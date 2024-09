W sezonie grzewczym możesz czuć się bezpiecznie

Co zrobić, gdy nie stać cię na wizytę u weterynarza?

Elektrocie­płownie PGE Energia Ciepła produkują, m.in. w kogeneracji, ciepło i energię elek­tryczną dla 2 mln odbiorców. Spółka konsekwentnie odchodzi od wytwarzania ciepła z węgla, prowadząc obecnie 10 inwesty­cji w swoich elektrociepłowniach zloka­lizowanych w całej Polsce.

Dekarbonizacja elektrociepłowni

W zbliżającym się sezonie grzewczym po raz pierwszy uruchomiony zostanie nowoczesny blok gazowy w Kielcach. Do 2029 r. kielecka EC wyłączy z eksploatacji źródło węglowe i stanie się niskoemisyjna. Pracujące obecnie kotły i instalacje pomocnicze zostały wyremontowane. W Bydgoszczy od ub.r. pracuje niskoemisyjna kotłownia, a obecnie dobiega końca budowa największej w Polsce gazowej silnikowej instalacji kogeneracyjnej oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo- -szczytowego. Toruń, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra to miejscowości, w których elektrociepłownie wykorzystują już tylko niskoemisyjny gaz. Tu odbyły się przeglądy i remonty serwisowe urządzeń. Modernizowano również ciepłociągi – pojawiły się nowoczesne, preizolowane sieci ciepłownicze, m.in. w Toruniu, Zielonej Górze Gorzowie, Gryfinie i Siechnicach, a węzły grupowe wymieniono na indywidualne, które są wydajniejsze. To pozwala zachować bezpieczeństwo, ciągłość dostaw ciepła i efektywność systemów ciepłowniczych.

Letnia kampania remontowa

W elektrociepłowniach w Krakowie, Gdańsku i Gdyni miały miejsce przeglądy i remonty instalacji IMOS. W Gdańsku wyremontowano kotły szczytowe, a w Gdyni i Krakowie – bloki wytwórcze. W Gdańsku od trzech lat pracują pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. Wrocławska elektrociepłownia przygotowuje się do remontu bloku ciepłowniczego. Remonty trwały również w Siechnicach, zanim zostanie tam oddana do eksploatacji nowa elektrociepłownia. W Lublinie trwa postój remontowy bloku gazowo-parowego. W tym czasie dostawy ciepła zabezpiecza kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy 182 MWt. W rzeszowskiej EC przeprowadzono generalny remont turbiny gazowej, a w Zgierzu dwa kotły gazowe (rezerwowo-szczytowe) przeszły przeglądy okresowe. W szczecińskiej elektrociepłowni do lipca trwały prace na bloku zasilanym biomasą. Dzięki temu mieszkańcy wszystkich miast, w których są elektrociepłownie PGE, pod względem dostaw ciepła mogą czuć się bezpiecznie.

