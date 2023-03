Pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów przed Wielkanocą

– ZUS wypłaca „trzynastki” z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci je przed tym dniem wolnym. Jeśli na przykład termin płatności emerytury wypada 10 kwietnia, to emeryt otrzyma swoje świadczenie wraz z „trzynastką” jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi – zaznacza szefowa ZUS. Jak dodaje, pierwsza wypłata będzie dokonana 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Ostatni termin przypada na 25 kwietnia. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Pieniądze trafią do nich jeszcze przez Wielkanocą.

Harmonogram wypłat trzynastych emerytur to: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Ponadto ZUS przypomina, że większość spośród ponad 10 mln rencistów i emerytów otrzymała już zwaloryzowane świadczenia. Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

Według wyliczeń ZUS osoby, których świadczenie wynosiło na przykład 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymują 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3 tys. zł. Emerytura w wysokości 2 tys. zł wzrosła o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostają 3444 zł (wzrost o 444 zł). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku. Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Jak rosną nasze emerytury

Jeszcze w 2007 roku przeciętna emerytura wynosiła 1346,42 zł, z kolei w 2015 roku – 2096,55 zł. Oznacza to wzrost procentowy o 55,7 proc. Natomiast w latach 2015–2023 wzrost wyniesie 57,6 proc., a patrząc szerzej i wliczając trzynastą oraz czternastą emeryturę –68,6 proc. To jednak niepełny obraz. Przeciętna emerytura na rękę wynosiła 1121,24 zł w 2007 r., 1738,86 zł w 2015 r. oraz prognozowane 2970,64 zł w 2023 r., a wliczając 13 i 14 emeryturę – 3152,92 zł. Wzrost procentowy wynosi zatem w latach 2007–2015 – 55,1 proc., a w latach 2015–2023 – 70,8 proc., a wliczając trzynastkę i czternastkę – aż o 81,3 proc.! Porównanie wzrostu przeciętnej emerytury netto, pozwala nam lepiej zobrazować wpływ korzystnych zmian podatkowych z ostatnich lat, czyli obniżkę PIT najpierw do 17 proc., a następnie do 12 proc., podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie II progu podatkowego do 120 tys. zł. Udział kwoty netto przeciętnej emerytury w jej kwocie brutto lekko spadł między 2007 a 2015 r. z 83,3 do 82,9 proc., a następnie wzrósł do 89,9 proc. w 2023 r. Z kolei minimalna emerytura do ręki wzrosła w latach 2015–2023 blisko trzykrotnie szybciej niż w latach 2007–2015. Wzrost procentowy w latach 2007–2015 wyniósł 44,3 proc., w latach 2015–2023 – 90,9 proc., a wliczając dodatkowe roczne świadczenia (13 i 14 emeryturę) aż o 122,7 proc.!

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic GUS

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. A to oznacza, że osoby, które teraz będą przechodzić na emeryturę, otrzymają niższe świadczenia. – Co do zasady nie dotyczy to osób, które są na emeryturze – uspokaja prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. GUS opublikował nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 r. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli mniej o 72 tys. w stosunku do 2021 r. (519 tys.), a także mniej o 39 tys. niż w 2020 r. (486 tys.). Zgonów było jednak więcej o 39 tys. niż w 2019 r. (408 tys.), czyli ostatnim roku przed pandemią. W porównaniu do zeszłorocznej tablicy GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym o: 18,6 miesiąca dla 30-latków, 15,4 miesiąca dla 60-latków, 13,8 miesiąca dla 65-latków, 6 miesięcy dla 80-latków. – Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy – wyjaśnia prezes ZUS. Dla przykładu: 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę wysokości 1966,18 zł, czyli mniejszą o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma 2380,95 zł, czyli mniej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy). Tablica pozwala jednak na obliczenie wciąż wyższej emerytury niż przed pandemią o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z korzystniejszej tablicy GUS. Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała z momencie, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.