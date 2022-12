Jedną z przyczyn mogła być pandemia Covid-19, z powodu której wiele osób miało utrudniony dostęp do lekarza-specjalisty czy na planowany zabieg. Dodatkowa ochrona jest uzupełnieniem publicznego systemu zdrowotnego, daje dodatkowe możliwości i pozwala skuteczniej zatroszczyć się o swoje zdrowie. Od wielu lat taką ofertę również ubezpieczeniową przedstawia Grupa LUX MED, która w tym roku wprowadziła na rynek nowy rodzaj Ubezpieczenie Szpitalnego – Pełna Opieka.

Rosną wydatki na zdrowie

W Polsce oraz więcej środków przeznacza się na opiekę zdrowotną. Niestety, w obliczu stale rosnącej inflacji i po doświadczeniach pandemii, trudno będzie „spłacić” dług zdrowotny również z powodu braków kadry medycznej. Te wyzwania oraz rosnące potrzeby społeczeństwa wymagają nowego podejścia do opieki zdrowotnej. Jednym z rozwiązań są prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenia zdrowotne

Do tej pory kompleksowa oferta polisy szpitalnej była produktem niszowym. To się zmienia. Grupa LUX MED wprowadziła na rynek w 2022 r. Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED w formule all risks – Pełna Opieka. Z polisy mogą skorzystać klienci indywidualni i firmy. Ubezpieczeni klienci w ramach polisy, trafiając do placówki szpitalnej, mają zapewnioną kompleksową i skoordynowaną opiekę. Czym jest formuła All risk w polisie? To przede wszystkim otwarty katalog świadczeń, brak listy wykonywanych procedur na rzecz listy wykluczeń.

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED – Pełna Opieka obejmuje m.in.:

• świadczenia szpitalne np. operacje ortopedyczne, ginekologiczne, zabiegi urologiczne czy laryngologiczne; • opiekę koordynatora, który wspiera pacjenta od momentu organizacji hospitalizacji przez pobyt w szpitalu po medyczną opiekę po hospitalizacji, i dodatkowo Szpitalny Przegląd Zdrowia, czyli kompleksowe badania profilaktyczne dla osób, które w ciągu 2 lat od zakupu ubezpieczenia nie skorzystały z usług ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczenia szpitalnego LUX MED

Korzystając z Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED pacjenci po otrzymaniu skierowania do szpitala są wspierani w ścieżce leczenia przez Koordynatora Opieki Szpitalnej tj. od diagnostyki, przez zabiegi pilne i planowe, aż po wsparcie w nagłych wypadkach, rehabilitację poszpitalną i opiekę medyczną po hospitalizacji. Ubezpieczenie Szpitalne Pełna Opieka jest przy tym dostępne finansowo. Ubezpieczenie szpitalne nie obejmuje m.in.: transplantacji, chirurgicznego leczenia otyłości, zabiegu wydłużania kończyn czy zabiegów neurochirurgicznych dotyczące mózgowia. Zdaniem ekspertów Grupy LUX MED polisa umożliwia leczenie większości najczęstszych schorzeń. W celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa uzasadnione jest wspieranie dodatkowych możliwości i form opieki zdrowotnej. Więcej informacji dotyczących Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED – Pełna Opieka na stronie firmy.

Zakres placówek w ramach których można skorzystać z ubezpieczenia szpitalnego LUX MED - Pełna Opieka

W ramach Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED – Pełna Opieka, pacjenci mogą podjąć leczenie w 53 zakontraktowanych placówkach szpitalnych w tym 14 szpitalach własnych Grupy LUX MED. Lista szpitali jest dostępna na stronie firmy.

Obawy o zdrowie – wciąż aktualne

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszą przyczyną zgonów (65 proc.) w kraju są choroby kardiologiczne, złośliwe nowotwory i cukrzyca. Z przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń badania* „Mapy ryzyka Polaków” wynika, że społeczeństwo najbardziej obawia się chorób i utraty zdrowia. Wśród ankietowanych 7 na 10 osób niepokoi się dziś brakiem dostępności opieki medycznej. Natomiast 79 proc. respondentów boi się zachorowania na nowotwory. Dane GUS i NFZ wskazują na to, że ok. 60 proc. Polaków ma nadwagę, a 25 proc. zmaga się z otyłością.

* Badania „Mapa ryzyka Polaków” na zlecenie PIU przeprowadziła firma SW Research. Badania odbywały się w lutym 2020 r., 2021 r. i 2022 r. Każde na próbie ponad 2000 respondentów. Badania przeprowadzono metodą CAWI. Głównym celem badania było zidentyfikowanie kluczowych czynników ryzyka dla Polaków pod kątem oceny obawy i prawdopodobieństwa.