PGE Gryfino Dolna Odra już działa To największa elektrownia gazowa w Polsce

Elektrownia, funkcjonująca pod nową nazwą – PGE Gryfino Dolna Odra, pokryje ponad 5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nowa jednostka zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i zapewni stabilność sieci elektroenergetycznej w Polsce.

Bezpieczeństwo energetyczne i wsparcie dla OZE

Elektrownia gazowa w Gryfinie składa się z dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i nr 10 (każdy blok ma moc 683MW brutto). Nowa jednostka jest najnowocześniejszą i najbardziej sprawną elektrownią gazową w kraju. Sprawność nominalna PGE Gryfino Dolna Odra przekracza 63 proc. i jest o ponad 70 proc. wyższa od sprawności starych bloków węglowych. Szybki start jednostki (ze stanu zimnego do minimum technicznego wynosi 4 godz., a ze stanu gorącego – pół godziny) i możliwość elastycznej pracy elektrowni będzie zabezpieczeniem dostaw energii przy jednoczesnym rozwoju odnawialnych źródeł energii.

i Autor: PGE

Przyjazna środowisku

Elektrownia spełnia restrykcyjne wymagania środowiskowe dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki będzie prawie zerowa, co korzystnie wpłynie na jakość powietrza w okolicy. Wskaźnik emisyjności elektrowni w Gryfinie wynosi ok. 330 g CO2/kWh wytworzonej energii elektrycznej- to niemal trzykrotnie mniej niż w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra.

i Autor: PGE

Nowe bloki gazowe zastąpią wysłużone i nieefektywne jednostki węglowe w Elektrowni Dolna Odra, a tym samym wpisują się w strategię dekarbonizacji aktywów wytwórczych Grupy PGE. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ponad 3mln gospodarstw domowych. Dzięki swojej elastyczności, czyli możliwości szybkiego uruchomienia i zmiany ilości produkowanej energii inwestycja w Gryfinie pomoże sprostać wymaganiom rynku i stabilizacji sieci elektroenergetycznej w Polsce oraz optymalizacji wykorzystania zmiennej produkcji energii ze źródeł odnawialnych – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strategiczna jednostka

PGE Gryfino Dolna Odra jest inwestycją zrealizowaną przez Grupę PGE. To strategiczna jednostka energetyczna, zbudowana przez konsorcjum firm: GE Vernova i Polimex Mostostal. Moce nowej elektrowni mają 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy obowiązującego od 2024 r.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna