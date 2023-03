Skuteczne SEO, czyli jak pozycjonować małą lub średnią firmę w Internecie?

Jak zadbać o widoczność strony WWW w wyszukiwarce?

Dzisiaj podstawą promocji biznesu w Internecie jest strona WWW. Jest ona wirtualną wizytówką firmy, miejscem do prezentowania oferty i kanałem, który wspiera sprzedaż. Samo posiadanie firmowej witryny jednak nie wystarczy, ponieważ aby strona generowała ruch i przyciągała nowych klientów, trzeba jeszcze zadbać o jej dobrą widoczność w Google. Pamiętaj, że to, ile osób odwiedzi daną witrynę po wpisaniu konkretnej frazy kluczowej, zależy m.in. od tego, na której pozycji znajduje się strona w wynikach wyszukiwania. Im wyżej wyświetla się w Google, tym jest lepiej widoczna i więcej użytkowników ją odwiedza.

– Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że w Internecie nic nie dzieje się przypadkowo. W sieci rządzą algorytmy ustalające np. kolejność wyświetlania stron WWW w wyszukiwarce. Jeśli chcemy, aby strona internetowa generowała zapytania o produkt lub usługę, musimy zadbać o jej profesjonalne pozycjonowanie. Wtedy tchniemy nowe życie w działania sprzedażowe, dotrzemy do szerszego grona odbiorców i w końcu doprowadzimy potencjalnych klientów do naszej strony internetowej – wyjaśnia Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A., odpowiedzialny za pion sprzedaży.

Algorytmy najwyżej umieszczają te strony, które najlepiej pasują do frazy wpisanej przez internautę w okienku wyszukiwarki oraz są najbardziej przyjazne i czytelne dla robotów Google.

Chcesz, aby Twoja strona zajmowała wysokie pozycje w wyszukiwarce i generowała ruch? Zainwestuj w pozycjonowanie (SEO) i zdobądź rozpoznawalność w Internecie.

Czym jest SEO?

SEO (Search Engine Optimization) to optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarkę. Jest to zbiór działań, których celem jest właśnie zwiększenie widoczności danej witryny w organicznych (czyli inaczej bezpłatnych) wynikach wyszukiwania.

SEO to bardzo ważny proces, który jest podstawą do zbudowania mocnej pozycji strony i firmy w Internecie. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to czynność jednorazowa, a systematyczna, długotrwała praca. Wymaga prowadzenia działań na bieżąco oraz posiadania wiedzy i umiejętności technicznych. Wszelkie działania powinny być dostosowane do aktualnych wymogów wyszukiwarki.

Zastanawiasz się, co konkretnie trzeba zrobić, aby poprawić pozycję swojej strony w Google? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu. Warto jednak już na początku wspomnieć, że ostatecznie najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy ze specjalistami SEO, takimi jak np. doradcy internetowi WeNet.

Mali i średni przedsiębiorcy na ogół nie znają się na kwestiach technicznych związanych z pozycjonowaniem stron w Internecie. To dlatego korzystają z usług ekspertów, którzy dobierają najlepsze rozwiązania do potrzeb danej firmy, przeprowadzają odpowiednie prace na stronie i robią wszystko, aby poprawić jej widoczność w sieci.

– Specjaliści WeNet od lat pomagają małym i średnim przedsiębiorcom. Wiedzą, jak zwiększać widoczność i rozpoznawalność firmy w Internecie. Cieszymy się, że coraz więcej właścicieli firm z sektora MŚP zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne dla biznesu są aktywne działania z zakresu marketingu online. Cały czas chcemy edukować ich w tym kierunku i dzielić się przydatną wiedzą. To dlatego organizujemy Akademię e-marketingu, czyli cykl bezpłatnych szkoleń z budowania strategii promocji w sieci. Podczas wiosennej edycji wydarzenia nasi eksperci opowiedzą m.in., jakie narzędzia i działania SEO wdrożyć, aby skutecznie budować widoczność firmy i pozyskiwać klientów – mówi Anna Pszczółkowska z WeNet Group, koordynatorka Akademii e-marketingu.

Działania SEO – na czym polegają?

Jak już wiesz, celem działań SEO jest to, aby dana strona po wpisaniu przez internautę konkretnego hasła, pokazywała się możliwie na jak najwyższych pozycjach w Google. Działania polegają przede wszystkim na udoskonalaniu tych elementów na stronie, które mają znaczny wpływ na jej widoczność w wyszukiwarce.

