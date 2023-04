Ogromna wideoteka i telewizja na żywo w jednym miejscu

Państwo dopłaci ci nawet 65 proc. do ubezpieczenia upraw

GONET.TV to telewizja internetowa, która rozwiąże Twoje problemy. Dzięki tej usłudze masz transmisję na żywo, którą możesz odtwarzać kiedykolwiek, nawet z perspektywy czasu. Niczego już nigdy nie przegapisz, a jednocześnie masz dostęp do ogromnej biblioteki wideo, w której każdy z Was znajdzie coś dla siebie.

Zawartość wszystkich 133 stacji jest posortowana w bibliotece wideo, dzięki czemu możesz oglądać dokładnie to, co chcesz. Nie musisz się martwić, że w ciągu kilku dni wyczerpiesz swój repertuar. Zawiera ona ponad 1800 tytułów i ciągle się zmienia. Tylko w tym roku widzowie mogli zobaczyć 12 tysięcy różnych filmów i setki seriali.

Transmisja na żywo to także zupełnie inne doświadczenie niż w przypadku klasycznej telewizji. Czy zdarza Ci się, że nie możesz nadrobić zaległości w oglądaniu ulubionego programu telewizyjnego lub nawet wiadomości? Z GONET.TV nie musisz się o to martwić. Serwis wzbogacony jest o gadżety, które ucieszą każdego widza. Możesz oglądać programy do 30 dni wstecz, jak i korzystać z nieograniczonego nagrywania, stacji premium już w pakiecie podstawowym, radia z 35 000 stacji bezpośrednio w aplikacji, inteligentnego przewijania i innych rewelacyjnych funkcji.

GONET.TV jest dla każdego, kto chce mieć dostęp do telewizji, ale przez Internet. Bez konieczności kupowania i instalowana anteny lub wiązania się długoterminową umową z operatorem. Rezygnujesz z usługi kiedy chcesz i korzystasz gdzie chcesz. GONET.TV. To świetna alternatywa dla każdego, kto chce mieć zawsze i wszędzie dostęp do telewizji - w podróży, czy na działce. Wystarczy tylko dostęp do niekoniecznie szybkiego Internetu, w tym i mobilny w telefonie.

Co najważniejsze, GONET.TV oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku. Już teraz możesz wypróbować usługę za 1 zł. Jeśli jesteś zadowolony, możesz po prostu przedłużyć abonament już od 11,99 zł miesięcznie, a jeśli nie spełnia on Twoich oczekiwań, możesz po prostu zrezygnować z korzystania.

Ty też możesz cieszyć się oglądaniem telewizji i przeżywać niezapomniane wrażenia gdziekolwiek zechcesz - www.gonet.tv/pl/