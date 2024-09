Naprawa nie wchodzi w grę, a wymiana kosztuje? Skorzystaj z bezpiecznego rozwiązania

Naprawa starych okien nie wchodzi w grę, bo już nie ma do nich części. Z kolei drewniane drzwi balkonowe się wypaczyły i czas zamontować plastikowe. Do wypłaty zostało jeszcze kilka dni, a twój pracodawca nie przewiduje wypłacenia zaliczki na poczet przyszłej pensji? Pewnie wydaje ci się, że z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia, ale to nieprawda. Skorzystaj z nowego produktu finansowego, jakim jest Pre-pensja i zatroszcz się o nagłe potrzeby finansowe, nie czekając „do pierwszego”!

Nie czekaj do wypłaty

Być może dobrze zarabiasz w swojej pracy, być może nawet masz odłożonych parę groszy „na czarną godzinę”. To bardzo dobra praktyka. Posiadanie poduszki finansowej daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli jednak wciąż brakuje ci niewielkiej kwoty do zebranej sumy, aby móc wymienić stolarkę okienną w mieszkaniu, warto skorzystać z rozwiązania oferowanego przez Patento. Pre-pensja to dodatkowy zastrzyk gotówki przed otrzymaniem wypłaty. Jeśli masz stałe zatrudnienie, a na twoje konto co miesiąc wpada pensja, uzyskasz ją bez problemu. Maksymalna kwota, jaka ci przysługuje to 30 proc. wartości twojego wynagrodzenia, a środki będziesz miał do dyspozycji nawet na 10 dni przed wypłatą.

To proste, wygodne i bezpieczne

Lata 70. XX wieku charakteryzowały się dużym popytem na mieszkania, zwłaszcza wśród osób, które wchodziły w dorosłość, zamierzały się ustatkować i mieć swoje własne cztery ściany. Wtedy myślą przewodnią w budownictwie były bloki z wielkiej płyty, aby jak najszybciej zbudować lokale dla Polaków. Niestety takie rozwiązanie miało swoje wady. Mieszkania na ogół były ciasne, a izolacja – stosunkowo słaba. Do tego dochodziły nieszczelności i cienkie ściany. Jeśli do tego trzeba się borykać z nieszczelną i uszkodzoną stolarką okienno-drzwiową, wyjście jest tylko jedno – wymienić i cieszyć się ciepłym, przytulnym mieszkaniem. Aby na już zdobyć pieniądze i zająć się tym problemem, Firma Patento oferuje Pre-pensję, którą uzyskasz, nawet nie ruszając się z domu! Wniosek złożysz online, z poziomu kanapy. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.patento.pl, wypełnić formularz z danymi i zalogować się do swojego banku. Przy rejestracji zostaniesz poproszony o podanie danych wrażliwych (m.in. numeru PESEL, danych z dowodu osobistego), jednak nie musisz się niczego obawiać. Te informacje są wymagane jedynie w celu potwierdzenia twojej tożsamości. Weryfikacja odbywa się przez specjalny system zewnętrzny szyfrujący połączenie. To całkowicie bezpieczne. Operator tego systemu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i nikt obcy nie jest w stanie się przez niego zalogować na twoje konto.

i Autor: materiały prasowe

Twoje potrzeby – na pierwszym miejscu

Ciepłe mieszkanie, bez przeciągów i nieestetycznych starych drewnianych ram w oknach czy w drzwiach balkonowych powinno być standardem. Dzięki Pre-pensji nie musisz się zastanawiać, czy to aby dobry moment na zapewnienie sobie i bliskim optymalnego komfortu cieplnego i zdrowia. W źle izolowanym, wychłodzonym mieszkaniu nie trudno o chorobę czy przeziębienie. Z kolei drewniane elementy konstrukcji są bardziej podatne na warunki atmosferyczne, w tym wilgoć czy robactwo.

Korzystając z Pre-pensji, możesz wypłacić 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł lub łączyć ze sobą pakiety (poza kwotą 200 zł). Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Pieniądze otrzymujesz niemal od ręki i możesz zająć się najbardziej palącymi kwestiami. Dom to nie tylko budowla, ale też miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie. W takim miejscu nie powinniśmy być narażeni ani na infekcje, ani na choroby wywołane rozwijającą się pleśnią. Nie może istnieć ryzyko, że jakikolwiek element konstrukcji spadnie nam na głowę lub co gorsza obrażeń doznają nasze dzieci. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Lepiej wziąć Pre-pensję.

Partnerem materiału jest Patento, RRSO 192,71%