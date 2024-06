Rozstrzygnięcie konkursu „Spotkania ze Sztuką”

Trwa konkurs dla innowacyjnych startupów – „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

Laureaci i laureatki konkursu mogli w nagrodę zabrać swoją klasę wraz z opiekunami do muzeów narodowych objętych mecenatem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Były to wycieczki do Gdańska, Warszawy, Krakowa, Kielc i Lublina.

Rekordowa liczba prac

„Spotkania ze Sztuką” to konkurs ogłoszony przez Fundację PGE 27 listopada 2023 r. i skierowany do uczniów szkół podstawowych z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu własnej interpretacji wybranego przez ucznia obrazu Józefa Chełmońskiego. Wpłynęła rekordowa liczba prac – aż 1100 pięknych dzieł.

– Druga edycja konkursu „Spotkania ze Sztuką” okazała się jeszcze większym sukcesem niż poprzednia. Otrzymaliśmy dwa razy więcej prac konkursowych niż przed rokiem, a w lekcjach muzealnych wzięło udział ponad 3500 uczniów z mniejszych miejscowości z całej Polski. Cieszymy się, że dzięki tej inicjatywie z roku na rok coraz więcej młodych osób może, niekiedy pierwszy raz w życiu, odwiedzić najważniejsze muzea sztuki w Polsce. To duża motywacja, żeby kontynuować te działania w kolejnych latach – mówi Katarzyna Wasilewska, Wiceprezes Zarządu Fundacji PGE.

150 laureatów, 3500 wygranych

Spośród nadesłanych prac, jury wyłoniło 150 laureatów. W nagrodę zwycięzcy konkursu zabrali swoje klasy z opiekunami na lekcje muzealne do wybranych muzeów narodowych objętych mecenatem PGE. Autorzy prac, które szczególnie się wyróżniały, otrzymali dodatkowo nagrody indywidualne – bony o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach sieci Empik.

Warszawskie muzeum z najwyższą frekwencją

Wycieczki w ramach konkursu „Spotkania ze Sztuką” były organizowane od lutego do 10 czerwca br. Frekwencja w poszczególnych muzeach przedstawiała się następująco:

Muzeum Narodowe w Warszawie – ponad 1000 odwiedzających,

Muzeum Narodowe w Gdańsku – ponad 700 odwiedzających,

Muzeum Narodowe w Krakowie – 600 odwiedzających,

Muzeum Narodowe w Lublinie – 500 odwiedzających,

Muzeum Narodowe w Kielcach – 350 odwiedzających.

Na przełomie września i października planowana jest organizacja kolejnej, 3. edycji konkursu „Spotkania ze Sztuką”.

