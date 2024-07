Rusza budowa trzeciego Domu Ronalda McDonalda.

Czym są Domy Ronalda McDonalda? I dlaczego są tak ważne?

W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie długiej choroby dziecka, wiążącej się z jego pobytem w szpitalu, często w odległym mieście. Dziecko nie może w szpitalu być samo. Nie można odbierać mu jednego z rodziców, dla którego nie zawsze jest miejsce na oddziale. Tak samo jak nie wolno rozdzielać od siebie zdrowego i leczącego się rodzeństwa. Flagowym programem Fundacji są Domy Ronalda McDonalda, które rozwiązują długą listę problemów rodziny, której dziecko zmaga się chorobą.

- Nasze programy są uzupełnieniem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Fundacja Ronalda McDonalda jest głosem rodziców, rodzin dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki medycznej w szpitalach. Jesteśmy w największych ośrodkach pediatrycznych i pomagamy zmieniać je w przyjazne całej rodzinie dziecka - pacjenta. Dom powstanie dla rodzin najdłużej leczonych dzieci w IPCZD w Warszawie. Rodzice gotowi na wszystkie poświęcenia przyjeżdżają tu z najdalszych części kraju - mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

„Dom” to miejsce, którego czasem nie definiuje się konkretnym adresem. Jest tam, gdzie ludzie, których kochamy, gdzie czujemy się swobodnie, gdzie możemy o siebie zadbać, bo tu dobrze śpimy, bo tu gotujemy domowe jedzenie, bo tu mamy przestrzeń na nasze potrzeby emocjonalne. Dlatego Domy Ronalda McDonalda to coś więcej niż bezpieczny dach nad głową. To tu rodziny doświadczające choroby dziecka mogą liczyć na wsparcie, pomoc doświadczonego zespołu, zrozumienie u pozostałych domowników. Jak w rodzinie. Wszystko to z poszanowaniem prywatności i na wyciągnięcie ręki od szpitala. Domy są miejscem, gdzie rodzina jest razem. Rodzina, która przechodzi przez chorobę razem, wychodzi z tego doświadczenia silniejsza.

Kolejny Dom na mapie Polski

Trzeci Dom - tak jak pierwsze dwa Domy Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie - będzie pomagać całym rodzinom pacjentów oddziałów onkologicznych, hematologicznych neonatologicznych i wtedy, gdy proces leczenia jest planowany na dłuższy czas. Z prywatnych przestrzeni: 20 pokoi z łazienkami, wspólnej kuchni, pralni, bawialni, ogrodu i biblioteki będą mogli bezpłatnie korzystać rodzice, rodzeństwo objętych leczeniem dzieci, a także bliscy członkowie rodziny.

- Zamieszkanie w Domu rodziców hospitalizowanego dziecka, to tylko pierwszy z elementów programu Domów Ronalda McDonalda. Kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, które daje Dom, umożliwiając rodzicom odpoczynek, odzyskanie spokoju, nabranie sił. Z nową siłą rodziny - dają dzieciom wiarę w możliwość powrotu do zdrowia. Dziecko nie może chorować samo – podkreśla prof. Adam Jelonek, Honorowy Prezes Fundacji Ronalda McDonalda.

Dr n. med. Marek Migdał, dyrektor IPCZD, podkreśla, że powstanie Domu Ronalda McDonalda w pobliżu szpitala to kolejny wielki krok dla podopiecznych Instytutu i ich rodzin.

- Budowa Domu Rodzinnego przez Fundację Ronalda McDonalda na terenie naszego Instytutu to piękny gest solidarności i wsparcia dla potrzebujących. To nie będzie tylko budynek, to będzie miejsce, które da rodzinom siłę i nadzieję w trudnych chwilach. Zbudowanie miejsca, gdzie rodziny pacjentów mogą odpocząć i poczuć ciepło domowego ogniska, to bezcenna pomoc w najtrudniejszych momentach. Fundacja Ronalda McDonalda nieustannie pomaga dzieciom i ich bliskim, tworząc miejsca, gdzie mogą czuć się jak w domu. To wzruszające, że w takich chwilach ludzie się jednoczą i pomagają sobie nawzajem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt - wolontariuszom, pracownikom Fundacji i darczyńcom, którzy sprawili, że to marzenie wkrótce stanie się rzeczywistością. Razem możemy zdziałać naprawdę wiele dla tych, którzy potrzebują pomocy- zaznacza dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor IPCZD.

