Polacy z 43 medalami. Ogromny sukces Biało-Czerwonych na 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu

Start Biało-Czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierali Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz sponsor strategiczny Akademickiego Związku Sportowego - PZU. Narodowy ubezpieczyciel angażuje się w popularyzację sportu i wspiera rozwój obiecujących sportowców m.in. z Akademickiej Reprezentacji Polski.

– Jesteśmy bardzo dumni z postawy studentów-sportowców Akademickiej Reprezentacji Polski, którzy godnie reprezentują nasz kraj na świecie. Spodziewaliśmy się, że wrócą z tegorocznej uniwersjady letniej z wieloma medalami, ale poziom, jaki zaprezentowali w Chengdu, przerósł oczekiwania. To było pod wieloma względami rekordowe wydarzenie, w którym PZU, jako sponsor, miał swój udział. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że mamy w Polsce wielu młodych zawodników z ogromnym potencjałem, w których rozwój warto i należy inwestować. Jestem przekonana, że świat usłyszy o nich jeszcze nie raz. Życzę sukcesów w kolejnych sportowych zmaganiach – mówi Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU Życie.

Historyczna liczba medali

W 2013 r. podczas uniwersjady letniej w Kazaniu nasi sportowcy zdobyli 30 medali. Przez równo dekadę była to najwyższa liczba krążków zdobytych przez Polaków na jednej uniwersjadzie. W Chengdu został ustanowiony nowy rekord. Polacy zdobyli aż 43 medale! Ponad 30 proc. zawodników i zawodniczek z Akademickiej Reprezentacji Polski powróciło do kraju z krążkami – to fenomenalny wynik na międzynarodowych zawodach!

– Nawet pocałowałam stadion w ramach podziękowania, że tak mi służy, to są dla mnie bardzo udane zawody – powiedziała Nikola Horowska, która wywalczyła 3 medale w lekkoatletyce.

– Bardzo się cieszę, że moja konkurencja ma takie wyniki medalowe, musiało być dobrze bo mieliśmy sporo przedstawicieli w finałach A. Warunki były tutaj ciężkie, jak w saunie parowej, ale według mnie trzeba sobie radzić w każdych, wioślarstwo to sport, w którym trzeba umieć się przystosować – Zuzanna Jasińska, złota medalistka w wioślarstwie 1×KL.

– Wywieziemy stąd masę dobrych emocji, wspomnień, czasu spędzonego razem. Często na takiej imprezie mijasz się z innymi zawodnikami, dopytujesz o wyniki, życzysz powodzenia… To jest atmosfera, którą trudno będzie opuścić – podsumował uniwersjadę Łukasz Kozub, kapitan drużyny siatkarzy, która zdobyła srebro i chorąży reprezentacji.

Zdobycze naszych medalistów

Uniwersjada letnia w chińskim Chengdu rozpoczęła się 28 lipca. Do 8 sierpnia zawodnicy z Najwięcej krążków, bo aż 16 wywalczyli na letniej uniwersjadzie lekkoatleci (6 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe) i 15 medali zdobyli pływacy (6 złotych, 7 srebrnych i 2 brązowe), 5 medali – wioślarze (3 złote i 2 srebrne), 2 siatkarze (wszystkie srebrne), 2 taekwondzistki (wszystkie brązowe) oraz po jednym brązowym medalu w szermierce (floret), judo i strzelaniu. Poznajmy medalistów 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu:

Złoci medaliści (15 medali)

PŁYWACY: Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4×100 m stylem dowolnym), indywidualnie po 2 Kamil Sieradzki (200 m stylem dowolnym i 100 m stylem dowolnym) i Adela Piskorska (100 m stylem grzbietowym i 50 m stylem grzbietowym – z czasem 27,84 s ustanowiła rekord uniwersjady) oraz Jakub Majerski (100 m stylem motylkowym);

LEKKOATLECI: 2 Nikola Horowska (skok w dal i bieg na 200 m), Oskar Stachnik (rzut dyskiem), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), Karolina Łozowska, Weronika Bartnowska, Margarita Koczanowa i Aleksandra Formella (sztafeta 4×400 m) i Maciej Wyderka (800 m);

WIOŚLARZE: Barbara Streng, Katarzyna Duda, Jakub Woźniak, Kajetan Szewczyk (czwórka podwójna mix), Bartosz Bartkowski i Krzysztof Kasparek (dwójka) oraz Zuzanna Jasińska (jedynka).

