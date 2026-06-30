Gdzie jest Bartosz?. 39-latek przyjechał z Holandii do Polski i zniknął

Zniknięcie Bartosza Fijasa w Poznaniu

Bartosz Fijas, 39-letni mieszkaniec Holandii, przyjechał do Polski 26 czerwca, by spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Początkowo nic nie zapowiadało nadchodzącego dramatu. Kolejnego dnia mężczyzna wyszedł z miejsca, w którym się zatrzymał w Poznaniu, i od tamtej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje. Zaniepokojeni bliscy niezwłocznie poinformowali o całej sytuacji funkcjonariuszy policji.

Jak wygląda zaginiony 39-latek?

W momencie zaginięcia 39-latek był ubrany w zielony T-shirt z nadrukiem misia, krótkie spodenki z jeansu oraz białe sportowe obuwie. Miał przy sobie również czarną materiałową torbę, którą nosił przewieszoną przez ramię. Cechą charakterystyczną Bartosza Fijasa jest tatuaż znajdujący się w okolicach żeber. Te detale mogą okazać się niezwykle przydatne podczas prób jego rozpoznania.

Policjanci apelują o pomoc

W akcję zaangażowani są funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, wspierani przez mundurowych z województwa wielkopolskiego. Śledczy przeglądają nagrania z kamer monitoringu, rozmawiają z ewentualnymi świadkami i weryfikują wszelkie ślady. Jak zaznaczają policjanci, każdy, nawet z pozoru nieistotny szczegół, może odegrać decydującą rolę w rozwiązaniu sprawy.

Gdzie zgłaszać informacje o Bartoszu Fijasie?

Wszyscy, którzy zauważyli Bartosza Fijasa od 27 czerwca, bądź wiedzą cokolwiek o tym, gdzie może przebywać, są proszeni o natychmiastowe przekazanie tych informacji. Można kontaktować się bezpośrednio z ostródzką komendą, dzwoniąc na numer 47 732 42 00, albo korzystając z ogólnopolskiego telefonu alarmowego 112. Zarówno najbliżsi, jak i policjanci podkreślają, że w takich sytuacjach liczy się każda chwila.

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