Rządowa Tarcza solidarnościowa chroni Polaków w czasach kryzysu energetycznego

Na szczęście, dzięki rządowym programom osłonowym możemy spać spokojnie. Większość gospodarstw domowych prawie nie odczuje podwyżek w przyszłym roku. Poza tym w Polsce ceny energii są stosunkowo niskie, do czego przyczynił się brak uzależnienia od rosyjskiego gazu i energetyka oparta na krajowym węglu.

Limity cen

W ramach tarczy solidarnościowej zamrażającej ceny energii gospodarstwa domowe mają gwarancję rozliczania się w przyszłym roku po cenach z 2022 r. Roczne limity wynoszą:

2000 kWh – dla większości gospodarstw domowych,

2600 kWh – dla gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez osobę z niepełnosprawnością,

3000 kWh – dla gospodarstwa domowego z Kartą Dużej Rodziny i dla rolników.

Aż 13,5 mln z nich korzysta z najpopularniejszych taryf G11 i G12, w których statystycznie średnie zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło właśnie do 2000 kWh. Limit 2000 kWh jest przyznawany automatycznie wszystkim gospodarstwom domowym. Aby mieć wyższy limit, należy złożyć stosowne oświadczenie do końca czerwca 2023 r. (np. na stronie gov.pl z użyciem profilu zaufanego bądź osobiście, kontaktując się ze sprzedawcą energii).

Kontroluj zużycie energii

Rozwiązania osłonowe zachęcają do oszczędzania energii i racjonalnego korzystania z urządzeń elektrycznych. Aby skutecznie obniżyć rachunki za prąd i zmieścić się w limicie, powinniśmy kontrolować zużycie energii w naszym domu. Warto zacząć od sprawdzenia, jakie jest faktyczne zużycie energii i czy przypadkiem jej nie marnujemy. Jak to zrobić? Sposobów jest wiele: przez Internet na swoim indywidualnym koncie u sprzedawcy energii, na rozliczeniach z kolejnych rachunków za prąd czy kontaktując się z biurem obsługi klienta sprzedawcy. Sprawdzajmy bieżące zużycie energii na kolejnych rachunkach w trakcie roku - to pomoże nam określić, kiedy zużywamy jej więcej i jakie są tego przyczyny. Przy podstawowym rocznym limicie w wysokości 2000 kWh dla gospodarstwa domowego powinniśmy sprawdzać, czy miesięczne zużycie nie przekracza 1/12 limitu, czyli 166,6 kWh. Jeśli np. w styczniu i lutym przekroczysz minimalnie limit, nie musisz się tym szczególnie przejmować. Możesz zaoszczędzić latem, kiedy będziesz na wakacjach.

Ceny gwarantowane

Dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą limitu zużycia, średnia cena zakupu energii wynosi 414 zł netto za 1000 kWh. W przypadku przekroczenia przysługującego nam limitu – rząd wprowadził zabezpieczenie w postaci gwarantowanej maksymalnej ceny netto za 1000 kWh:

693 zł – tyle wyniesie maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą limitu zużycia;

– tyle wyniesie maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą limitu zużycia; 785 zł – to maksymalna cena sprzedaży energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i odbiorców wrażliwych;

– to maksymalna cena sprzedaży energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i odbiorców wrażliwych; 1000 zł – tyle wynosi realna cena energii elektrycznej, jaką sprzedawcy energii musieli zapłacić na giełdzie elektrycznej za prąd, który dostarczą gospodarstwom domowym, firmom i samorządom.

Do wysokości limitu cena netto pozostaje bez zmian. Limity zapewniają więc stałą cenę netto w 2023 r. i jednocześnie są zachętą do oszczędzania energii.

Im mniej zużywamy, tym mniej płacimy

Konsumenci też mają wpływ na cenę energii. Im mniej energii zużywamy (im mniej surowców potrzeba do jej wytworzenia), tym niższe rachunki za prąd. Racjonalne korzystanie z energii nie tylko wpłynie na obniżenie wysokości rachunków, ale także na jej ceny w kolejnych latach. Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu systemu zachęt do oszczędzania energii - wszystkie gospodarstwa domowe, które od października 2022 r. do końca 2023 r. zużyją o co najmniej 10 proc. energii mniej niż w ostatnim roku, mogą liczyć na 10-proc. upust w cenie energii. Podobny mechanizm na energię zużytą w 2023 r. ma zachęcić do oszczędzania mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Ochrona przed wysokimi cenami energii

– Gospodarstwa domowe, które zmieszczą się w wyznaczonym limicie, zapłacą za energię elektryczną taką cenę netto, jak w ostatnim roku. Średnia wysokość taryfy G wynosi nieco ponad 41 gr netto za 1 kWh. Powyżej przysługującego limitu cena wyniesie 69 gr netto za 1 kWh, a cena dla małych i średnich firm, samorządów, odbiorców wrażliwych będzie to 78 gr netto za 1 kWh – tłumaczy Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – Przypomnijmy, że spółki obrotu kupujące prąd na giełdzie musiały płacić średnio ponad 1 zł za 1 kWh w kontraktach terminowych na 2023 r. Giełdowe notowania energii elektrycznej są wyższe o kilkadziesiąt procent, niż ceny dla polskich gospodarstw, firm i samorządów. To pokazuje, o ile więcej zapłacilibyśmy, gdyby nie rozwiązania osłonowe wprowadzone przez rząd.

