Rodzinna firma Hasco-Lek S.A. - rozwój i nowoczesność

Firmę tworzą wykwalifikowani specjaliści i eksperci z różnych dziedzin. To oni są źródłem troski i dbałości o jakość oraz zachowanie najwyższego standardu produktów. Od prawie 40 lat istnienia Hasco-Lek S.A. nieustannie rozbudowuje i udoskonala swoje laboratoria, park przemysłowy i technologiczny, specjalizując się w produkcji leków, również tych ratujących życie oraz znacząco poprawiających komfort życia pacjentów. Istotnym etapem dla rozwoju Hasco-Lek było zdobycie międzynarodowego certyfikatu jakości Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, w skrócie GMP), dzięki któremu przedsiębiorstwo jako jedne z pierwszych w Polsce mogło rozszerzyć ekspansję również na rynki zagraniczne, jeszcze przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Certyfikat zapewnił także pełną kontrolę nad jakością pochodzenia surowców, wykorzystywanych do produkcji leków. Hasco-Lek posiada również inne międzynarodowe certyfikaty pozwalające na rozszerzenie obszarów naszej międzynarodowej aktywności.

Firma od lat jest uznawana za pioniera innowacji w zakresie wdrożenia produkcji kapsułek żelatynowych miękkich, wytwarzanych metodą matrycową. Nowe rozwiązanie umożliwiło zamknięcie w kapsułce niemal każdej zawiesiny i zastosowania szerokiej gamy wsadów. Metoda okazała się wydajniejsza, umożliwiła powtarzalność produkcji, a w wyniku jej zastosowania powstał produkt bardzo wysokiej jakości. Fundamentami rozwoju Hasco-Lek S.A. są realizowane inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, na które spółka przeznacza wielomilionowe nakłady. Za tę dziedzinę odpowiada Centrum Badawczo Rozwojowe Novasome, wchodzące w skład Grupy Hasco. Jego aktualnym celem jest realizowanie zadań w zakresie wzmocnienia odporności krajowych systemów ochrony zdrowia, w tym inwestycji w nowe linie syntezy API (ang. Active Pharmaceutical Ingredients) - czyli aktywnych substancji niezbędnych do produkcji leków. Pozwolą one zwiększyć możliwości produkcyjne w Polsce i uniezależnią europejski rynek od krajów azjatyckich, wpisując się tym samym w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy. Obszar badań i rozwoju jest niewątpliwie sercem firmy - tu powstają formulacje, dzięki którym w późniejszym etapie tworzone są coraz to bardziej zaawansowane produkty lecznicze. W ostatnich latach powierzchnia laboratoriów w Hasco-Lek S.A. wzrosła ponad dwukrotnie. Przedsiębiorstwo koncentruje się nie tylko na stałym poszerzaniu zaplecza badawczego i pozyskiwaniu kapitału ludzkiego, ale też na zakupie nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń do badań i dalszego rozwoju.