W momencie wybuchu konfliktu w Ukrainie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła procedurę zarządzania kryzysowego i zwracała uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznych miejsc i infrastruktury dla dzieci i ich rodzin, ewakuowanych do szpitali w Europie. IPCZD, będący częścią European Children’s Hospitals Organisation (ECHO), sieci 13 szpitali, stał się ważnym punktem w organizacji pomocy. Dom Ronalda McDonalda jest niezbędny w tej lokalizacji, by IPCZD mógł świadczyć kompleksową pomoc dzieciom i ich rodzinom, szczególnie w sytuacjach klęsk czy kryzysów humanitarnych.

Dom przyjazny chorym dzieciom

Dom na terenie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” powstaje w technologii CLT - łączącej tradycję budownictwa drewnianego ze współczesnymi możliwościami inżynierii budowlanej. Naturalne piękno drewna łączy się z trwałością i precyzją. Dom będzie ekologiczny i energooszczędny. Cała bryła zostanie przygotowywana w fabryce, z otworami na okna i drzwi oraz z detalami, charakterystycznymi dla funkcjonalności Domów. Gotowe, wielkogabarytowe drewniane elementy dostarczane są bezpośrednio na miejsce i montowane na płycie fundamentowej.

i Autor: materiały prasowe

- Współpracujemy z firmami odpowiedzialnymi, posiadającymi długą historię, bogate doświadczenie w swojej branży. Z dumą podkreślamy, że lista partnerów to zarówno firmy nawet z ponad 100-letnią historią, które są cenione ze względu na swoje dziedzictwo, osiągnięcia i społeczną odpowiedzialność jak i całe branże, np. sektor nieruchomości, czy wyjątkowe firmy rodzinne. Mamy wspólny cel, chcemy zbudować mądrze, na lata i być inspiracją dla innych. Inwestycje na cele społeczne, to przecież nie tylko Domy. W roli inwestora występują organizacje społeczne, samorządy, biznes wspierający lokalne społeczności – mówi Katarzyna Rodziewicz.

Budowa w technologii CLT wymaga konsekwencji w doborze pozostałych składowych, począwszy od niskoemisyjnego betonu przez najwyższej jakości szkło. Dom został dopasowany do otaczających go pawilonów pediatrycznych, tak aby stał się spójną architektonicznie częścią szpitala.

- Dom powstanie w modelu wielu partnerstw z ludźmi, bo za każdą firmą stoją ludzie, którzy chcą wspierać publiczną medycynę pediatryczną i mieć wpływ na tempo zmian. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego najwyższą wartością są relacje i współpraca w ważnym społecznie celu. Doceniamy każdego z partnerów Domu! – mówi prof. Adam Jelonek.

i Autor: materiały prasowe

Na całym świecie działa blisko 400 Domów Ronalda McDonalda, rozmieszczonych w 48 krajach. Od 50 lat, każdego roku, Ronald McDonald House Charities (RMHC), macierzysta organizacja dla Fundacji Ronalda McDonalda, zapewnia 2,2 miliona noclegów dla rodzin w czasie choroby dziecka, kiedy leczenie wiąże się z wyjazdem daleko od własnego domu. W każdym z Domów na świecie są polskie rodziny. Tysiące relacji w mediach społecznościowych pokazuje, jak bardzo Domy są niezbędne. Trzeci Dom przy IPCZD pomoże rocznie setkom rodzin.

O Fundacji Ronalda McDonalda:

„Aby rodzina mogła być razem”– to misja powołanej w Polsce w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, która jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities, wspierającej medycynę pediatryczną w 62 krajach. Ronald McDonald House Charities (RMHC) ma już 50 lat. Została założona w 1974 r. w Filadelfii.

Poznaj programy Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce

Każdy może pomóc w utrzymaniu programów Fundacji, przekazując 1,5% podatku, darowiznę finansową i rzeczową lub dołączając do wolontariatu. Zapraszamy na naszą stronę, oraz na nasze profile na LinkedInie, Facebooku, Instagramie i Youtubie. Wszystkie programy Fundacji pomagają bezpłatnie.

Partnerzy

AFP architekci

Holcim Polska - Zrównoważone Budownictwo | Holcim

PRESS GLASS - Leading in Europe

Partner Medialny

Radio Kolor 103 FM - Barwne granie zawsze pod ręką!

Kontakt dla mediów:

Joanna Sokołowska | Manager ds. Komunikacji

+48 880 762 694 | [email protected]