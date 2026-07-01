Nowa generacja konsumentów wybiera kawę na zimno – NESCAFÉ rozwija platformę cold coffee

Stale rosnący trend cold coffee coraz wyraźniej zmienia sposób picia kawy. Kawa na zimno nie jest już wyłącznie sezonową alternatywą dla klasycznej kawy, ale staje się częścią codziennych rytuałów i nowych momentów konsumpcji – w domu, w drodze i w różnych porach dnia.

- Kawa na zimno tworzy nowe okazje konsumpcji i pozwala marce docierać do konsumentów w momentach, w których klasyczna kawa nie zawsze była pierwszym wyborem. Z naszej perspektywy przyszłość kategorii cold coffee nie opiera się na jednym formacie, ale na budowaniu pełniejszej platformy – rozwijanej nie tylko przez nowe produkty, ale też właśnie przez kolejne momenty konsumpcji i dostosowanie do różnych potrzeb – mówi Daria Rucińska, NESCAFÉ Group Product Manager, Nestlé Polska.

NESCAFÉ kieruje nową ofertę do napędzających wzrost kategorii młodszych konsumentów - osób w wieku 18-35 lat, funkcjonujących w rytmie „on-the-go” i „hybrid”, szukających wygody, orzeźwienia i produktów dopasowanych do różnych momentów dnia.

- Widzimy, że dla młodszych osób ważne są wygoda, prostota i możliwość dopasowania produktu do własnego stylu życia. Na te potrzeby odpowiadamy w dwóch różnych, ale uzupełniających się formatach: NESCAFÉ Iced sprawdzi się w domu, kiedy konsument chce przygotować kawę po swojemu, a NESCAFÉ Ready to Drink wtedy, kiedy napój kawowy ma być gotowy od razu - mówi Magdalena Mądry, Product Manager NESCAFÉ Classic & Crema, Nestlé Polska.

Autor: Nestlé Polska/ Materiały prasowe

Oferta marki obejmuje dwa komplementarne formaty:

NESCAFÉ Iced (95 g) – łagodną kawę rozpuszczalną stworzoną specjalnie do przygotowywania na zimno. Natychmiast rozpuszcza się w zimnej wodzie lub mleku, pozwalając dosłownie w kilka chwil stworzyć orzeźwiającą kawę o jakości znanej z kawiarni – bez wcześniejszego zaparzania, studzenia napoju czy używania dodatkowych akcesoriów.

NESCAFÉ Ready to Drink (250 ml) – gotowy do picia napój kawowy na zimno w poręcznej puszce – stworzony z myślą o chwilach „w biegu”, kiedy liczy się wygoda i natychmiastowa dostępność „tu i teraz”. Dostępny w trzech wariantach smakowych: Latte, Caramel Latte i Cappuccino.

Autor: Nestlé Polska/ Materiały prasowe

Wprowadzeniu nowej oferty NESCAFÉ towarzyszy kampania 360°, obejmująca działania digitalowe, social media, influencer marketing, PR, eventy oraz aktywacje produktowe. Komunikacja prowadzona jest m.in. na Instagramie, TikToku, YouTubie i Facebooku. Marka zaplanowała również działania samplingowe, aktywacje miejskie oraz obecność podczas wydarzeń, w tym na festiwalu BITTERSWEET.

[1] Źródło danych: Raport IPSOS, 2025 r., na zlecenie Nestlé Polska.

Źródło: Nestlé Polska