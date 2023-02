Seniorzy 70 plus też chcą dostępu do darmowych leków

Rezygnacja z leków to ogromne ryzyko

Z ankiety, jaką przeprowadziła Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” wynika, że seniorzy, ograniczając codzienne wydatki, najpierw oszczędzają na rachunkach i żywności, ale zaraz potem na lekach. Aż ponad 80 proc. w ciągu ostatnich kilku miesięcy w ogóle nie zrealizowało przepisanych recept. – To bardzo, bardzo niepokojące – mówi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

– Sama, wykupując leki naszym podopiecznym, słyszę, jak zastanawiają się, z których ewentualnie zrezygnować. Tymczasem nie powinni z żadnych. Lekarze, z którymi pracujemy, tez nam zgłaszają, że ich pacjenci coraz częściej przyznają, że nie wykupili leków, bo były za drogie. A jeśli do tego dodać, że większość osób starszych cierpi na wiele chorób przewlekłych, tym bardziej stanowi to zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najtrudniejsza sytuacja występuje wśród seniorów w wieku 70 – 75 lat.

Konieczne rozszerzenie listy 75 plus

Od kilku lat dostęp do bezpłatnych leków mają osoby w wieku 75 plus.

- Jednak ta granica jest zbyt wysoko postawiona – sygnalizuje Magdalena Osińska-Kurzywilk. – Granica między 70. a 75. rokiem życia często jest złudna. Osoby młodsze nierzadko przyjmują więcej leków, bo ich stan zdrowia tego wymaga. 13- i 14- a emerytura nie załatwia sprawy, a demografia nie pozostawia złudzeń – osób starszych będzie przybywać w lawinowym tempie.

Dlatego, z poparciem wielu stowarzyszeń pacjenckich i innych organizacji Koalicja wystosowała do ministerstwa zdrowia i do parlamentarzystów apel o poszerzenie listy „S”, aby dostęp do darmowych leków mieli również młodsi seniorzy, od 70.ego roku życia.

- Jedyna rzecz, jakiej seniorzy nie mają, poza pieniędzmi na leki, to czas. A skoro wszystkie środowiska są zgodne co do tego, że takie rozwiązanie jest potrzebne, to może po prostu trzeba usiąść i je wprowadzić – apeluje Magdalena Osińska-Kurzywilk.

Ministerstwo się przygląda

Ministerstwo potwierdza, że prace nad poszerzeniem dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów się toczą, że resort już od pewnego czasu pracuje nad takim rozwiązaniem. Tylko że…Rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszą populację było już kilkakrotnie zapowiadane…I wyszło, jak wyszło, czyli nie wyszło. Seniorzy jednak nadal mają nadzieję.