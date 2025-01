Ocalmy bezcenne chwile z Babciami i Dziadkami! Program FAST Heroes 112 ma moc ratowania życia!

Choć seniorzy to grupa osób najbardziej narażonych na udar mózgu, istnieje sposób, aby uchronić ich przed katastrofalnymi skutkami jego wystąpienia. Program edukacyjny FAST Heroes 112 przekazuje dzieciom w wieku 5-9 lat realną moc ratowania życia dorosłych, ucząc je rozpoznawania objawów udaru mózgu i odpowiedniej reakcji w przypadku jego wystąpienia.

Mali bohaterowie, wielkie czyny

Czy pięciolatek może uratować komuś życie? Tak, jeśli zna numer alarmowy 112! Oprócz numeru alarmowego, dzięki FAST Heroes 112 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają też trzy charakterystyczne objawy udaru mózgu:

Wykrzywiony kącik ust (Face),

Opadające ramię (Arm),

Niewyraźna mowa (Speech).

oraz rolę bezcennego czasu T - (Time), kluczowego dla odpowiedniej reakcji i wezwania niezbędnej pomocy medycznej. FAST Heroes 112 to globalna misja ratowania życia, w której najmłodsi stają się bohaterami dla swoich bliskich.

Program, który łączy pokolenia

Badania opublikowane we „Frontiers in Public Health” w 2022 roku wskazują, że najskuteczniejszą drogą do nauczenia starszych osób symptomów udaru mózgu jest zaprezentowanie tej wiedzy wnukom w szkole, którzy przekażą ją następnie dorosłym w domu.

Program FAST Heroes 112 to wyjątkowy, międzynarodowy program edukacyjny Inicjatywy Angels rekomendowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Razem Zdrowsi”. Program wspiera w Polsce edukację zdrowotną oraz uzyskał Honorowy Patronat Ministra Edukacji.

FAST Heroes 112 jest realizowany w ponad 20 krajach na całym świecie. W Polsce do programu dołączyło już ponad 70 000 dzieci z ponad 2000 placówek edukacyjnych, jeśli weźmiemy jednak pod uwagę, że przekazuje on realną moc ratowania zdrowia a nawet życia, to jest wciąż kropla w morzu potrzeb.

Prawdziwa edukacyjna przygoda

FAST Heroes 112 przeznaczony jest do przeprowadzenia w szkołach i grupach przedszkolnych przy pomocy przystępnie napisanych bezpłatnych zeszytów ćwiczeń o przykuwającej uwagę szacie graficznej. Program, oparty o ideę nauki przez zabawę, można jednak realizować także w wersji online korzystając z e-booków, dostępnych po zalogowaniu na stronie www.fastheroes.com. Dzięki temu w edukacyjnej przygodzie dzieciom towarzyszyć mogą również rodzice, babcie i dziadkowie.

Z czystym sumieniem możemy polecić program edukacyjny FAST Heroes wszystkim osobom związanym z oświatą i edukacją. Doceniamy wagę tego programu. Dlatego, poprzez nasze media społecznościowe, zachęcamy nauczycielki i nauczycieli do realizacji lekcji opartych na koncepcji FAST Heroes. Całym sercem wierzymy, że inicjatywa FAST Heroes i przeprowadzenie lekcji na podstawie starannie opracowanych materiałów edukacyjnych mogą realnie przyczynić się do uratowania zdrowia i życia osób starszych, choć nie tylko – podkreśla Marcin Korczyc z Fundacji Ja Nauczyciel’ka, której głównym celem jest między innymi wspieranie i wymiana doświadczeń wśród nauczycielek i nauczycieli.

Dołącz do Załogi Bohaterów FAST!

Realizacja programu FAST Heroes 112 to doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu babć i dziadków z wnukami i zdobywania zarazem bezcennej wiedzy.

Niech Dzień Babci i Dzień Dziadka będzie nie tylko okazją do składania życzeń, ale też do podjęcia kroków, które ochronią to, co najcenniejsze – zdrowie i życie naszch najbliższych.

Razem możemy ratować świat małymi krokami Superbohaterów.

Facebook: FASTHeroesPolska Instagram: FAST Heroes Polska