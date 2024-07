Szalone włoskie wakacje. Weekend pełen słońca, relaksu i niezapomnianych przygód w Julinek Park

W dniach 13-14 lipca Julinek Park przeniesie gości prosto do słonecznych Włoch, gdzie czas płynie wolno, a malownicze uliczki rozbrzmiewają echem rozmów i muzyki. W tym klimacie będziemy towarzyszyć parze wczasowiczów, którzy postanowili doświadczyć wszystkiego, co ten niezwykły kraj ma do zaoferowania. Ich przygoda nabiera tempa, gdy na ich drodze pojawia się serdeczny Włoch, gotów odkryć przed nimi tajemnice lokalnej kultury i tradycji. Czy to spotkanie jest prawdziwym szczęściem, czy może kryje w sobie coś więcej? Tego dowiecie się podczas spektaklu „Szalone włoskie wakacje”!

Przygotujcie się na wspaniałe widowisko, które sprawi, że na własnej skórze poczujecie klimat włoskich wakacji, gdzie słońce, relaks i wspaniała atmosfera są na wyciągnięcie ręki! A to wszystko w towarzystwie widowiskowych akrobacji, żonglerskich pojedynków oraz spektakularnego tańca w powietrzu. Na scenie wystąpią: Marysia i Julian oraz Tomasz Piotrowski.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji – i to nie tylko w najbliższy weekend, a przez całe wakacje! Julinek zaprasza gości codziennie, od poniedziałku do niedzieli, do spędzenia wakacyjnych chwil w duchu zabawy, uśmiechu i mnóstwa przygód.

Dołączcie do nas i cieszcie się wakacjami w najbardziej magicznym miejscu na mapie Polski!

HARMONOGRAM 8-9 LIPCA

12:15 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Warsztaty cyrkowe – MAŁA SCENA

13:30 – Piana party – PARK WODNY

14:00 – Spektakl „Szalone włoskie wakacje” – Marysia i Julian – DUŻA ARENA

16:00 – Spektakl „Szalone włoskie wakacje” – Marysia i Julian – DUŻA ARENA

18:00 – Mini disco i bubble show – MAŁA SCENA

Weekend pełen aktywności

Niezmiennie, czekają na Was wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

i Autor: materiały prasowe

Wyjątkowy Park Wodny pod gołym niebem z basenem o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalniami, kurtynami i armatkami wodnymi gwarantuje najmłodszym miłośnikom wodnej rozrywki wspaniałą zabawę. Znajduje się tam również strefa z ograniczoną ilością wody (spray park), a komfort kąpieli zapewnia temperatura wody od 25 do 28 stopni Celsjusza. Z kolei w strefie relaksu, na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się wakacyjną aurą.

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz parcelami zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. To świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, które ze względu na lokalizację kempingu, mogą cieszyć się bliskim dostępem do parku wodnego i niezliczonej ilości atrakcji oferowanych przez Julinek Park. Położony w sercu natury kemping jest także doskonałą bazą wypadową dla pieszych wędrówek oraz przejażdżek rowerowych po urokliwych trasach Puszczy Kampinoskiej, co przypadnie do gustu każdemu, kto ceni sobie spokój i poszukuje chwili wytchnienia.

Julinek Park to także idealne miejsce do stworzenia niezapomnianych wspomnień, korzystając z piękna przyrody i bogatej oferty atrakcji. Czarujące otoczenie stanowi znakomitą oprawę dla wyjątkowych wydarzeń, takich jak komunie, wesela, pikniki czy eventy biznesowe, które można tu zorganizować. Unikalna przestrzeń o cyrkowej historii, świetna lokalizacja i smaczne jedzenie z pewnością pomogą w celebracji ważnych chwil.

Mamy fantastyczną wiadomość! Od poniedziałku do czwartku od godz. 15:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można nabyć za połowę ceny. Bilety można zakupić online na stronie www.julinek.com.pl lub bezpośrednio w kasie przed wejściem.