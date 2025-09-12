Mazowsze MA – 2700 podpisanych umów

2025-09-12 0:01 Materiał sponsorowany

Mazowsze to największy i dynamicznie rozwijający się region. Swój sukces zawdzięcza mieszkańcom. Sejmik województwa wspiera ten potencjał m.in. przez autorskie programy wsparcia. Realizuje ich ponad 20! W tym roku podpisano już 2700 umów.

Autor: Michał Słaby/ Materiały prasowe Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI w Warszawie było możliwe dzięki dofinansowaniu z programu „Mazowsze dla sportu”

Pomoc sejmiku województwa jest szeroka. W zeszłym roku dzięki wsparciu sejmiku województwa na Mazowszu udało się zrealizować aż 5000 inwestycji!

Inwestycje, które dofinansowujemy, służą przede wszystkim mieszkańcom. I właśnie mieszkańcy Mazowsza – strażacy, koła gospodyń wiejskich, medycy, młodzież, seniorzy, orkiestry – są bohaterami naszej kampanii informacyjnej – mówi marszałek Adam Struzik. – Efekty widać wszędzie. Wspólnie z lokalnymi samorządami budujemy drogi, przedszkola, doposażamy OSP, remontujemy świetlice wiejskie, dbamy o jakość powietrza. Wciąż podpisujemy kolejne umowy. Nie zwalniamy tempa i już przygotowujemy się do przyszłorocznych naborów – dodaje marszałek.

Ze wsparcia sejmiku Mazowsza korzystają m.in. koła gospodyń wiejskich. Pozyskane środki mogą przeznaczyć np. na zakup sprzętu i strojów ludowych czy na warsztaty.

Dzięki dofinansowaniu możemy chociażby wyposażyć zaplecze kuchenne. Działamy bardzo prężnie, bo organizujemy spotkania, warsztaty kulinarne, mamy też festiwal smaków, bierzemy udział w dożynkach. Dobry sprzęt jest nam więc niezbędny – podkreśla pani Marianna, członkini jednego z mazowieckich KGW.

Nabory na 2026 rok

Już teraz warto przygotować się do kolejnych naborów. Pierwszy z nich ruszy w grudniu. Będzie to wsparcie na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja). Kolejne rozpoczną się w I kwartale 2026 r. Szczegółowe informacje i harmonogram składania wniosków są dostępne na stronie mazovia.pl.

