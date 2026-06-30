Były prezydent z poważnymi zarzutami. Grozi mu 10 lat za kratkami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-30 21:55

Byłemu prezydentowi Zielonej Góry grozi nawet 10 lat więzienia. Śledczy twierdzą, że miał brać udział w fikcyjnym zatrudnianiu osób pracujących faktycznie dla klubu żużlowego Falubaz. Zarzuty usłyszało już dziewięć osób.

Widok z lotu ptaka na centrum Zielonej Góry, z licznymi budynkami o czerwonych dachach i zabytkowymi kamienicami. W centrum plac z drzewami, obok wieża kościoła. Scena ilustruje miasto, o którym piszemy na naszym portalu w kontekście zarzutów dla byłego prezydenta.
Autor: Daniel Jedzura/ Shutterstock

Mechanizm fikcyjnych etatów w samorządzie

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ujawniła, że prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy finansowaniu działalności Zielonogórskiego Klubu Żużlowego w latach 2020–2024. Według ustaleń śledczych część osób była formalnie zatrudniona przez miasto lub miejską spółkę, choć faktycznie wykonywała obowiązki na rzecz klubu żużlowego.

W komunikacie prokuratury wskazano, że jednym z podejrzanych jest były prezydent Zielonej Góry. Według śledczych miał działać wspólnie z byłym prezesem klubu, tworząc mechanizm fikcyjnego zatrudniania. Pracownicy widniejący w dokumentach jako zatrudnieni przez samorząd mieli w rzeczywistości pracować dla Falubazu.

Zarzuty dla byłych władz miasta i miejskich spółek

W sprawie zarzuty przedstawiono dziewięciu osobom, w tym byłemu prezesowi klubu oraz byłemu prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej. To właśnie w ZGK – jak ustalili śledczy – na polecenie byłego prezydenta zatrudniano osoby wykonujące fizyczne prace na stadionie żużlowym.

Prokuratura podaje, że łączna szkoda majątkowa wyrządzona samorządowi oraz ZGK przekroczyła 1,2 mln zł. Śledczy podkreślają, że część osób była zatrudniona na podstawie umów o pracę, mimo że ich obowiązki nie miały żadnego związku z działalnością miasta.

Polecany artykuł:

Psy zagryzły kierowcę ciężarówki na śmierć! Właścicielowi grozi dożywocie

Grozi im do 10 lat więzienia

Podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów, a analiza dokumentów z lat 2020–2024 wciąż trwa.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Ile Zielonej Góry jest na Grünberger Straße?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
ZIELONA GÓRA
ZARZUTY
PREZYDENT MIASTA