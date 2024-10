i Autor: arch. UMWM

Wsparcie dla utalentowanych twórców z Mazowsza

Interesujesz się filmem, literaturą, muzyką? Twoje hobby to fotografia, malarstwo, rzeźba? A może pasjonuje cię taniec albo teatr? Jeśli do tego jesteś studentem uczelni artystycznej, to stypendium jest dla ciebie! Na zgłoszenia czekamy do 31 października.