Srebni medaliści (16 medali)

LEKKOATLECI: Magdalena Bokun (skok w dal), Szymon Mazur (pchnięcie kulą), Marlena Granaszewska (bieg na 200 m), Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem), Marlena Granaszewska, Monika Romaszko, Paulina Paluch i Nikola Horowska (sztafeta kobiet 4×100 m) oraz Adam Łukomski, Patryk Grzegorzewicz, Daniel Sołtysiak iMateusz Rzeźniczak (sztafeta mężczyzn 4×400 m);

PŁYWACY: Jakub Majerski (50 m stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 m stylem klasycznym), Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta 4×100 m stylem zmiennym), Adrian Jaśkiewicz (100 m stylem motylkowym), Paulina Peda (50 m stylem grzbietowym), Dominika Sztandera (50 m stylem klasycznym), Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Paulina Peda i Kornelia Fiedkiewicz (sztafeta 4×100 m stylem zmiennym);

WIOŚLARZE: Katarzyna Boruch, Martyna Jankowska, Izabela Pawlak i Anna Potrzuska (czwórka) oraz Paulina Chrzanowska i Izabela Gałek (dwójka);

DRUŻYNA SIATKARZY: Jakub Czyżowski, Łukasz Kozub, Kewin Sasak, Michał Gierzot, Damian Kogut, Mariusz Magnuszewski, Jakub Abramowicz, Dawid Woch, Maciej Krysiak, Dawid Dulski, Kamil Szymura, Mateusz Poręba.

Brązowi medaliści (12 medali)

STRZELEC: Oskar Miliwek (pistolet szybkostrzelny 25 m);

TAEKWONDZIŚCI: Patrycja Adamkiewicz (kat. -57kg), oraz Aleksandra Kowalczuk, Patrycja Adamkiewicz, Julia Sereda i Łucja Oleszczuk (drużynowo);

JUDOKA: Kacper Szczurowski (kat. +100kg);

PŁYWACY: Dominika Sztandera (100 m stylem klasycznym) i Mateusz Chowaniec (100 m stylem dowolnym);

SZERMIERZ: Jan Jurkiewicz (floret);

LEKKOATLECI: Dawid Piłat (rzut młotem), Aleksandra Śmiech (rzut młotem), Adrianna Laskowska (trójskok) i Krzysztof Kiljan (bieg na 110 m przez płotki);

DRUŻYNA SIATKAREK: Pola Nowakowska, Marta Łyczakowska, Karolina Drużkowska, Aleksandra Rasińska, Weronika Szlagowska, Julita Piasecka, Kinga Drabek, Justyna Łysiak, Marta Orzyłowska, Małgorzata Lisiak, Alicja Grabka, Kornelia Moskwa.

AZS – kuźnia sportowych talentów

W styczniu 2023 r. sportowcy Akademickiej Reprezentacji Polski zdobyli aż 17 medali podczas uniwersjady zimowej w amerykańskim Lake Placid. Był to 2. najlepszy wynik w historii uniwersjad zimowych, który zapewnił Polakom piąte miejsce w klasyfikacji medalowej tej imprezy! To pokazuje, że spod skrzydeł Akademickiego Związku Sportowego wychodzą obiecujący sportowcy i mistrzowie na światową skalę! Na ważnych międzynarodowych imprezach „Azetesiaki” pokazują polską moc, a ich nazwiska dołączają do panteonu gwiazd sportu. Multimedalistami uniwersjad byli niegdyś m.in.: Irena Szewińska, Władysław Kozakiewicz, Robert Korzeniowski czy Paweł Fajdek. Ich późniejsze kariery niech będą motywacją dla tegorocznych medalistów z Akademickiej Reprezentacji Polski.

Na kolejne uniwersjady poczekamy do 2025 r. Zimowa uniwersjada odbędzie się w dniach 13-23 stycznia w Turynie, a letnia zaplanowana została od 16 do 27 lipca w niemieckim zespole miast Ren-Ruhra, obejmującym Düsseldorf, Kolonię, Dortmund, Mönchengladbach, Essen, Duisburg, Bochum i Wuppertal. Oby kolejne występy polskich sportowców były równie udane!

