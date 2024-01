Na ferie warto wybrać się razem z PKP Intercity

Z północy na południe

Mieszkańcy województw północnych zazwyczaj chętnie wybierają na południe kraju. I tak na dogodną komunikację mogą liczyć mieszkańcy województwa pomorskiego planujący wypoczynek w miejscowościach górskich czy podgórskich. Do zimowych podróży w kierunku Dolnego Śląska może zachęcić wydłużona relacja pociągu IC Lednica z Gdyni Głównej do Wrocławia Głównego. Podróżni z tego regionu mają również do dyspozycji dwa nowe łączone pociągi do Kłodzka. Składy IC Heweliusz oraz TLK Rozewie wyruszą z Trójmiasta przez Bydgoszcz do południowej części Dolnego Śląska. We Wrocławiu pasażerowie przesiądą się do pociągu jadącego do Kłodzka, który jest obsługiwany zmodernizowanym pojazdem ED74. Natomiast podróżni, którzy chcą dojechać z Trójmiasta bezpośrednio w serce Karkonoszy, mogą wybrać pociąg TLK Rozewie, prowadzący również wagony relacji Gdynia – Szklarska Poręba Górna. Ci mieszkańcy Trójmiasta, którzy zaplanowali zimowy wypoczynek w stolicy polskich Tatr, Zakopanem, mogą tam dotrzeć jadącymi przez Warszawę i Kraków TLK Małopolska i TLK Karpaty czy zatrzymujący się w Łodzi IC Witkacy. TLK Karpaty i TLK Małopolska, dzięki wagonom bezpośrednim, zapewniają ponadto dojazd do Beskidu Sądeckiego, w tym do Krynicy-Zdroju, Wierchomli i Muszyny.

W góry, nad morze, na Podlasie z woj. łódzkiego…

Wiele ciekawych połączeń czeka na mieszkańców woj. łódzkiego. I tak np. IC Witkacy zabierze ich z Łodzi Kaliskiej do Zakopanego. Z tej samej stacji można pojechać nad morze, IC Hutnik i IC Pobrzeże pojedzie do Gdańska. Z Łodzi Fabrycznej dojedziemy IC Mazury do Olsztyna, a ze stacji Łódź Chojny i Łódź Widzew IC Dąbrowska i IC Słowacki do Białegostoku. …podobnie zwoj. lubelskiego Szeroki wachlarz połączeń w różne ciekawe regiony, przez Warszawę, czeka na mieszkańców woj. lubelskiego. Trasę tę obsługują m.in. pociągi: IC Górski, IC Zamoyski, IC Rejewski, IC Lubuszanin, IC Czartoryski, TLK Inka czy IC Chełmianin. Ci dla tych, którzy chcą kontynuować podróż ze stolicy do Gdańska, mogą to zrobić na jednym bilecie pociągiem Pendolino. Pasażerowie planujący w tym czasie city break mogą skorzystać z połączenia IC Koziołek, jadącego bezpośrednio z Lublina do Łodzi oraz do Poznania. W góry z woj. lubelskiego można dojechać, podróżując do Krakowa IC Hetman, a dalej TLK Małopolska. Z kolei na zimowe wakacje na Podkarpaciu zabierze podróżnych IC Kochanowski, jadący z Lublina do Rzeszowa. Na tej trasie kursują też m.in. IC Zamojski i TLK Roztocze.

Promocje i ulgi

Planując podróż z PKP Intercity, warto, a nawet należy pamiętać o ofertach promocyjnych i ulgach. Można m.in. skorzystać z oferty Taniej z Bliskimi, która jest dostępna dla podróży pociągami TLK i IC. Aby pobrać odpowiedni bilet, wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób, a bilet zakupić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przejazdu. Wówczas każdy członek grupy otrzyma 30 proc. zniżki od bazowych cen biletów. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, dzięki czemu osoby do nich uprawnione mogą podróżować jeszcze taniej.

Promocyjna oferta dostępna jest także na połączenia expressowe EIC oraz EIP. Podróżując w grupie od 2 do 5 osób, wśród których jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, warto skorzystać z Biletu Rodzinnego.

Natomiast we wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny.

Warto też wiedzieć, że dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity za darmo, w wagonach 2. klasy.

Przed planowaniem każdej podróży pociągiem należy mieć na uwadze wszelkie ulgi, przysługujące różnym grupom, jak studenci, emeryci czy seniorzy.

Z południa na północ

Mieszkańcy woj. podkarpackiego wygodnie dojadą nad morze do Trójmiasta IC Artus, który na trasie ma również: Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań. Podróżnych z Przemyśla i Rzeszowa na zimowe ferie nad morze, do Świnoujścia i Ustki, zabierze IC Przemyślanin. Zaś chętnych na zagraniczne wojaże z pewnością zainteresuje pociąg IC Wawel, którym można dojechać do Berlina (lub wcześniej wysiąść w Krakowie, Katowicach, Opolu czy Wrocławiu).

Ze Śląska do bliskich sąsiadów

Dla mieszkańców Śląska ciekawym pomysłem na ferie może być podróż do naszych zachodnich lub południowych sąsiadów. Bezpośrednie połączenie ze stolicą Niemiec zapewnia z Katowic IC Odra, natomiast do Monachium można się wybrać IC Chopin (po drodze przejeżdża przez trzy kraje, zatrzymując się m. in. w Ostrawie, Wiedniu, Salzburgu). Ci, którzy wybiorą krajowe kierunki, mogą np. pojechać z Katowic do Zakopanego z przesiadką w Krakowie. Nowe połączenie, z Katowic do Jeleniej Góry przez Kłodzko i Nową Rudę, położoną na zboczach Gór Sowich, zapewnia pociąg TLK Szczeliniec. Z kolei na Pomorze Zachodnie pasażerów ze Śląska zabiorą pociągi: IC Chełmoński i IC Przemyślanin, jadące z Katowic do Świnoujścia.