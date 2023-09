Walka dwóch dominatorów. Czy ktoś będzie w stanie przerwać panowanie hiszpańsko-serbskiego duetu?

Dominacja Novaka Djokovicia oraz Carlosa Alcaraza nie podlega w ostatnich miesiącach najmniejszym wątpliwościom. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest fakt, że obaj tenisiści rozdzielili pomiędzy sobą pięć poprzednich wielkoszlemowych triumfów – Serb wygrywał trzykrotnie (Wimbledon 2022, Australian Open 2023 i French Open 2023), Hiszpan odniósł natomiast dwa zwycięstwa (US Open 2022 i Wimbledon 2023). Należy przy tym pamiętać, że podczas ubiegłorocznego turnieju w Nowym Jorku rewelacyjny 20-latek miał nieco ułatwione zadanie, jego wielki rywal z powodu braku szczepienia na COVID-19 nie mógł bowiem wziąć udziału w zawodach. Urodzony w El Palmar tenisista na kortach Flushing Meadows prezentował się jednak znakomicie, zupełnie zasłużenie sięgając po tytuł. Dość powiedzieć, że pierwsze sety stracił dopiero w IV rundzie, podczas pojedynku z Marinem Ciliciem z Chorwacji (6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3). Najwyraźniej gracz z Półwyspu Iberyjskiego polubił pięciosetowe pojedynki, w podobnych okolicznościach pokonywał bowiem zarówno Włocha Jannika Sinnera w ćwierćfinale (6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3), jak i Amerykanina Francesa Tiafoe w półfinale (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3). W decydującej rozgrywce rywalem Alcaraza był Norweg Casper Ruud, który także napytał mu nieco biedy. Stać go było natomiast na wygranie zaledwie jednej partii, co oznaczało pierwszy w zawodowej karierze tytuł Wielkoszlemowy dla Hiszpana. Od tamtej pory 20-latek zwyciężył jeszcze w Wimbledonie, a teraz ma niewątpliwą chrapkę na ponowny triumf w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem TOTALbet jest to bardzo prawdopodobne, kurs na taki rozwój wypadków wynosi bowiem 2.30.

Wg legalnego polskiego bukmachera głównym faworytem do zwycięstwa w zbliżającym się US Open jest jednak największy rywal Alcaraza – Novak Djokovic. Jak już zostało wspomniane powyżej, Serb nie mógł w zeszłym roku wystąpić w Nowym Jorku, ale wcześniej wielokrotnie udowadniał, że na twardych kortach Flushing Meadows potrafi radzić sobie znakomicie. Dowód? Trzy zwycięstwa, choć ostatnie odniesione przed pięcioma laty. Wydaje się jednak, że teraz – biorąc pod uwagę ubiegłoroczną „przepychankę” i brak możliwości gry w turnieju – urodzony w Belgradzie tenisista ma ogromną chrapkę na odzyskanie tytułu. Byłby to zresztą już jego 24. triumf w turniejach Wielkiego Szlema – Novak jest pod tym względem absolutnym rekordzistą. Wydaje się zatem, że scenariusz, w którym w finale oglądać będziemy mecz pomiędzy Djokoviciem a Alcarazem, jest bardzo prawdopodobny. Kto zdaniem TOTALbet ma największe szanse na pokrzyżowanie szyków faworytom? Z pewnością Daniił Miedwiediew. Urodzony w Moskwie zawodnik to zwycięzca US Open sprzed dwóch lat, który za wszelką cenę będzie chciał powtórzyć ten ogromny sukces. Kurs na jego zwycięstwo wynosi 7.00, a kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują Włoch Jannik Sinner (11.00), Alexander Zverev z Niemiec (20.00) oraz Holger Rune z Danii (22.00). Kurs na wygraną Huberta Hurkacza, który przed rokiem dotarł zaledwie do II rundy, wynosi z kolei aż 40.00. Legalny polski bukmacher zdaje się zatem wierzyć, że Polak będzie w stanie przebić się być może nawet do ćwierćfinałów, wygrana w całym turnieju pozostaje natomiast w sferze marzeń.

Kursy TOTALbet – zwycięzca US Open:

Novak Djokovic – 2.17

Carlos Alcaraz – 2.30

Daniił Miedwiediew – 7.00

Jannik Sinner – 11.00

Alexander Zverev – 20.00

Holger Rune – 22.00

Hubert Hurkacz – 40.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Partnerem materiału jest TotalBet