Czynności optymalizacyjne powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesu. Najlepszym pomysłem jest więc skorzystanie z pomocy specjalistów.

Eksperci WeNet na początku przeprowadzają dla swojego klienta audyt SEO, czyli analizę strony internetowej pod kątem czynników, które mają wpływ na widoczność witryny w wyszukiwarce. Klient otrzymuje gotowy raport z listą występujących błędów. Specjaliści informują go, co należy poprawić i jakie działania wdrożyć, aby strona WWW była lepiej widoczna w Internecie i osiągała lepsze wyniki. Później przygotowują plan, wykonują prace i wdrażają odpowiednie rozwiązania. Na bieżąco przedstawiają też wyniki prowadzonych działań.

– Doświadczenia WeNet w pracy z przedsiębiorcami z sektora MŚP pokazują, że technologia cechuje się zmiennością, żyjemy w czasach jej prawdziwej i niezaprzeczalnej ekspansji. Warto więc w naszej aktywności online skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Doradcy internetowi WeNet to „technologia z ludzką twarzą”, czyli specjaliści, którzy doskonale poruszają się w świecie wyszukiwarek, ale jednocześnie rozumieją potrzeby klientów, aby zaproponować im jak najlepsze rozwiązania, wpisujące się w trendy oraz przede wszystkim zapewniające efektywność podejmowanych działań – dodaje Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A., odpowiedzialny za pion sprzedaży.

Jak pozycjonować stronę internetową?

Czynników, wpływających na pozycję witryny w wyszukiwarce jest mnóstwo i trudno wymienić je wszystkie. Każdy właściciel strony powinien jednak wiedzieć, na które z nich należy zwrócić szczególną uwagę i z czego składa się choćby podstawowa optymalizacja SEO.

Musisz wiedzieć, że działania SEO dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są działania on-site, które są wykonywane na optymalizowanej stronie, a drugim off-site, a więc takie, które są przeprowadzane poza witryną. Działania on-site związane są z optymalizacją treści oraz optymalizacją techniczną. Więcej na ten temat przeczytasz poniżej.

Optymalizacja treści

Dobra strona WWW powinna zawierać wysokiej jakości treści. Muszą one być wartościowe, unikalne i merytoryczne. Wszystkie informacje o firmie, opisy oferty oraz artykuły na firmowym blogu powinny być aktualne. Teksty mają być interesujące dla potencjalnych klientów i odpowiadać na ich potrzeby i pytania, a przy tym być także zgodne z zasadami SEO.

Specjaliści przeprowadzają analizę treści na stronie internetowej i zajmują się ich optymalizacją. Dbają przede wszystkim o takie aspekty jak:

odpowiednie frazy kluczowe – muszą one być dopasowane do branży i znajdować się m.in. w nagłówkach, tytułach artykułów, nazwach i opisach produktów itd. Popularne słowa kluczowe można znaleźć za pomocą narzędzi, takich jak np. Senuto,

– muszą one być dopasowane do branży i znajdować się m.in. w nagłówkach, tytułach artykułów, nazwach i opisach produktów itd. Popularne słowa kluczowe można znaleźć za pomocą narzędzi, takich jak np. Senuto, meta dane – meta title i meta description to tytuł i opis strony, które pokazują się w wynikach wyszukiwania. Określają tematykę oraz zawartość witryny. Powinny zachęcać do kliknięcia. Warto umieszczać w nich atrakcyjne CTA (call to action, czyli wezwania do działania) oraz frazy kluczowe,

– meta title i meta description to tytuł i opis strony, które pokazują się w wynikach wyszukiwania. Określają tematykę oraz zawartość witryny. Powinny zachęcać do kliknięcia. Warto umieszczać w nich atrakcyjne CTA (call to action, czyli wezwania do działania) oraz frazy kluczowe, uporządkowana struktura tekstu – treści na stronie powinny być przejrzyste. Ważne są więc nagłówki H1-H3 oraz podział na czytelne akapity. Warto stosować też listy wypunktowane i numerowane oraz pogrubienia. Dzięki temu teksty są łatwiejsze w przyswojeniu dla odbiorców oraz wartościowe dla robotów wyszukiwarki,

– treści na stronie powinny być przejrzyste. Ważne są więc nagłówki H1-H3 oraz podział na czytelne akapity. Warto stosować też listy wypunktowane i numerowane oraz pogrubienia. Dzięki temu teksty są łatwiejsze w przyswojeniu dla odbiorców oraz wartościowe dla robotów wyszukiwarki, linkowanie wewnętrzne – linki, które odsyłają internautów do innych miejsc na stronie, ułatwiają nawigację oraz są pomocne dla algorytmów.

Optymalizacja techniczna

Strona internetowa powinna być też zoptymalizowana pod kątem technicznym. Należy zadbać tutaj o takie rzeczy jak np.:

responsywny design – strona musi być dostosowana do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety i wyświetlać się poprawnie na każdym ekranie,

– strona musi być dostosowana do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety i wyświetlać się poprawnie na każdym ekranie, prędkość ładowania strony – strona powinna wczytywać się jak najszybciej i działać sprawnie,

– strona powinna wczytywać się jak najszybciej i działać sprawnie, certyfikat SSL – witryna musi być bezpieczna. Podstawą bezpieczeństwa jest certyfikat SSL, który szyfruje i chroni przesyłane dane i umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń internetowych,

– witryna musi być bezpieczna. Podstawą bezpieczeństwa jest certyfikat SSL, który szyfruje i chroni przesyłane dane i umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń internetowych, optymalizacja grafik – wszystkie zdjęcia i grafiki muszą mieć odpowiednią wielkość i format. Powinny też być opisane za pomocą odpowiednich opisów ALT (alternatywnych), które informują algorytmy, co znajduje się na danym obrazie,

– wszystkie zdjęcia i grafiki muszą mieć odpowiednią wielkość i format. Powinny też być opisane za pomocą odpowiednich opisów ALT (alternatywnych), które informują algorytmy, co znajduje się na danym obrazie, przyjazne adresy URL – powinny być przejrzyste, krótkie i czytelne oraz dokładnie opisywać zawartość strony. Nie powinny zaś zawierać polskich znaków i znaków specjalnych,

– powinny być przejrzyste, krótkie i czytelne oraz dokładnie opisywać zawartość strony. Nie powinny zaś zawierać polskich znaków i znaków specjalnych, działające linki i prawidłowe przekierowania – wszystkie linki muszą odpowiednio działać i kierować do podstron, na których nie ma błędów ani pustej zawartości. Jeśli jakaś podstrona zostanie usunięta, trzeba ustawić przekierowanie 301 na nowy, poprawny adres

Działania off-site, czyli link building

Pozycjonowanie polega nie tylko na zadbaniu o wysokiej jakości treści i optymalizacji witryny pod kątem technicznym. Jak już wiesz, należy wziąć pod uwagę również działania off-site. Chodzi tutaj o link building, czyli budowanie profilu linkowego Twojej witryny.

Specjaliści dbają o wartościowe linki zewnętrzne, a więc odnośniki, które znajdują się na innych serwisach i kierują do optymalizowanej strony, pomagając zdobywać dodatkowy ruch. Jakie konkretnie działania podejmują eksperci? Otóż przede wszystkim:

tworzą artykuły z linkowaniem do oferty i publikują je na wartościowych stronach,

zakładają unikalne i atrakcyjne wizytówki w popularnych katalogach firm,

zakładają wizytówkę w Google Moja Firma i dodają wpisy,

prowadzą firmowy profil w Social Mediach

Dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie?

Jak widać, na pozycję strony w wyszukiwarce ma wpływ wiele czynników. Sam proces optymalizacji nie jest łatwy – wymaga wiedzy, umiejętności, ale i cierpliwości. Zdecydowanie jednak się opłaca. Przynosi długotrwałe efekty i wpływa na rozwój przedsiębiorstwa.

– Według naszych raportów już po 6 miesiącach działań SEO na stronach WWW odnotowywany jest 26% wzrost ruchu. Ponadto 83% badanych klientów jest zadowolonych z efektów naszych działań SEO – mówi Katarzyna Gordyczukowska, kierownik zespołu Customer Experience w WeNet.

Dzięki dobrze dopasowanym i umiejętnie wdrożonym działaniom optymalizacyjnym można:

poprawić widoczność witryny w Internecie,

zwiększyć ruch na firmowej stronie,

zbudować rozpoznawalność marki,

przyciągnąć więcej klientów,

wyprzedzić konkurencję,

zwiększyć wyniki sprzedażowe

Chcesz, aby Twoja firmowa oferta była lepiej widoczna w sieci dla potencjalnych klientów? Skorzystaj z usług doświadczonych specjalistów SEO. Eksperci sprawdzą aktualną kondycję Twojej strony i naprawią błędy. Dostosują działania do aktualnych wymogów algorytmów Google i wzmocnią pozycję Twojej firmy.