Podróże zagraniczne idą w parze z Visa

W tym roku aż 39% Polaków spędzi urlop za granicą, najczęściej w słonecznych i pięknych Włoszech, Chorwacji i Grecji1. Jak jednak sprawić, by wakacje marzeń były naprawdę udane?

Wakacyjny wypoczynek powinien być wolny od trosk, w szczególności tych związanych z płaceniem. Chcemy być pewni, że nasze pieniądze zawsze będą bezpieczne – bez względu na to czy płacimy na lokalnym targu w Turcji czy w nadmorskiej restauracji w Tajlandii. Spokój mogą zapewnić szybkie, wygodne i bezpieczne płatności kartą Visa – dostępne w milionach miejsc na świecie. Dzięki nim nie musimy się martwić ani o to, że skończy nam się gotówka, ani o kursy wymiany walut. Polacy wyjeżdżający na zagraniczne wakacje coraz częściej korzystają z płatności cyfrowych – w tym roku aż 80% z nas chce płacić na miejscu kartą, smartfonem lub smartwatchem. Jako że karty Visa są akceptowane w ponad 100 milionach miejsc i ponad 200 krajach i terytoriach zależnych na całym świecie, płacenie nawet za drobne przyjemności nie stanowi już problemu. Wystarczy na zagraniczny wyjazd zabrać ze sobą swoją kartę Visa albo zapisać ją w portfelu cyfrowym dodanym do smartfona lub smartwatcha.

Wiele zalet płatności cyfrowych

Polacy doceniają tę metodę płatności za wygodę, szybkość i bezpieczeństwo rozumiane jako brak ryzyka utraty gotówki. Z kolei stosunkowo dobre kursy wymiany walut i lepszy wgląd w wydatki pomagają im kontrolować wakacyjny budżet. Jest to prosty sposób płacenia za wakacyjne zakupy takie jak, jedzenie i napoje, rozrywka czy pamiątki. Korzystając z kart płatniczych Visa, podróżni mogą płacić za to, co chcą w milionach miejsc na świecie, w ponad 180 walutach.

Nie martw się na zapas

Ile razy zastanawialiście się, ile pieniędzy wymienić przed wyjazdem za granicę i czy na pewno taka suma będzie wystarczająca? Płacąc cyfrowo Visa, macie stały dostęp do środków na swoim koncie bankowym, a wasze płatności są bezpieczne – bez względu na to czy wybraliście się do Neapolu czy do bardziej odległego Wietnamu. Płacenie cyfrowo kartą Visa za granicą jest tak samo szybkie, wygodne i bezpieczne, jak w kraju. Wystarczy przyłożyć kartę Visa albo smartfon z zapisaną w nim kartą do terminala w sklepie czy restauracji.

- Jak pokazało nasze badanie konsumenckie, podczas zagranicznych wyjazdów Polacy doceniają płatności kartą m.in. ze względu na ich szybkość i bezpieczeństwo. Płacąc Visa, mogą mieć pewność, że są chronieni przed oszustwem, utratą lub kradzieżą karty bez względu na to, gdzie się znajdują i mają możliwość odzyskania pieniędzy, gdy coś pójdzie nie tak – wskazał Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Podróżni nie muszą się także martwić o to, aby mieć przy sobie gotówkę w lokalnej walucie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą wypłacić środki z jednego z 2 milionów bankomatów na całym świecie.

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która zapewni spokój ducha

Technologią, która wspiera użycie portfeli mobilnych, jest tokenizacja, zapewniająca dodatkową warstwę zabezpieczeń i stanowiąca kolejny etap zmian, jakie zachodzą w dziedzinie płatności cyfrowych. Tokeny są generowane automatycznie, na przykład kiedy użytkownik zapisuje dane karty w serwisie streamingowym, sklepie internetowym albo portfelu cyfrowym w smartfonie. Dla pojedynczej karty płatniczej może być wygenerowanych wiele tokenów. Każdy ma unikalny numer i jest przypisany wyłącznie do aplikacji lub urządzenia, w których jest zapisany. Wykorzystanie tokenów doprowadziło do 30-proc. spadku liczby oszustw2 i obecnie stosuje się je coraz powszechniej w płatnościach cyfrowych. Dzięki tokenizacji i innym technologiom, takim jak biometria, płacenie może zostać zautomatyzowane do tego stopnia, że będzie niemal niezauważalne. Takie stokenizowane karty można wykorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sieci.

Płacenie online kartą Visa może okazać się korzystne już na etapie planowania wakacji. Kiedy płacicie Visa w internecie za zorganizowane wakacje, przeloty, zakwaterowanie w hotelach, bilety na różne atrakcje, a nawet nowe letnie akcesoria, takie transakcje są chronione przed oszustwem oraz utratą czy kradzieżą karty. A więc, jeśli na przykład padniecie ofiarą oszustwa internetowego albo coś pójdzie nie tak z zakupem w sieci, Visa zapewnia wam spokój ducha i możliwość odzyskania pieniędzy. Aby chronić konsumentów już po dokonaniu transakcji online, Visa wprowadziła procedurę chargeback. Ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy zamówiony towar, który opłacono kartą Visa jest niewłaściwy, niezgodny z opisem, dotrze uszkodzony lub na przykład, jeśli lot zostanie odwołany z powodu likwidacji linii lotniczej. Wówczas procedura chargeback umożliwia odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego sprzedawcy za pośrednictwem banku – wydawcy karty.

Kapelusz i krem z filtrem ochronią was przed słońcem, a na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń warto pamiętać o poniższych krokach:

Poinformuj bank, że podróżujesz

Przed wyjazdem poinformuj wydawcę karty o swojej podróży. W ten sposób nie oznakuje on jako podejrzanych transakcji odbiegających od tych, których zwyczajowo dokonujesz. Ponadto, upewnij się, że znasz dzienny limit swojej karty dotyczący wypłat z bankomatu, jej datę ważności, saldo konta i dostępne środki. Dzięki temu twoja karta będzie działać podczas wyjazdu i będzie na niej wystarczająca ilość pieniędzy na pokrycie kosztów podróży.

Zapamiętaj PIN przed wyjazdem

Bez względu na to, czy korzystasz z karty z paskiem magnetycznym czy ze zbliżeniowej, przed podróżą za granicę upewnij się, że znasz do niej PIN. Jeśli go zapomnisz, nadaj jej nowy PIN.

Aktywuj mobilne alerty i powiadomienia

Włącz darmowe alerty SMS-owe – dostaniesz wtedy powiadomienie, gdy transakcja przekroczy uprzednio określoną kwotę albo gdy zostanie wykryta płatność nietypowa dla danej karty.

Płać w lokalnej walucie

Kiedy będziesz płacić za granicą, lokalny sprzedawca może zaoferować Ci przewalutowanie transakcji, co zwykle wiąże się z naliczeniem opłaty zależnej od jej wartości. Aby tego uniknąć, możesz odmówić przewalutowania i wybrać płatność w lokalnej walucie. Jeśli sprzedawca mimo to zrealizuje transakcję w innej walucie, możesz skontaktować się ze swoim bankiem i zakwestionować opłatę.

A teraz – udanych wakacji

[1] O ile nie zostało wskazane inne źródło, dane przytoczone w powyższym materiale pochodzą z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024. Badanie objęło Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Chorwację oraz Słowację, i zostało przeprowadzone przez firmę badawczą GfK Polonia – spółkę NIQ w kwietniu 2024 r., na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów (18-65 lat) w każdym z tych państw.

[2] w I kw. 2023 r., w przypadku płatności bez fizycznej obecności karty. Dane VisaNet, marzec 2023 r.