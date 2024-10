Łatwe usuwanie trudnych plam z tapicerek i dywanów

Jest inne rozwiązanie. Możemy zainwestować w urządzenie, które zawsze będzie pod ręką. W razie jakiejkolwiek awarii, natychmiast pomoże nam usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy. To ergonomiczny, przenośny odkurzacz z funkcją prania, który nadaje się do czyszczenia wielu powierzchni. Mając go u swego boku, nic nas nie zaskoczy!

Czyszczenie małych powierzchni

Jeśli do tej pory czyściliśmy tapicerki i dywany za pomocą zwykłej gąbki i sody oczyszczonej lub płynu do mycia naczyń, to zapewne nie raz pojawiała się frustracja… Niby plama już tak się nie rzuca w oczy, ale pozostał szary ślad. I jeszcze te zacieki… W przeciwieństwie do domowych sposobów na walkę z zabrudzeniami, firmy czyszczące tekstylia najpierw sprawdzają rodzaj włókna i dopiero dobierają odpowiednie detergenty. Jednak przy punktowych zabrudzeniach nie opłaca się prać całej kanapy czy tapicerki. Jeśli więc chcielibyśmy osiągnąć zbliżone efekty i jednocześnie zadbać o materiał dywanu, fotela czy sofy, lepiej skorzystać z bezpieczniejszego rozwiązania, które oferuje https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/odkurzacze-piorace/odkurzacz-pioracy-bissell-spotclean-c5-pro-3931n. SpotClean® marki Bissell to przenośne urządzenie do skutecznego czyszczenia wielu rodzajów powierzchni.

i Autor: materiały prasowe

Postaw na odkurzacz piorący

Odkurzacz piorący ma nie tylko ciekawy design, ale także jest bardzo funkcjonalny. To kompaktowe urządzenie – jego niewielkie rozmiary i waga pozwalają na swobodne przenoszenie go z miejsca na miejsce i np. umieszczenie w szafie po zakończeniu pracy – jednocześnie zapewniając wysoką moc ssania. Przy tak małych gabarytach odkurzacz skutecznie i wydajnie usuwa trudne plamy. Mając go w swoim domu, nawet w razie wylania soku na dywan czy pojawiania się odbić psich łap na kanapie – szybko i bez trudu uporamy się z zabrudzeniami.

Jak to działa?

Ze SpotClean® C5 Pro możemy wszystko! To wielofunkcyjne urządzenie z potrójnym systemem czyszczenia i dużą siłą ssania poradzi sobie z każdym zabrudzeniem. Wystarczy spryskać powierzchnię, wyszorować i odkurzyć – a wszystko przy użyciu jednego urządzenia. Dodatkowo odkurzacz piorący jest wyposażony w dwa osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę. Z łatwością je wyjmiemy i napełnimy wodą z płynem Bissell, a także opróżnimy po sprzątaniu. SpotClean® C5 Pro pomoże nam usunąć uporczywe zabrudzenia i plamy z tapicerki, dywanów, chodników i wnętrza samochodu.

i Autor: materiały prasowe

Do tapicerek w domu i samochodzie

Odwozimy dzieci do szkoły własnym autem, a po południu odbieramy przyjaciela z lotniska? Niestety podczas podróży maluchy nakruszyły i rozlały sok marchwiowy na tapicerkę… Bez obaw – w końcu mamy odkurzacz piorący! SpotClean® C5 Pro 3931N jest wyposażony w elastyczny wąż o długości 1,7 m z 10-centymetrową końcówką z wbudowaną szczotką! Chcąc wyczyścić tapicerkę i wnętrze samochodu, zanim kolega wsiądzie do naszego auta, wystarczy użyć odkurzacza piorącego. SpotClean® C5 Pro ma na tyle długi kabel (4,3 m), że można go użyć także w samochodzie. Do wyczyszczenia szczególnie trudno dostępnych miejsc (np. przestrzeni pod lub między fotelami) możemy użyć końcówki szczelinowej ze szczotką. Tak, jest w pakiecie! Tak samo jak płyn marki Bissell dedykowany do czyszczenia tapicerek i dywanów. Środek czyszczący BISSELL® Spot & Stain Pro Oxy łączy w sobie silne działanie czyszczące z mocą tlenu.

Jeśli do tej pory sprzątanie tych powierzchni było dla nas przykrym obowiązkiem, z tym urządzeniem stanie się czystą przyjemnością!

Partnerem materiału jest Bissell