Wysokie 5. miejsce w klasyfikacji medalowej

Aż 3 razy Akademicka Reprezentacja Polski znalazła się na podium w klasyfikacji medalowej poszczególnych dyscyplin: 2. miejsce zajęła w wioślarstwie, a 3. w lekkiej atletyce i pływaniu. Polacy wywalczyli w Chengdu aż 15 złotych, 16 srebrnych i 12 brązowych medali. Podczas 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu pierwszy medal dla Polski zdobył strzelec – Oskar Miliwek, a ostatni, srebrny, wywalczyli siatkarze. 100. złoty krążek zdobyła Nikola Horowska, a 400. medal w historii startów polskiej reprezentacji na letniej uniwersjadzie wywalczyła drużyna siatkarzy. Występ w Chengdu potwierdza ogromne możliwości młodych zawodników i zawodniczek z ARP. Dzięki niezłomnemu charakterowi, wytrwałości i niezaprzeczalnym zdolnościom studentów- -sportowców Biało-Czerwoni zajęli 5. miejsce w klasyfikacji medalowej, ustępując miejsca jedynie: Chinom, Japonii, Korei Południowej i Włochom.

Kapitalni pływacy i nowy rekord uniwersjady

Wyjątkowym osiągnięciem było ustanowienie nowego rekordu uniwersjady przez pływaczkę Adelę Piskorską, która dystans 50 m pokonała stylem grzbietowym w 27,84 s! – Nigdy tak dobrze nie trenowałam, jak w ostatnim czasie – powiedział Adela Piskorska. – Nadal mam sporo swoich własnych, prywatnych problemów i teraz mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć: Adela, zrobiłaś to, dla siebie jesteś wielka. Warto wspomnieć również o multimedaliście – Jakubie Majerskim, który na pływalni w Chengdu zakwalifikował się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, uzyskując czas 51,41 s na 100 m stylem motylkowym.

Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdolnych ludzi

Wspieranie młodych zawodników z ogromny potencjałem to bardzo ważny obszar działalności PZU. Największy polski ubezpieczyciel w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od lat angażuje się w promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród Polaków. Jest sponsorem gwiazd sportu takich jak Iga Świątek oraz międzynarodowych imprez jak np. Tour de Pologne. Ale stawia również na potencjał młodych pasjonatów sportu, zapewniając wszystkim równe szanse sportowego rozwoju i pokazując, że należy inwestować w różne dyscypliny. W gronie sponsorowanych przez PZU klubów sportowych znajdują się drużyny piłkarskie, bo jak wiadomo jest to wciąż najbardziej popularna dyscyplina w Polsce. Ale ubezpieczyciel stawia również na inne konkurencje, które nie mają odpowiedniego finansowania, a ich przedstawiciele wykazują się coraz większą efektywnością. Tak jest np. w przypadku AZS, którzy biją kolejne rekordy np. w pływaniu, lekkoatletyce czy wioślarstwie. Są także dyscypliny dość młode, które dzięki sponsorom takim jak PZU mają szansę zaistnieć – np. amp futbol czyli piłka nożna dla osób po jednostronnej amputacji lub z wadą wrodzoną kończyny. Narodowy ubezpieczyciel jest partnerem strategicznym stowarzyszenia Amp Futbol Polska, które daje możliwości rozwijania sportowych pasji osobom z niepełnosprawnością i sponsorem tytularnym PZU Amp Futbol Ekstraklasy, w której padają najpiękniejsze na świecie bramki (gol strzelony podczas rozgrywek przez Marcina Oleksego został narodzony nagrodą Puskása, którą w tym roku UEFA pierwszy raz przyznała Polakowi). PZU przywiązuje bardzo dużą wagę również do aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży. Jego program Dobra Drużyna PZU wspiera już ponad 122 tys. młodych zawodników z całej Polski, którzy dzięki wsparciu finansowemu mogą uczęszczać na zajęcia sportowe i zawody. Dzięki programowi prewencyjnemu kluby i stowarzyszenia sportowe mają również szansę pozyskania nowego sprzętu czy odzieży sportowej. Takie wsparcie jest szczególnie ważne w ośrodkach poza wielkomiejskich, w których możliwości pozyskania dodatkowych środków na inwestycje w sportowy rozwój są często ograniczone. Chociaż Dobra Drużyna PZU jest przeznaczona dla zawodników, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości, to nie muszą się oni martwić o zaplecze do dalszego rozwoju. Ubezpieczyciel wspiera coraz więcej profesjonalnych lokalnych klubów, żeby młodzież wychodząca z klubów Dobrej Drużyny PZU mogła kontynuować karierę sportową jak najbliżej miejsca zamieszkania. PZU to prawdziwy mecenas sportu.

