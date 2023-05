Rządowe programy mieszkaniowe odpowiedzią na potrzeby lokalowe Polaków

Dla tych, którzy chcą wreszcie pójść na swoje lub planują polepszyć swoje warunki mieszkaniowe – rząd przygotował realną pomoc. Jedną z nich jest program Pierwsze Mieszkanie, który wejdzie w życie już 1 lipca. Jak to działa? Przyjrzyjmy się historii Ani i Bartka, młodego małżeństwa, które odkryło, że mogą jednocześnie skorzystać aż z kilku możliwości wsparcia oferowanego przez rząd.

Własne cztery kąty

Ani i Bartkowi niedawno urodziło się pierwsze dziecko. Jest to powód, aby wyprowadzić się od rodziców Bartka. Ich sytuacja nie jest odosobniona, według statystyk w Polsce niemal co druga osoba w wieku 25–34 lata wciąż mieszka z rodzicami. Młode małżeństwo marzy o budowie niewielkiego, energooszczędnego domu, by być niezależnymi od opłat za ogrzewanie. Do tej pory na przeszkodzie stały im skomplikowane procedury, brak wystarczającego wkładu własnego i wysokie raty kredytu, banki odmawiały im też udzielenia pożyczki z uwagi na niską zdolność kredytową. Wkrótce ich sytuacja ma się zmienić. Od znajomych usłyszeli o programach na stronie Mieszkaniedlaciebie.gov.pl.

Realne wsparcie rządu

I tak, już od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy, w ramach której zainteresowane osoby będą mogły ubiegać się o skorzystanie z programu Pierwsze Mieszkanie. Na program składają się dwa instrumenty. Pierwszym z nich jest bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to Konto Mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania. Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym.

Bezpieczny kredyt 2% jest dedykowany osobom, które są już gotowe kupić mieszkanie. Konto Mieszkaniowe jest adresowane do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.

Oba instrumenty są dostępne dla osób do 45. roku życia i nieposiadającym – ani obecnie, ani w przeszłości – mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W sytuacji małżeństw bądź rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka – aby otrzymać bezpieczny kredyt 2% – warunek dotyczący wieku musi spełnić przynajmniej jedno z nich. Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby do 45. roku życia. Dodatkowo rodzice mogą takie konto założyć swojemu dziecku (o ile ukończyło 13 lat) i wpłacać na nie pieniądze.

Obecnie przewiduje się, że miesięczna rata Ani i Bartka przy bezpiecznym kredycie 2% na 550 tys. zł i 30 latach spłaty wyniesie najprawdopodobniej ok. 2830 zł zamiast ok. 5400 zł (oprocentowanie 8,46%). Natomiast po 10 latach, biorąc pod uwagę, że warunki kredytu pozostały bez zmian, rata kredytu powinna wzrosnąć jedynie do kwoty ok. 3170 zł. Przy tego rodzaju kredycie banki spoglądają przychylniej na ich zdolność kredytową, dodatkowo dzięki równoczesnemu skorzystaniu z programu Mieszkanie bez wkładu własnego Ania i Bartek nie muszą wnosić pełnego wkładu własnego.

Dostępne rządowe programy mieszkaniowe znajdziesz tutaj:

http://mieszkaniedlaciebie.gov.pl