Sztuka bliżej ludzi - odwiedź plenerową wystawę Fundacji PGE na ulicach Warszawy

2025-09-05 14:52 Materiał sponsorowany

Zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką”, którego tematem przewodnim było malarstwo Stanisława Wyspiańskiego. To już cykliczne wydarzenie, organizowane przez Fundację PGE, nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Tak było również w tym roku –wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń młodych artystów z całej Polski – aż 2683 prac! Jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych, a część z nagrodzonych prac można oglądać na wystawie plenerowej na skwerze Wolnego Słowa w Warszawie.

Spotkanie ze sztuką

Autor: PGE/ Materiały prasowe

W ramach tegorocznej edycji konkursu prace laureatów były prezentowane w polskich muzeach narodowych. Z kolei do 19 września część obrazów zwycięzców, ale także nigdzie wcześniej niewystawiane – choć równie piękne prace – można oglądać w ramach wystawy plenerowej na skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej 2 w Warszawie. To nie tylko piękne zwieńczenie konkursu, ale także możliwość obcowania z kulturą na co dzień.

Szansa dla młodych artystów

„Spotkania ze sztuką” to konkurs skierowany do uczniów klas I–VIII szkół podstawowych z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Jego celem jest popularyzacja kultury i sztuki wśród młodych twórców. Dzięki niemu dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości mają szansę nie tylko pokazać swoje umiejętności plastyczne, lecz także odwiedzić kluczowe instytucje kultury w kraju. Do wygrania była jednodniowa wycieczka do jednego z czterech muzeów narodowych objętych mecenatem PGE lub do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na laureatów czekały też nagrody rzeczowe.

W tym roku uczestnicy mieli za zadanie przedstawić własną interpretację obrazu Stanisława Wyspiańskiego w dowolnej technice plastycznej. Liczyła się zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność. W tegorocznej edycji po raz pierwszy zostali wyróżnieni też nauczyciele – opiekunowie klas laureatów – za wspieranie rozwoju talentów młodych artystów.

Autor: PGE/ Materiały prasowe

Sztuka w muzeach i w plenerze

Prace wszystkich laureatów konkursu były już prezentowane w muzeach narodowych w: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Kielcach. Natomiast na wystawie plenerowej przy ul. Mysiej można podziwiać również te dzieła, które nie zostały wyróżnione w konkursie, a mimo to budzą emocje i zachwycają pomysłowością.

Popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna to jeden z priorytetów w Fundacji PGE. Cieszymy się, że tegoroczna edycja naszego konkursu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Nie poprzestajemy jednak na nagradzaniu uczestników konkursu, ale zdecydowaliśmy się również na prezentację prac konkursowych w formie wystawy plenerowej, aby sztuka była bliżej ludzi i jak najwięcej osób mogło się z nią zapoznać – mówi Katarzyna Wasilewska, prezes Fundacji PGE, która już opracowuje IV edycję konkursu „Spotkanie ze sztuką”.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna

