OZE i GAZ zastępują nierentowne bloki węglowe

PGE buduje w Rybniku, za kwotę 3,7 mld zł, nowoczesną elektrownię gazową o mocy 880 MW, której uruchomienie jest planowane na przełom 2026/2027 roku. Nowa inwestycja w tym regionie da nowe miejsca pracy. A co z pracownikami starej elektrowni? Znaczna ich część przejdzie na emerytury przed zamknięciem zakładu. Pozostali, którzy będą chcieli kontynuować pracę w ramach Grupy PGE, będą w sposób preferencyjny informowani o ofertach w innych spółkach z Grupy PGE. Ci natomiast, którzy nie planują kontynuacji zatrudnienia w Grupie PGE, będą mogli skorzystać z innych rozwiązań, w tym m.in. z korzystnych osłon socjalnych. Ustawa przewiduje dla nich odprawę w wysokości 12 krotności pensji oraz 80 proc. wynagrodzenia przez okres 4 lat. Aktualnie średnie wynagrodzenie w PGE GiEK to przedział ok. 13–14 tys. zł brutto.

PGE Gryfino Dolna Odra już działa

W Gryfinie już w październiku 2024 r. powstała gazowo-parowa elektrownia PGE Gryfino Dolna Odra. To największa i najbardziej sprawna elektrownia tego typu w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Docelowo zastąpi ona wysłużone i nierentowne bloki sąsiadującej elektrowni węglowej. Pracownicy elektrowni węglowej w Gryfinie otrzymają bardzo korzystne warunki odejść, takie same, jak pracownicy Elektrowni Rybnik. Ponadto, pracownicy będą mogli skorzystać z umowy społecznej w Elektrowni, która zakłada dla tych, którzy nie planują kontynuacji zatrudnienia w ramach Grupy PGE odprawę w wysokości 3 krotności pensji i świadczenie w wysokości 27 krotności pensji. Oznacza to, że łączne wypłaty świadczeń dla pojedynczego pracownika mogą przekraczać 400 tys. zł.

Nowo budowany blok gazowo-parowy w Rybniku

Nowe inwestycje i nowe miejsca pracy

Zanim elektrownie węglowe są wyłączane w ich sąsiedztwie PGE realizuje inwestycje w nowoczesne źródła energii – elektrownie gazowe, a następnie również w magazyny energii. Zapewnią one bezpieczeństwo energetyczne, wpływy z podatków dla gmin i miejsca pracy. W Gryfinie PGE zamierza zrealizować ponad miliardowe inwestycje. Obecnie trwają już prace nad bateryjnym magazynem o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh. Dodatkową inwestycją będzie budowa nowego źródła ciepła –Ciepłowni Gryfino, której przekazanie do eksploatacji planowane jest w l kwartale 2027 r.

W Rybniku, oprócz elektrowni gazowej PGE planuje wybudowanie nowoczesnego wielkoskalowego magazynu energii, a także analizuje potencjalną inwestycję w nowe źródło wytwarzania ciepła. Nowe inwestycje w OZE i gaz są efektywniejsze i bardziej przyjazne środowisku, a produkowany przez nie prąd jest tańszy.

