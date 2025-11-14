Państwo jako kreator miejsc pracy w branży turystycznej

Nowe wyzwania i kierunki rozwoju turystyki

Jako pierwsza głos zabrała Magdalena Krucz, Dyrektor Zarządzająca oraz Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju w Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwróciła uwagę, że mimo trudnych doświadczeń ostatnich lat branża turystyczna znajduje się dziś w dobrej kondycji. – Po okresie pandemii ruch turystyczny, zarówno krajowy, jak i przyjazdowy do Polski, został odbudowany. Ten rok powinniśmy zakończyć z wynikiem dodatnim – podkreśliła.

Wskazała przy tym trzy kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi sektor:

Zmiana motywacji podróżnych – turyści coraz częściej poszukują autentyczności, lokalnych doświadczeń i unikalnych miejsc. Turystyka zrównoważona – rośnie świadomość ekologiczna podróżnych, którzy oczekują, że branża będzie działać z poszanowaniem lokalnych społeczności i środowiska. Nowe technologie – sztuczna inteligencja powinna być postrzegana nie jako zagrożenie, lecz jako narzędzie wspierające efektywność i automatyzację procesów w turystyce.

Kadry, pasja i prestiż zawodu

dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek zwróciła uwagę, że branża wciąż zmaga się z trudnością w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu pracowników. – Aby zatrzymać pracowników, trzeba ich najpierw pozyskać. Tymczasem wiele szkół nie kształci kadr zgodnie z potrzebami rynku – mówiła.

Podkreśliła też potrzebę odbudowania prestiżu zawodów turystycznych. – Turystyka to nie tylko obsługa gości, ale sprzedawanie marzeń i emocji. To jedna z najpiękniejszych profesji, bo daje ludziom wspomnienia i radość. Musimy przywrócić młodym ludziom dumę z tego zawodu – dodała.

Współpraca pokoleń i odpowiedzialny pracodawca

Głos zabrał również Adam Zaborowski, doradca prezesa Grupy GROMADA, przypominając, że spółdzielnia ta od 1937 roku opiera się na wartościach wspólnotowych i stawia człowieka w centrum swojej działalności. – W naszych strukturach pracują zarówno młodzi, jak i starsi pracownicy. Seniorzy wnoszą doświadczenie i odpowiedzialność, młodzi – energię i kreatywność. Ta różnorodność jest naszą siłą – podkreślił.

Zaborowski wskazał, że dobre praktyki pracodawcy – takie jak opieka medyczna, pakiety sportowe czy tanie posiłki pracownicze – tworzą atmosferę lojalności i zaufania, dzięki czemu również emeryci chętnie kontynuują współpracę z firmą.

Polonia jako ambasador Polski

Z kolei Jan Korsak, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przypomniał o ogromnym potencjale polskiej diaspory. – Na świecie żyje ponad 20 milionów Polaków poza krajem. W 2019 roku aż 4,5 miliona turystów odwiedzających Polskę stanowili nasi rodacy z zagranicy–mówił.

Według niego, Polonia może odgrywać kluczową rolę w promowaniu wizerunku kraju i inspirowaniu zagranicznych przyjazdów turystycznych. – Młodzi Polonusi, zwłaszcza z USA, coraz częściej chcą tu studiować i inwestować. Powinniśmy wspierać turystykę edukacyjną i sanatoryjną – nasze uzdrowiska mają potencjał, by konkurować z najlepszymi w Europie – podkreślił Korsak.

Turystyka jako element marki narodowej

W podobnym duchu wypowiedział się Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. – Turystyka to jeden z filarów budowania marki narodowej. Każdy turysta, który odwiedza Polskę, staje się ambasadorem naszego kraju – zauważył.

Jak dodał, Polska coraz częściej zaskakuje przyjezdnych pozytywnie: – Jesteśmy postrzegani jako kraj czysty, bezpieczny i gościnny. Wielu turystów przyznaje, że Polska przekracza ich oczekiwania – co wyróżnia nas na tle innych europejskich kierunków.

Sztuczna inteligencja w służbie turystyki

Magdalena Krucz, Dyrektor Zarządzająca oraz Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju w POT, zaprezentowała nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji takie jak np. Planer Wycieczki. – Użytkownik może wpisać np. „trzy dni w okolicach Krakowa”, a system automatycznie wygeneruje propozycję trasy i atrakcji – wyjaśniła.

Projekt jest w fazie testów, ale już teraz widać jego potencjał w ułatwianiu planowania podróży i personalizacji oferty. – AI wspiera nas również w promocji produktów turystycznych, analizie danych i lepszym dopasowaniu treści do turystów. Jednak w relacjach z drugim człowiekiem technologia nigdy nie zastąpi empatii i gościnności – zaznaczyła Krucz.

Podsumowanie

Panel zakończył prowadzący, dziennikarz Jakub Porada, który podkreślił, że mimo dynamicznego rozwoju technologii, istotą turystyki pozostaje człowiek. – Maszyny mogą wspierać, ale nie zastąpią rozmowy, życzliwości i autentycznego kontaktu między ludźmi. Turystyka to spotkania – ludzi z ludźmi, kultur z kulturami, historii z przyszłością. I właśnie w tym tkwi jej prawdziwa wartość – podsumował.

