, u których stwierdzono 3-krotnie wyższe ryzyko zachorowania. Ponadto osoby mające długotrwały kontakt z niektórymi chemikaliami, stosowanymi najczęściej w przemyśle skórzanym, gumowym, poligraficznym.

Więc dlatego mężczyzna został ambasadorem Państwa kampanii. Panie Jacku, dlaczego zdecydował się Pan wesprzeć kampanię Krwiomocz? Działaj!

- Jako aktor, zawsze czuję się odpowiedzialny za to, jakie przesłanie przekazuję publiczności, zarówno na scenie, jak i poza nią. Kiedy usłyszałem o kampanii dot. badań profilaktycznych w kierunku raka urotelialnego, wiedziałem, że to jest coś, co chcę wspierać.

Znanej, rozpoznawanej osobie z pewnością łatwiej przekonać do pewnych działań, zwłaszcza jeśli mówi o sobie…

- Mam taką nadzieję. Ja staram się badać regularnie, tym bardziej, że jestem w grupie ryzyka - nie tylko ze względu na wiek, ale także dlatego, że paliłem papierosy przez 40 lat. Krwiomocz to objaw, który z łatwością może być zignorowany lub zbagatelizowany, ale może być również sygnałem poważnych problemów zdrowotnych. Wczesne wykrycie raka pęcherza może uratować życie, dlatego tak istotne jest, aby społeczeństwo było świadome tego zagrożenia i podejmowało odpowiednie działania profilaktyczne. Jako ambasador kampanii chcę przekazać ludziom, że regularne badania i świadomość swojego zdrowia są kluczowe. Chcę zachęcać do tego, aby nie ignorować sygnałów, które wysyła nasze ciało, a zamiast tego, reagować na nie właściwie i odpowiednio szybko.

Panie Szymonie, jak optymalnie powinna wyglądać profilaktyka raka pęcherza moczowego?

- Po pierwsze, oczywiście, w miarę możliwości, unikanie czynników ryzyka. Po drugie, regularne wykonywanie badań, będących elementem wczesnej diagnostyki. Jeśli lekarz POZ nie zleci takich badań, warto robić je samemu. To naprawdę niewiele kosztuje, a może uratować życie. Niestety jest tak, że nawet jeśli mężczyzna zauważy u siebie krwiomocz to albo chce to przeczekać, albo idzie do apteki, kupuje jakiś suplement i faktycznie, wydaje się, że jest chwilowa poprawa. A tymczasem rak się rozwija.

Przez wiele lat rak pęcherza moczowego był nowotworem zaniedbanym terapeutycznie, dla chorych nie było skutecznych leków. Jak wygląda sytuacja dzisiaj? Czy można powiedzieć, że ten rodzaj raka jest uleczalny?

- W ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się nowoczesne terapie, do których i polscy pacjenci mają już częściowo dostęp. Stały się szansą dla pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem. To m. in. immunoterapie nowej generacji i koniugaty – związki dwóch różnych typów cząsteczek. Rak pęcherza moczowego, jeśli zostanie rozpoznany na wczesnym etapie, jest wyleczalny. Rokowania zależą od typu nowotworu, jego lokalizacji, stadium zaawansowania i ogólnego stanu zdrowia chorego.

Panowie, zawalczcie o siebie!

Bożena Stasiak