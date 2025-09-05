Sztuka bliżej ludzi - odwiedź plenerową wystawę Fundacji PGE na ulicach Warszawy

W ramach tegorocznej edycji konkursu prace laureatów były prezentowane w polskich muzeach narodowych. Z kolei do 19 września część obrazów zwycięzców, ale także nigdzie wcześniej niewystawiane – choć równie piękne prace – można oglądać w ramach wystawy plenerowej na skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej 2 w Warszawie. To nie tylko piękne zwieńczenie konkursu, ale także możliwość obcowania z kulturą na co dzień.

Szansa dla młodych artystów

„Spotkania ze sztuką” to konkurs skierowany do uczniów klas I–VIII szkół podstawowych z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Jego celem jest popularyzacja kultury i sztuki wśród młodych twórców. Dzięki niemu dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości mają szansę nie tylko pokazać swoje umiejętności plastyczne, lecz także odwiedzić kluczowe instytucje kultury w kraju. Do wygrania była jednodniowa wycieczka do jednego z czterech muzeów narodowych objętych mecenatem PGE lub do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na laureatów czekały też nagrody rzeczowe.

W tym roku uczestnicy mieli za zadanie przedstawić własną interpretację obrazu Stanisława Wyspiańskiego w dowolnej technice plastycznej. Liczyła się zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność. W tegorocznej edycji po raz pierwszy zostali wyróżnieni też nauczyciele – opiekunowie klas laureatów – za wspieranie rozwoju talentów młodych artystów.

Sztuka w muzeach i w plenerze

Prace wszystkich laureatów konkursu były już prezentowane w muzeach narodowych w: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Kielcach. Natomiast na wystawie plenerowej przy ul. Mysiej można podziwiać również te dzieła, które nie zostały wyróżnione w konkursie, a mimo to budzą emocje i zachwycają pomysłowością.

– Popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna to jeden z priorytetów w Fundacji PGE. Cieszymy się, że tegoroczna edycja naszego konkursu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Nie poprzestajemy jednak na nagradzaniu uczestników konkursu, ale zdecydowaliśmy się również na prezentację prac konkursowych w formie wystawy plenerowej, aby sztuka była bliżej ludzi i jak najwięcej osób mogło się z nią zapoznać – mówi Katarzyna Wasilewska, prezes Fundacji PGE, która już opracowuje IV edycję konkursu „Spotkanie ze sztuką”.

