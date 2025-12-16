SHEIN otwiera najnowocześniejszy hub logistyczny pod Wrocławiem, zwiększając liczbę miejsc pracy do 5 tys.

SHEIN, globalny internetowy sprzedawca odzieży, otwiera nowe centrum logistyczne e-commerce w Powiecie Wrocławskim. Nowy obiekt jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu w Europie i będzie głównym hubem logistycznym SHEIN w Europie, umożliwiając szybszą i sprawniejszą dostawę do ponad 100 milionów klientów na całym kontynencie.

Nowoczesne centrum zwiększy liczbę swoich miejsc pracy na Dolnym Śląsku do 5 000, czyniąc SHEIN jednym z największych pracodawców w regionie. To część długoterminowego zaangażowania SHEIN w Polsce, gdzie firma rozpoczęła swoją działalność logistyczną w 2022 roku i stworzyła już ponad 3 000 miejsc pracy.

i Autor: SHEIN/ Materiały prasowe

– Jesteśmy dumni, że oficjalnie otwieramy nasz nowy hub w Polsce. Od 2022 roku Wrocław jest strategiczną bazą dla naszej logistyki europejskiej – mówi Leonard Lin, President of EMEA w SHEIN. Jak dodaje: – wzmacnia to nasze długoterminowe zaangażowanie w regionie, jednocześnie pomagając nam lepiej obsługiwać naszych klientów w całej Europie, oferując szybsze i bardziej niezawodne dostawy. Dzięki zaawansowanym magazynom, solidnej infrastrukturze, dogodnym połączeniom transportowym z kluczowymi europejskimi krajami oraz dużej puli wykwalifikowanych pracowników, Wrocław i jego okolice oferują bardzo atrakcyjny hub dla branży logistycznej. Cieszymy się na dalsze tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę doświadczeń naszych klientów.

Nowoczesne centrum wyposażone jest w robotyczne systemy i zautomatyzowane linie sortujące, które umożliwią szybszy przepływ towarów oraz efektywność operacyjną, przy zachowaniu najwyższej jakości, ustanawiając nowy standard logistyki e-commerce w Europie. Obiekt jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie magazynów e-commerce w Europie, a po osiągnięciu pełnej wydajności zajmować będzie 740 tys. metrów kwadratowych.

W ramach swojego zaangażowania w rozwój Dolnego Śląska, SHEIN współpracuje z ponad 170 lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie transportu, pakowania oraz usług profesjonalnych.

Nowe centrum logistyczne będzie także wspierać polskie i europejskie marki oraz sprzedawców na SHEIN, umożliwiając im lepszy dostęp do dużej bazy konsumentów oraz korzystanie z wysokiej jakości usług logistycznych i realizacji zamówień, oferowanych w jednych z najbardziej konkurencyjnych stawek w branży.

– Dzięki rozwojowi Hubu SHEIN w naszym regionie powstaną tysiące nowych miejsc pracy, co uczyni Dolny Śląsk liderem nowoczesnej logistyki – mówi Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – Cieszę się na tę współpracę. To pokazuje ogromne zaufanie do dolnośląskiego środowiska biznesowego – dodaje.

Nowy obiekt już funkcjonuje, a pełną zdolność operacyjną – według przewidywań – ma osiągnąć do końca 2025 roku.