Ile prądu zużywają urządzenia elektryczne?

Czy możliwe jest zapewnienie komfortu cieplnego na tym samym poziomie przy mniejszym zużyciu energii? Oczywiście! Korzystając z urządzeń zasilanych energią elektryczną – zwróćmy uwagę na ich moc, ale także czas i częstotliwość używania oraz właściwe użytkowanie. Roczne zużycie energii dla urządzeń wynosi:

telewizor (przy oglądaniu 4 godz. dziennie)

- 68,8 kWh dla przekątnej ekranu 50 cali,

- 32,2 kWh dla przekątnej ekranu 32 cale.

Zużycie energii jest wyższe w trybie HDR niż SDR. Im większy telewizor, tym więcej pobiera prądu.

żelazko (przy używaniu 2 godz. tygodniowo)

- 322,4 kWh przy mocy 3100 W,

- 208 kWh przy mocy 2000 W.

Do codziennego prasowania wystarczy żelazko o mniejszej mocy. Mniej prądu zużyjemy prasując jednorazową większą liczbę ubrań.

lodówka (chłodziarko-zamrażarka 2 m wysokości)

- klasy A – 110 kWh,

- klasy D – 215 kWh.

Lodówka zużywa energię przez całą dobę – 365 dni w roku, dlatego zwróćmy uwagę na etykietę energetyczną i klasę efektywności. Wystarczająca jest temp. 5-8°C, obniżanie jej o 1°C powoduje wzrost zużycia energii o ok. 5 proc. Nadmiernie lub za mało wypełniona lodówka to marnowanie energii.

odkurzacz (przy używaniu raz w tygodniu przez 1 godz.)

- 46,8 kWh dla mocy 900 W,

- 26 kWh dla mocy 500 W.

Nowoczesne odkurzacze, nawet o niedużej mocy, działają dobrze. Regularna wymiana worka i czyszczenie filtrów zmniejszy zużycie prądu.

pralka (dla 50 prań)

- 50 kWh przy użyciu programu 60°C,

- 25 kWh przy użyciu programu 40°C.

Sporą część ubrań można porządnie wyprać już w temperaturze 30-40°C, co oszczędzi energię i spowolni zużycie ubrań. Włączajmy pralkę dopiero po pełnym załadowaniu bębna.

zmywarka (przy użyciu ok. 2 razy w tygodniu i 100 cyklach rocznie)

- 86 kWh dla zmywarki 60 cm,

- 63 kWh dla zmywarki 45 cm.

Średnie zużycie wody przy zmywaniu ręcznym zawsze jest wyższe niż w zmywarce. Im mniejsza zmywarka, tym niższe zużycie energii i wody, dlatego warto dopasować rozmiary urządzenia do potrzeb gospodarstwa domowego.

laptop (podłączony do zasilania przez 200 dni w roku)

- 69,68 kWh dla laptopa podłączonego do zasilacza przez 8 godzin dziennie,

- 34,84 kWh dla laptopa podłączonego do zasilacza przez 4 godziny dziennie.

W pełni naładowanego laptopa odłączajmy od zasilacza.

źródła światła (przy świeceniu średnio 3 godz. dziennie)

- 328,5 kWh dla 10 źródeł światła typu halogen,

- 43,5 kWh dla 10 źródeł światła typu LED.

Warto gasić światło w pomieszczeniach, z których aktualnie nie korzystamy.

Mądrze korzystaj z energii

Ograniczanie zużycia energii elektrycznej to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też surowców niezbędnych do jej wytworzenia. Im mniej energii zużyjemy, tym niższe będą ceny dla wszystkich. PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje kampanię „Mądrze korzystaj z energii”, w której pokazuje, jak w rozsądny i realny sposób gospodarować zużyciem prądu. Na stronie www.madrze-korzystaj.pl można skorzystać ze specjalnego kalkulatora, który policzy zużycie i koszty energii dla urządzeń w naszych domach.

Zmniejszenie zużycia energii nie musi się wiązać z dużymi wyrzeczeniami, wystarczy pamiętać o kilku zasadach: zwracajmy uwagę na efektywność energetyczną urządzeń przy wyborze sprzętu AGD, rozsądnie korzystajmy z urządzeń wytwarzających ciepło m.in. żelazka, grilla czy prostownicy do włosów, a także ograniczmy korzystanie z komputerów do gier, które pochłaniają mnóstwo energii. Codzienna wielogodzinna rozrywka na wydajnym procesorze może kosztować nawet 100 zł miesięcznie.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna