Smart Casco – dopasowana ochrona auta na miarę potrzeb

Co to jest ubezpieczenie Smart Casco?

Smart Casco to spersonalizowane warianty ubezpieczenia pojazdu, które można dostosować do własnych preferencji. By chronić swój pojazd, kierowca nie musi kupować pełnego pakietu AC. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala bowiem zabezpieczyć auto przed zagrożeniami, których obawiamy się najbardziej – kradzieżą, żywiołami czy szkodą całkowitą. Co ważne, wybrany wariant Smart Casco dostępny jest jedynie dla posiadaczy OC w LINK4.

Jak to działa?

Wielu kierowców kupujących obowiązkową polisę OC zastanawia się nad wyborem dodatkowego ubezpieczenia. Najczęściej jednak to koszty decydują o pozostaniu przy obowiązkowym OC. Naprzeciw potrzebom kierowców szukających ochrony przed konsekwencjami konkretnego zagrożenia, wychodzi oferta Smart Casco, dająca możliwość wyboru najbardziej potrzebnego zakresu. Pozwala to na dostosowanie ubezpieczenia pojazdu do indywidualnych oczekiwań, z wachlarzem opcji do wyboru. Co istotne, Smart Casco jest ubezpieczeniem bardzo atrakcyjnym cenowo. Przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł polisa kosztuje już od 59 zł.

Pomyśl o zagrożeniu i wybierz odpowiednią ochronę

Oszczędzasz, bo wybierasz tylko określone ryzyka, których najbardziej się obawiasz. W ramach Smart Casco masz trzy różne zakresy: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta, które możesz dowolnie łączyć ze sobą.

Jeśli uważasz, że Twoje auto może ucierpieć z powodu gradu, huraganu, powodzi czy pożaru spowodowanego piorunem, warto wybrać pakiet, który zabezpieczy Cię przed szkodami wyrządzonymi przez siły przyrody.

Z pewnością zawsze przyda się także drugi z pakietów dotyczący szkody całkowitej. Wówczas otrzymasz odszkodowanie, jeśli stracisz samochód z powodu wypadku – zderzenia z innym pojazdem, zwierzętami lub przeszkodami. Ten wariant ubezpieczenia działa także, gdy auto zostanie całkowicie zniszczone przez wybuch, pożar czy w wyniku działania wandali, albo kiedy dojdzie do jego zatopienia.

Jeśli nie masz garażu czy parkingu strzeżonego i obawiasz się kradzieży samochodu, wtedy z pewnością większy spokój i komfort zyskasz dzięki wariantowi uwzględniającemu Kradzież. W przypadku utraty pojazdu otrzymasz odszkodowanie. Smart Casco to rozsądny wybór dla oszczędnych, którzy jednak nie chcą niepotrzebnie ryzykować, bo zdają sobie sprawę, że to po prostu się nie opłaca.

Smart Casco to sprytna oszczędność

W LINK4 dostępne są aż cztery dowolne warianty ubezpieczenia. Oto jak wyglądają wszystkie dostępne opcje:

i Autor: materiały prasowe Ceny obowiązujące przy zakupie przez telefon lub internet

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny jest w LINK4 tylko w pakiecie z OC.

Dokładna cena Smart Casco jest zależna od wielu czynników, takich jak wartość auta czy wariantu ubezpieczenia. Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC oraz Smart Casco albo kompleksowego pakietu ochrony OC/AC.

Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.