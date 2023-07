Seniorze, pamiętaj o piciu wody!

Woda to podstawowy składnik organizmu, regulujący wiele procesów niezbędnych do życia. Odgrywa istotną rolę w przyjmowaniu pokarmu i jego trawieniu. Dzięki wodzie możliwa jest także skuteczna regulacja temperatury ciała. Spożycie odpowiedniej ilości płynów (głównie wody) jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Mniejsze pragnienie

Problem zbyt małego spożycia płynów występuje dość powszechnie w grupie seniorów. Wynika on przede wszystkim ze zmniejszenia odczucia pragnienia. To efekt zmian zachodzących w wyniku starzenia się organizmu. Ponadto, warto pamiętać o tym, że ilość wody w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem – u mężczyzn w wieku podeszłym spada z 60 proc. do ok. 52 proc., zaś u seniorek spada aż do 46 proc.

– Średnie zapotrzebowanie na wodę w przypadku seniorów bez poważnych problemów zdrowotnych wynosi około 30-35ml na każdy kilogram masy ciała/dzień. Przykładowo, senior o masie ciała 70kg powinien w ciągu dnia przyjąć około 2450ml wody, czyli prawie 10 szklanek. Oczywiście, rekomendowana ilość dotyczy zarówno wody pozyskanej z płynów, jak i z jedzenia – mówi Katarzyna Nowak, dietetyczka programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki, w którym 750 Kół Gospodyń Wiejskich organizuje wspólnotowe posiłki dla samotnych seniorów z terenów wiejskich.

Smak wody można zmienić

Wodę należy pić regularnie przez cały dzień, dozując ją sobie małymi łykami. Najlepiej by była niegazowana. Unikajmy długich przerw w przyjmowaniu płynów, ponieważ sprzyjają odwodnieniu. Pamiętajmy, że smak wody można urozmaicić dodając do niej cząstki owoców – pomarańczy, cytryny, truskawek, arbuza czy melona. Natomiast dodatek mięty (można ją wcześniej zaparzyć) czy ogórka sprawi, że woda będzie bardziej orzeźwiająca i lepiej ugasi pragnienie zwłaszcza w upalne dni.

Pamiętajmy, że zmiana stylu życia nie zawsze wymaga ogromnych poświęceń – czasem wystarczą drobne rzeczy, takie jak dobre nawodnienie organizmu, by lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Jak kontrolować ilość wypijanej wody

Aby zadbać o równomierne nawodnienie przez cały dzień można zaznaczyć na 1,5 – litrowej butelce (z wodą) godziny, przed upływem których, woda powinna osiągnąć określony poziom. Im późniejsza pora, tym niższy poziom wody w butelce. Przed końcem dnia 1,5- litrowa butelka powinna pozostać pusta. Im więcej zaznaczonych punktów, tym lepsza kontrola stanu nawodnienia w ciągu całego dnia.

